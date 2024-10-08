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İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletmişti! Uzmanlar katil Semih Çelik'in ruh analizini yaptı: Çok zeki bir psikopat

Geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'in kafasını kesip vücudunu parçaladı. İki genç kızı öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik’in 5 hastanede kaydı çıkması “Neden tedavi edilemedi ve neden hastanede değildi” sorusunun akıllarda yer edinmesine neden oldu. Çelik'in evinde bulunan çizimler de oldukça dikkat çekti. Uzman isimler resimleri ve Semih'in psikolojik durumunu yorumladılar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:10 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 10:25
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i katletmişti! Uzmanlar katil Semih Çelik’in ruh analizini yaptı: Çok zeki bir psikopat

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Geçtiğimiz cuma günü İstanbul çifte cinayet haberi ile sarsıldı.

19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürdü ardından Fatih Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'in kafasını kesip vücudunu parçaladı.

5 KERE HASTANEYE YATTI
Cinayetlerin ardından ise kendini surlardan atarak yaşamına son verdi. Çelik'in daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, 5 hastanede kaydı çıktı.

Öldürülen İkbal Uzuner, Ayşenur Halil ve katil Semih Çelik. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Öldürülen İkbal Uzuner, Ayşenur Halil ve katil Semih Çelik. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Çelik'in, cinayet işleyip işlemeyeceğinin neden tespit edilemediği, neden hastaneye yatırılarak tedavi edilmediği tartışma konusu oldu.

ÜRKÜTÜCÜ ÇİZİMLER
Çelik'in evinden çıkan çizimler de görenleri dehşete düşürdü.

Çelik'n babası Adem Çelik, "Bundan 1 yıl kadar önce Semih'in odasına girdiğimde çizdiği insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüm. Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğumuzda bizlere 'Anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik' diyerek başka açıklama yapmıyordu. Biz de üzerine gitmiyorduk." şeklinde konuşmuştu.

Baba Adem Çelik, "Bundan 3 yıl kadar önce Çapa Tıp Fakültesi'nde Doktor Semih'e psikolojik bir ilaç yazmıştı ama Semih doktorun yazdığı ilacı kullanmıyordu. Semih ara ara evde şarap, bira gibi alkol alırdı ama 3 ay kadardır uyuşturucu kullanmıyordu. Çünkü uyuşturucu madde alacak parası yoktu. 2023 yılı Kış ayında Semih'in odasına girdiğimde penceresi açık ve odası buz gibiydi. Ben de kendisine 'Hayırdır ne yapıyorsun' diyerek penceresini kapatmak isterken, yanıma gelerek 'Hayır, kapatma camı' diyerek eliyle gökyüzünü işaret ederek 'Bak bakalım ne görüyorsun' dedi. Ben de karanlık bir şey görmüyorum dedim. Kendisi de bana 'Sen benim gördüğümü göremiyorsun' dedi." diyerek oğlunun hayaller gördüğünü ifade etmişti.

Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti.Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti.

AİLE FARKINDA OLMALI
Uzman isimler, bu duruma ve Çelik'in evinde bulunan çizimlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Uzman Psikiyatr Dr. Celalettin Kutcan, hastalığın önceden tespit edilebileceğini belirterek, "Ama önce aile farkında olacak. Bir depresyon psikozu varsa hayaller görür, sesler duyar. Böyle hastaları ilaçlarla düzeltiriz ama psikopatiyi yani kişilik bozukluğunu düzeltecek bir ilaç yok. Ancak bu hastanın, düzenli tedavilerle, etrafına zarar verecek davranışları ilaç tedavisiyle önlenebilir. Ama günümüz koşullarında hastanelerde bu tedaviler yapılamıyor. Bir psikiyatri tedavisi 10-15 dakikalık randevularla olmaz. Tedavi boyunca tek bir doktoru olup, o doktorla ilişkide olacak. Poliklinikte 1 ay sonra başka bir doktor karşısına çıktığında, doktorun hastayı tanıması zor. " dedi.

ÇOCUK SON DERECE ZEKİ
Eğer daha önce bir intihar teşebbüsü yaşamışsa kişinin hastaneye yatırılması gerektiğine dikkat çeken Uzman Psikiyatr Dr. Celalettin Kutcan, "Yatmak istemiyorum' diyen hastayı, aile imza vermese bile doktor hastaneye yatırır ve ilgili makamları zorunlu yatış yaptığına dair bilgilendirir. Tedavisi devam ettirilir. Bu çocuk bir psikopat. Son derece zeki. Bütün her şeyi saklayabilir, çünkü zeki. Karşısındakini çok rahatlıkla manipüle edebilir. İlaç tedavisiyle davranışı toparlanmaya çalışılır ama böyle bir kişilik bozukluğunu değiştirmek tıbben de çok zor. Çünkü verdiğimiz ilaçlar hastanın kişiliğiyle oynamıyor. Kişilik bozukluğu zemininde doktorun işi zor. Madde bağımlılığı varsa bu da üstüne tuz biber olmuş." ifadelerini kullandı.

Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı.

ÇİZDİĞİ RESİMLERDE NE ANLATIYOR?
Uzman Psikiyatr Dr. Celalettin Kutcan, Semih Çelik'in odasındaki çizimlere ilişkin ise "Çizdiği resim, odadaki görüntüler, ruhundaki parçalanmışlığı gösteriyor" yorumu yaptı.

Katil Semih Çelik cinayetin tasarısını karakalem olarak çizdi.Katil Semih Çelik cinayetin tasarısını karakalem olarak çizdi.

HASTANEYE YATIŞTA 3 KRİTER

Hürriyet'e konuşan Psikiyatr Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu ise hastaneye yatış için gereken 3 kriteri açıkladı.

Psikiyatr Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu "Psikiyatri kliniğinde kapalı ve açık olmak üzere 2 tip servis vardır. Kapalı servisteki hastaları yatırmanın 3 tane kriteri var. İntihar düşüncesi olan ya da intihara teşebbüs eden ve çevresine zarar verecek şizofren türü hastalar. Bir de eroin ve morfin kullanan hastalar. Bunlar hastanede yatırarak tedavi edilir. Bunun dışında bizim nevroz dediğimiz diğer türler, yani ne yaptığını bilen hastalar poliklinikte ayakta takip edilir. Kişilik bozukluğu dediğimiz hastalar, hasta olduklarını kabul etmezler, hastaneye de gelmezler. Çünkü bize göre bunların cezai sorumluluğu tamdır." dedi.

Bu tip kişilik bozukluğu olan, kendiyle kavgalı, madde kullanmaya ve suç işlemeye meyilli hastalara karşı hekimlerin elinden bir şey gelmez diyen Balcıoğlu, "Bu tür vakalarda, kişi ailesiyle birlikte ikna edilip hastaneye yatırılır. Hekimler zorla getiremez. Anlaşılıyor ki bu kişi zamanla hastaneye müracaat etmiş. Ama takibi olmamış ya da ilaçlarını kullanmamış. İşlenen cinayetten anlıyoruz ki kendisiyle kavgalı, kişilik bozukluğu var." şeklinde konuştu.

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