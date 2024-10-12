FETÖ’de ’servet’ kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen’in yeni ini ifşa edildi!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) içyüzü yalnızca toplumda değil örgüt içinde de sorgulanmaya başlandı.
Özellikle son yıllarda, FETÖ içinde yaşanan fikir ayrılıkları ve ihanet iddiaları gün yüzüne çıkarken peşi sıra ifşalar da geldi.
ELEBAŞININ YEĞENİ İFŞA ETMİŞTİ: "O*** ÇOCUKLARI HOCAMIZI KAÇIRDI"
Pensilvanya'daki iç savaş FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi ile ortalığa saçıldı.
Elebaşının yeğeni para iddialarıyla birlikte Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve ekibini işaret etti.
TAKVİM.COM.TR TESPİT ETTİ
FETÖ elebaşının sağlığının iyi olduğu algısını vermek için Haziran ayında paylaşılan görüntüde camdaki etikette yer alan şirket Gülen'in konumunu ele verdi.
Takvim FETO'nun bulunduğu görüntüde cama yansıyan şirket isminden bölgeyi tespit etmişti.
Bu bağlamda Takvim.com.tr elebaşının harita üzerinde izini sürerek elebaşının Pensilvanya'nın turistik, bir lokasyonu olan Pocono bölgesinde olduğunu tespit etti.
Takvim.com.tr, ʺRoyal Security Servicesʺin açık adresinin ʺ1369 Rt 115 | Saylorsburg, PA 18353ʺ olduğunu tespit etti.
Takvim'in aylar önce yaptığı tespit FETÖ içinden gelen ifşa ile doğrulandı.
ÖRGÜT İÇİNDEN YENİ İFŞA GELDİ
2021 yılında örgüt içinde kopuşlar yaşayan bir grup tarafından "f-watch.net" isimli sitede FETÖ'nün kirli yüzü gözler önüne seriyor. ABD'de yaşayan ve örgütün gerçek doğasına tanıklık eden bu muhalif grup, FETÖ'nün demokratik meşruiyetten uzak, bireysel özgürlükleri tehdit eden, fanatik bir yapıyla toplumu kontrol etmeye çalışan tehlikeli bir organizasyon olduğunu itiraf ediyor.
FETÖ elebaşı Gülen'in saklandığı yeni in!
Bu kapsamda yapılan ifşada elebaşının kaçırıldığı yer ve örgüt içindeki para kavgası ifşa edildi.
FETÖ elebaşı Gülen'in saklandığı yeni in!
ADRES VERİLDİ: 260 KENNEL Rd.
Elebaşı Gülen'in 1999'dan bu yana yaşadığı Pensilvanya'daki inini terk etmek zorunda kaldığı ve "260 Kennel Road" adresindeki milyon dolarlık bir eve taşındığı belirtildi.