Başkan Erdoğan’a hakaret ve beddua eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktığı her seçimde yenilmenin acısını bir türlü üzerinden atamadı.
Partisinin kurultayında yediği hançerleri unutamayan Kılıçdaroğlu, kurduğu ofisler ve yaptığı çıkışlarla CHP içini dizayn etmeye çalışıyor.
Türk siyasetindeki normalleşme ikliminden huzursuz olan isimlerin başında gelen Kılıçdaroğlu, sistematik bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor, böylelikle siyaset arenasında görünür olmak istiyor.
Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu'na acıyarak bakıyorum (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
"KILIÇDAROĞLU'NA ACIYARAK BAKIYORUM"
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun içerisine düştüğü aciz durumu "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar" sözleriyle özetledi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nan Başkan Erdoğan'a beddua (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
BAŞKAN ERDOĞAN'A BEDDUA ETTİ
Erdoğan'ın bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu, deyim yerindeyse 'beddua' seanslarına başladı.
Milli iradenin temsilcisi Başkan Erdoğan'a açık açık "Allah belanı versin" diyen Kılıçdaroğlu, "Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin" diyerek Özgür Özel'e göndermede bulundu.
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, Özel'in Başkan Erdoğan'la görüşmesini istememiş, "Saray'la müzakere edilmez mücadele edilir" demişti.