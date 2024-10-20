Reyap'ta 'küvez' oyunu! PKK'lı Fırat Sarı nakli engelleyip yenidoğan Hasan Can'ın ölümüne yol açtı | Bilerek Türk bebekleri seçtiler
Yenidoğan çetesi SGK'dan günlük 20 bin lira ödeme alabilmek için bebeklerin canına kıydı. Cenazeleri 80 bin liradan ailelerine satmaya kalktı. PKK'lı Fırat Sarı'nın liderliğini yaptığı çetenin telefon kayıtları ise kan dondurdu. Sarı'nın öldürmek için sadece Türk bebekleri seçtiği ortaya çıktı. Öte yandan Esenyurt Reyap Hastanesi'nde can veren Hasan Can Imrak bebeğin acılı babası Cemil Imrak, elden istenen para ve Fırat Sarı ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Talihsiz baba kendisine "Başka hastaneye götürürseniz bebek ölür" diyerek engel olunduğunu söyledi.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 11:17Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 11:23