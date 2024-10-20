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Reyap'ta 'küvez' oyunu! PKK'lı Fırat Sarı nakli engelleyip yenidoğan Hasan Can'ın ölümüne yol açtı | Bilerek Türk bebekleri seçtiler

Yenidoğan çetesi SGK'dan günlük 20 bin lira ödeme alabilmek için bebeklerin canına kıydı. Cenazeleri 80 bin liradan ailelerine satmaya kalktı. PKK'lı Fırat Sarı'nın liderliğini yaptığı çetenin telefon kayıtları ise kan dondurdu. Sarı'nın öldürmek için sadece Türk bebekleri seçtiği ortaya çıktı. Öte yandan Esenyurt Reyap Hastanesi'nde can veren Hasan Can Imrak bebeğin acılı babası Cemil Imrak, elden istenen para ve Fırat Sarı ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Talihsiz baba kendisine "Başka hastaneye götürürseniz bebek ölür" diyerek engel olunduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 11:17 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 11:23
Reyap’ta ’küvez’ oyunu! PKK’lı Fırat Sarı nakli engelleyip yenidoğan Hasan Can’ın ölümüne yol açtı | Bilerek Türk bebekleri seçtiler

Türkiye, şeytanın tabipleri olan 'Yenidoğan çetesi'nin imza attığı sağlık skandalıyla çalkalanıyor.

Reyap’ta ’küvez’ oyunu! PKK’lı Fırat Sarı nakli engelleyip yenidoğan Hasan Can’ın ölümüne yol açtı | Bilerek Türk bebekleri seçtiler

Bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çete hakkında soruşturma tamamlandı.

Reyap’ta ’küvez’ oyunu! PKK’lı Fırat Sarı nakli engelleyip yenidoğan Hasan Can’ın ölümüne yol açtı | Bilerek Türk bebekleri seçtiler

22 şüpheli tutuklandı, adı geçen 10 hastanenin kapısına kilit vuruldu.

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