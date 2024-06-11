'Kaçırılan' Fetullah Gülen'in izini sürdük! 45 km'lik kıskaç harita üzerinde konum: Neresi bu Pocono? | Son görüntüde iki kilit isim

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Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) iç savaş patlak verdi. Pensilvanya'daki ihanet yerleşkesinde bulunan evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı. Elebaşı Fetullah Gülen'in daha önce de tarifi yapılan iki ağaç arasındaki mezarı bile hazırlandı.

