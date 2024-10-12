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FETÖ'de 'servet' kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen'in yeni ini ifşa edildi!

Fethullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) iç hesaplaşma devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve ekibini işaret etmesinin ardından Takvim.com.tr elebaşının yeni inini tespit etmişti. FETÖ içinden gelen son ifşa bu adresi doğruladı. Yapılan ifşalar örgüt içindeki para kavgasını bir kez daha gözler önüne serdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 15:10 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 15:33
FETÖ’de ’servet’ kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen’in yeni ini ifşa edildi!

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) içyüzü yalnızca toplumda değil örgüt içinde de sorgulanmaya başlandı.

Özellikle son yıllarda, FETÖ içinde yaşanan fikir ayrılıkları ve ihanet iddiaları gün yüzüne çıkarken peşi sıra ifşalar da geldi.

ELEBAŞININ YEĞENİ İFŞA ETMİŞTİ: "O*** ÇOCUKLARI HOCAMIZI KAÇIRDI"
Pensilvanya'daki iç savaş FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi ile ortalığa saçıldı.

Elebaşının yeğeni para iddialarıyla birlikte Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve ekibini işaret etti.

TAKVİM.COM.TR TESPİT ETTİ
FETÖ elebaşının sağlığının iyi olduğu algısını vermek için Haziran ayında paylaşılan görüntüde camdaki etikette yer alan şirket Gülen'in konumunu ele verdi.

Takvim FETO'nun bulunduğu görüntüde cama yansıyan şirket isminden bölgeyi tespit etmişti.Takvim FETO'nun bulunduğu görüntüde cama yansıyan şirket isminden bölgeyi tespit etmişti.

Bu bağlamda Takvim.com.tr elebaşının harita üzerinde izini sürerek elebaşının Pensilvanya'nın turistik, bir lokasyonu olan Pocono bölgesinde olduğunu tespit etti.

Takvim.com.tr, ʺRoyal Security Servicesʺin açık adresinin ʺ1369 Rt 115 | Saylorsburg, PA 18353ʺ olduğunu tespit etti. Takvim.com.tr, ʺRoyal Security Servicesʺin açık adresinin ʺ1369 Rt 115 | Saylorsburg, PA 18353ʺ olduğunu tespit etti.

Takvim'in aylar önce yaptığı tespit FETÖ içinden gelen ifşa ile doğrulandı.

Kaçırılan Fetullah Gülenin izini sürdük! 45 kmlik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isimKaçırılan Fetullah Gülenin izini sürdük! 45 kmlik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim

ÖRGÜT İÇİNDEN YENİ İFŞA GELDİ
2021 yılında örgüt içinde kopuşlar yaşayan bir grup tarafından "f-watch.net" isimli sitede FETÖ'nün kirli yüzü gözler önüne seriyor. ABD'de yaşayan ve örgütün gerçek doğasına tanıklık eden bu muhalif grup, FETÖ'nün demokratik meşruiyetten uzak, bireysel özgürlükleri tehdit eden, fanatik bir yapıyla toplumu kontrol etmeye çalışan tehlikeli bir organizasyon olduğunu itiraf ediyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in saklandığı yeni in!FETÖ elebaşı Gülen'in saklandığı yeni in!

Bu kapsamda yapılan ifşada elebaşının kaçırıldığı yer ve örgüt içindeki para kavgası ifşa edildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in saklandığı yeni in!FETÖ elebaşı Gülen'in saklandığı yeni in!

ADRES VERİLDİ: 260 KENNEL Rd.
Elebaşı Gülen'in 1999'dan bu yana yaşadığı Pensilvanya'daki inini terk etmek zorunda kaldığı ve "260 Kennel Road" adresindeki milyon dolarlık bir eve taşındığı belirtildi.

FETÖ’de ’servet’ kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen’in yeni ini ifşa edildi!

Elebaşı Gülen'in söz konusu inde olduğu görüntüler de paylaşıldı.

FETÖ'nün yeni ininden görüntülerFETÖ'nün yeni ininden görüntüler

Gülen'in bu adres değişikliği, örgütün üst düzey isimlerinden Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan tarafından planlandığı iddia edildi.

FETÖ'nün yeni ini!FETÖ'nün yeni ini!

İfşa edilen görüntülerde FETÖ elebaşının yanındaki iki isim dikkat çekti. O isimlerden biri FETÖ'nün Avrupa imamı firari vatan haini Abdullah Aymaz diğeri ise kırmızı kategoride aranan FETÖ'nün beyin takımında yer alan Naci Tosun. (Takvim.com.tr)İfşa edilen görüntülerde FETÖ elebaşının yanındaki iki isim dikkat çekti. O isimlerden biri FETÖ'nün Avrupa imamı firari vatan haini Abdullah Aymaz diğeri ise kırmızı kategoride aranan FETÖ'nün beyin takımında yer alan Naci Tosun. (Takvim.com.tr)

Gülen'in kötüleşen sağlık durumu fırsat bilinerek, örgüt kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek isteyen bu iki isim, taşınmayı organize etti. FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi Mesih Gülen de durumu doğruladı ve taşınma için aileden herhangi bir onay alınmadığını söyledi.

FETÖ'cü Mustafa ÖzcanFETÖ'cü Mustafa Özcan

SERVET KAVGASI
FETÖ elebaşı Gülen'in en yakınındaki isim olan FETÖ'cü Cevdet Türkyolu'nun örgütün mali kaynaklarına el koymayı hedeflediği biliniyor. FETÖ'cü Mustafa Özcan ise 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki kilit aktörlerden biri...

Söz konusu sitede ifşa edilen bilgilere göre Gülen'in taşındığı ev, Türkyolu'nun sahibi olduğu Meserret LLC şirketi aracılığıyla satın alındı. Bu durum, örgütün içindeki mali ilişkilerin ne denli karmaşık olduğunu da gözler önüne seriyor.

(AA)(AA)

"HİÇ PARA ALMADIM" İDDİALARI DA PATLADI
Yakın zamanda FETÖ'nün yayın organlarından birinde yayınlanan bir röportajda, Cevdet Türkyolu, "örgütten hiçbir zaman para almadığını" iddia etti. Ancak araştırmalar, ABD'de FETÖ'nün şeffaf olmayan mali yapısını kullanarak Türkyolu'nun milyarlarca dolarlık mülke sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu servet, örgütün denetlenmeyen mali kaynaklarının sömürülmesiyle elde edilmiş durumda.

FETÖ'nün yeni ininden görüntülerFETÖ'nün yeni ininden görüntüler

FETÖ ELEBAŞININ SON GÖRÜNTÜSÜ
Öte yandan FETÖ elebaşı Gülen'in 18 Eylül'de sosyal medyay düşen görüntülerinde yüzünün şişik halinin bitik olduğu gözlemlenmişti.

FETO'nun kabak gibi şiştiği görüntüler (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)FETO'nun kabak gibi şiştiği görüntüler (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

TAKVİM.COM.TR FETÖ İÇİNDEKİ KAVGAYI YAZDI
Takvim.com.tr FETÖ içinde yaşan çekişmeyi ve ifşaları detaylarıyla yazdı. Haberlerde elebaşının kaçırılma süreci ve saklandığı bölgeye dair detaylara yer verilirken FETÖ'nün fotoğraflarla giriştiği algı operasyonları da defalarca ifşa edildi.

İşte o haberlerimiz:

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