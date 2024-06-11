'Kaçırılan' Fetullah Gülen'in izini sürdük! 45 km'lik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim

Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) iç savaş patlak verdi. Pensilvanya'daki ihanet yerleşkesinde bulunan evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı. Elebaşı Fetullah Gülen'in daha önce de tarifi yapılan iki ağaç arasındaki mezarı bile hazırlandı.
"O*** ÇOCUKLARI HOCAMIZI KAÇIRDI"
Pensilvanya'daki karmaşa elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi ile daha da ayyuka çıktı.
FETÖ'NÜN 'FOTO' PLANI: VAZİYETİ BİTİK
Örgütteki iç savaş istihbarat raporlarına bile yansırken elebaşı Gülen'in vaziyetinin bitik olduğu fotoğraflarla tescillendi.