SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'a hakaret ve beddua eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

Sırtındaki hançerlerin acısını unutmayan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sistematik bir şekilde hakaret ederek CHP'yi dizayn çabasına girişti. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a açık açık "Allah belanı versin" sözleriyle beddua etti. Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 09:21 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 10:18
Başkan Erdoğan’a hakaret ve beddua eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktığı her seçimde yenilmenin acısını bir türlü üzerinden atamadı.

Partisinin kurultayında yediği hançerleri unutamayan Kılıçdaroğlu, kurduğu ofisler ve yaptığı çıkışlarla CHP içini dizayn etmeye çalışıyor.

Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma! Başsavcılık harekete geçti


Türk siyasetindeki normalleşme ikliminden huzursuz olan isimlerin başında gelen Kılıçdaroğlu, sistematik bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor, böylelikle siyaset arenasında görünür olmak istiyor.

Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu'na acıyarak bakıyorum (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu'na acıyarak bakıyorum (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"KILIÇDAROĞLU'NA ACIYARAK BAKIYORUM"

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun içerisine düştüğü aciz durumu "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar" sözleriyle özetledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nan Başkan Erdoğan'a beddua (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Kemal Kılıçdaroğlu'nan Başkan Erdoğan'a beddua (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN'A BEDDUA ETTİ

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası Kılıçdaroğlu, deyim yerindeyse 'beddua' seanslarına başladı.

Milli iradenin temsilcisi Başkan Erdoğan'a açık açık "Allah belanı versin" diyen Kılıçdaroğlu, "Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin" diyerek Özgür Özel'e göndermede bulundu.

Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, Özel'in Başkan Erdoğan'la görüşmesini istememiş, "Saray'la müzakere edilmez mücadele edilir" demişti.

Başkan Erdoğan’a hakaret ve beddua eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

Kemal Kılıçdaroğlu (AA / Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu (AA / Arşiv)

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kılıçdaroğlu'nun maksadını aşan rezil sözleri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılık "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu’na zorla getirilme kararı: 2 hapsi isteniyor!Kemal Kılıçdaroğlu’na zorla getirilme kararı: 2 hapsi isteniyor!
Kemal Kılıçdaroğlu'na zorla getirilme kararı: 2 hapsi isteniyor!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten PKK’ya üst düzey darbe! Süleymaniye’de kilit operasyon... Caize Selber ve Emine Ulaş etkisiz’leş’tirildi
Cenazeyi bisküvi kutusunda verdiler! Yenidoğan çetesinin yeni diyalogları çıktı: Ex olsun Galatasaray’ın maçı var!
Bebek katili hemşireden korkunç itiraf! Yenidoğan Çetesi üyesi hemşire konuştu: İlaçlar bebeği sersemletti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi: 11 ilde evine giremeyen depremzede kalmayacak
Emekliye çift tazminat: Çalışan EYT’liler 1 yılı doldurunca ikinci tazminatı alacak!
Başkan Erdoğan’dan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Tunç’a ’Yenidoğan çetesi’ talimatı: Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın
Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak! Cezası 100 bin TL
Antalyaspor - Galatasaray maç yorumları! Spor yazarları son noktayı koydu: Böyle hakemlik olmaz! O oyunculara övgü dolu sözler
Lübnan’daki Türkmen derneklerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Onurlu desteğini her gün takip ediyoruz
Bebek katili doktor Mehmet Gürül hakkında şok detaylar ortaya çıktı! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu
Bebek katili çete ile iş birliği yapan 9 hastanenin kapısına kilit: Aileler hastane önlerinde toplandı! Tepkiler çığ gibi
Yenidoğan Çetesi mağduru aile tek tek anlattı: Biz yandık, başkaları yanmasın!
Acılı anneler isyan etti! Kapılar yumruklandı: 3 sefer entübe yaptılar bebeğime
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Victor Osimhen golüyle İtalya’yı salladı! Dünya yıldızına büyük şok
SON DAKİKA