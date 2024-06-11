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'Kaçırılan' Fetullah Gülen'in izini sürdük! 45 km'lik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim

Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek işaret ettiği Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve ekibinin elebaşı Fetullah Gülen'i nereye götürdüğü ortaya çıktı. Paylaşılan son görüntüde camdaki etikette yer alan şirket Gülen'in konumunu ele verdi. Bu bağlamda TAKVİM, elebaşının harita üzerinde izini sürdü. Gülen'in bulunduğu Pocono'yu mercek altına aldı. Gülen'in CIA'in 'safe house'nda bulunmadığı, bölgedeki ormanlık alandaki bir malikanede olduğunu düşünülüyor. Öte yandan elebaşının zor nefes aldığı görüntülerde yanı başında bulunan o iki isim dikkat çekti.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 10:33 Güncelleme 11 Haziran 2024, 12:09
’Kaçırılan’ Fetullah Gülen’in izini sürdük! 45 km’lik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim 1

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) iç savaş patlak verdi. Pensilvanya'daki ihanet yerleşkesinde bulunan evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı. Elebaşı Fetullah Gülen'in daha önce de tarifi yapılan iki ağaç arasındaki mezarı bile hazırlandı.

’Kaçırılan’ Fetullah Gülen’in izini sürdük! 45 km’lik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim 2

"O*** ÇOCUKLARI HOCAMIZI KAÇIRDI"

Pensilvanya'daki karmaşa elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi ile daha da ayyuka çıktı.

’Kaçırılan’ Fetullah Gülen’in izini sürdük! 45 km’lik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim 3

FETÖ'NÜN 'FOTO' PLANI: VAZİYETİ BİTİK

Örgütteki iç savaş istihbarat raporlarına bile yansırken elebaşı Gülen'in vaziyetinin bitik olduğu fotoğraflarla tescillendi.

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