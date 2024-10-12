FETÖ’de ’servet’ kavgası: Elebaşı Fetullah Gülen’in yeni ini ifşa edildi!

Gülen'in kötüleşen sağlık durumu fırsat bilinerek, örgüt kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek isteyen bu iki isim, taşınmayı organize etti. FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi Mesih Gülen de durumu doğruladı ve taşınma için aileden herhangi bir onay alınmadığını söyledi.

İfşa edilen görüntülerde FETÖ elebaşının yanındaki iki isim dikkat çekti. O isimlerden biri FETÖ'nün Avrupa imamı firari vatan haini Abdullah Aymaz diğeri ise kırmızı kategoride aranan FETÖ'nün beyin takımında yer alan Naci Tosun. (Takvim.com.tr)

Gülen'in bu adres değişikliği, örgütün üst düzey isimlerinden Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan tarafından planlandığı iddia edildi.

SERVET KAVGASI FETÖ elebaşı Gülen'in en yakınındaki isim olan FETÖ'cü Cevdet Türkyolu 'nun örgütün mali kaynaklarına el koymayı hedeflediği biliniyor. FETÖ'cü Mustafa Özcan ise 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki kilit aktörlerden biri...

Söz konusu sitede ifşa edilen bilgilere göre Gülen'in taşındığı ev, Türkyolu'nun sahibi olduğu Meserret LLC şirketi aracılığıyla satın alındı. Bu durum, örgütün içindeki mali ilişkilerin ne denli karmaşık olduğunu da gözler önüne seriyor.

(AA)

"HİÇ PARA ALMADIM" İDDİALARI DA PATLADI

Yakın zamanda FETÖ'nün yayın organlarından birinde yayınlanan bir röportajda, Cevdet Türkyolu, "örgütten hiçbir zaman para almadığını" iddia etti. Ancak araştırmalar, ABD'de FETÖ'nün şeffaf olmayan mali yapısını kullanarak Türkyolu'nun milyarlarca dolarlık mülke sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu servet, örgütün denetlenmeyen mali kaynaklarının sömürülmesiyle elde edilmiş durumda.