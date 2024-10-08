İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i katletmişti! Uzmanlar katil Semih Çelik’in ruh analizini yaptı: Çok zeki bir psikopat

5 KERE HASTANEYE YATTI Cinayetlerin ardından ise kendini surlardan atarak yaşamına son verdi. Çelik'in daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, 5 hastanede kaydı çıktı.

Öldürülen İkbal Uzuner, Ayşenur Halil ve katil Semih Çelik. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Çelik'in, cinayet işleyip işlemeyeceğinin neden tespit edilemediği, neden hastaneye yatırılarak tedavi edilmediği tartışma konusu oldu.

ÜRKÜTÜCÜ ÇİZİMLER

Çelik'in evinden çıkan çizimler de görenleri dehşete düşürdü.

Çelik'n babası Adem Çelik, "Bundan 1 yıl kadar önce Semih'in odasına girdiğimde çizdiği insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bizlere 'Anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik' diyerek başka açıklama yapmıyordu. Biz de üzerine gitmiyorduk." şeklinde konuşmuştu.

Baba Adem Çelik, "Bundan 3 yıl kadar önce Çapa Tıp Fakültesi'nde Doktor Semih'e psikolojik bir ilaç yazmıştı ama Semih doktorun yazdığı ilacı kullanmıyordu. Semih ara ara evde şarap, bira gibi alkol alırdı ama 3 ay kadardır uyuşturucu kullanmıyordu. Çünkü uyuşturucu madde alacak parası yoktu. 2023 yılı Kış ayında Semih'in odasına girdiğimde penceresi açık ve odası buz gibiydi. Ben de kendisine 'Hayırdır ne yapıyorsun' diyerek penceresini kapatmak isterken, yanıma gelerek 'Hayır, kapatma camı' diyerek eliyle gökyüzünü işaret ederek 'Bak bakalım ne görüyorsun' dedi. Ben de karanlık bir şey görmüyorum dedim. Kendisi de bana 'Sen benim gördüğümü göremiyorsun' dedi." diyerek oğlunun hayaller gördüğünü ifade etmişti.