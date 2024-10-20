Başkan Erdoğan’a hakaret ve beddua eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktığı her seçimde yenilmenin acısını bir türlü üzerinden atamadı.



Partisinin kurultayında yediği hançerleri unutamayan Kılıçdaroğlu, kurduğu ofisler ve yaptığı çıkışlarla CHP içini dizayn etmeye çalışıyor.

Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

Türk siyasetindeki normalleşme ikliminden huzursuz olan isimlerin başında gelen Kılıçdaroğlu, sistematik bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor, böylelikle siyaset arenasında görünür olmak istiyor.

Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu'na acıyarak bakıyorum (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"KILIÇDAROĞLU'NA ACIYARAK BAKIYORUM"



Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun içerisine düştüğü aciz durumu "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar" sözleriyle özetledi.