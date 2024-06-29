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Kedi kesildi... Kur'an-ı Kerim'e hakaret edildi! Alçak paylaşımları yapan "Karargah409" hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Fatih'te namaz kılan vatandaşlara küfür eden şahısla bağlantılı bir grup camii içerisinde dondurma yiyip Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e ve polis teşkilatına küfürler etti. İnfial uyandıran görüntüler "Karargah409" isimli bir Telegram sayfasından paylaşıldı. Söz konusu hesaptan yavru bir kedinin katledildiği görüntüler de servis edildi. Söz konusu hesabı Takvim.com.tr deşifre etti. Yaşanan gelişmeler sonrası rezil paylaşımları yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 16:57 Güncelleme 29 Haziran 2024, 17:03
Kedi kesildi... Kur’an-ı Kerim’e hakaret edildi! Alçak paylaşımları yapan Karargah409 hakkında soruşturma başlatıldı 1

Son günlerde kutsal ve manevi değerleri hedef alan çirkin saldırılar sosyal medya üzerinden dolaşıma sokuluyor.

Kedi kesildi... Kur’an-ı Kerim’e hakaret edildi! Alçak paylaşımları yapan Karargah409 hakkında soruşturma başlatıldı 2
"Karargah409" kod adlı satanist Allah'a ve Kur'an-ı Kerim'e küfür! Kedilere eziyet görüntüleri!

Geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te cuma namazı için saf tutan vatandaşları cep telefonu ile kayda alan M.D.A isimli şahıs "Hepsi salak gibi namaz kılıyor" paylaşımında bulunup küfürler yağdırdı.

Kedi kesildi... Kur’an-ı Kerim’e hakaret edildi! Alçak paylaşımları yapan Karargah409 hakkında soruşturma başlatıldı 3

KÜFÜRBAZ DİN DÜŞMANI TUTUKLANDI

Görüntüler üzerine gözaltına alınan M.D.A "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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