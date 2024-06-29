Kedi kesildi... Kur'an-ı Kerim'e hakaret edildi! Alçak paylaşımları yapan "Karargah409" hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Fatih'te namaz kılan vatandaşlara küfür eden şahısla bağlantılı bir grup camii içerisinde dondurma yiyip Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e ve polis teşkilatına küfürler etti. İnfial uyandıran görüntüler "Karargah409" isimli bir Telegram sayfasından paylaşıldı. Söz konusu hesaptan yavru bir kedinin katledildiği görüntüler de servis edildi. Söz konusu hesabı Takvim.com.tr deşifre etti. Yaşanan gelişmeler sonrası rezil paylaşımları yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.