Şantaj ve cinsel istismar bataklığı: Discord ve Telegram! Devlet el attı: Yasaklanacak mı?

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Son dönemde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, tehdit ve şantaj olaylarıyla gündemde. YouTube, X (eski adıyla Twitter), Instagram ve Facebook gibi popüler platformların yanı sıra Discord ve Telegram da tehlikeli eylemlerle gündeme geldi. CİNSEL İSTİSMAR VE ŞANTAJ

Geçen hafta İstanbul'da Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adlı iki genç, Semih Çelik isimli cani tarafından vahşice katledildi. Bu cinayetlerin ardından, Discord üzerinden yürütülen cinsel istismar ve şantaj iddiaları gündeme geldi.

İddialara göre, bazı sapkın gruplar, kız çocuklarını tuzağa düşürerek adres ve aile bilgileriyle tehdit etmek suretiyle gasp ve şantaj yapıyordu. Zanlılar sosyal medyada ifşa edilerek büyük tepki topladı. Takvim.com.tr meseleyi gündeme getirdi. Discorddaki sapkınlık ifşa oldu! Kız çocuklarına cinsel istismar ve şantaj skandalı | Bakan duyurdu: Video kurgu çıktı DİSCORD VE TELEGRAM ÜZERİNDEKİ TEHDİTLER BÜYÜYOR

Discord ve Telegram, cinsel içerikli istismar, ve şantaj vakalarının en sık yaşandığı platformlar olarak dikkat çekiyor. Bu platformlarda sapkın grupların örgütlendiği, saldırıları övdüğü ve hatta saldırı planladıkları biliniyor