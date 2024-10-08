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Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu'nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı

İstanbul'un iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından katil Semih Çelik'in yetişmesine ortam hazırlayan sosyal medya mecraları mercek altına alındı. Özellikle müzik adı altında gençleri zehirleyenlerin isimleri tek tek ifşa edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri olan ve Allah’a, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Deha Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıktı. Tuzcu'nun dini ve milli değerlere küfürler ettiği C7K marşı da sosyal medyada tepkilere neden oldu. Öte yandan suçu ve suçluyu öven müzik grupları yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi Barış Boyun’un silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen iddianamede 4 rapçi şüpheli olarak yer almıştı.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 23:30 Güncelleme Tarihi :08 Ekim 2024 , 14:36
Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı

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İstanbul'un iki ilçesinde yaşanan ve satanist ritüeller barındıran vahşi cinayetlerin ardından sosyal medyada yer alan İslam ve din düşmanı yapılar mercek altına alındı.

İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Deha Tuzcu (Sosyal medya)İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Deha Tuzcu (Sosyal medya)

Özellikle müzik adı altında gençleri zehirleyenlerin isimleri tek tek ifşa edilmeye başlandı. Bu isimlerden biri de sözde Rapçi Deha Tuzcu. Tuzcu, Deha INC. ismiyle de tanınıyor.

Tuzcu'nun hiçbir kutsal ve milli değere saygısı olmayan, Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e küfürler eden, insanların kredi kartlarını patlatan Discord platformundaki "ATATV44" adı verilen oluşumun da kurucularından olduğu biliniyor.

Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayını (Sosyal medya)Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayını (Sosyal medya)

KUR'AN-I KERİM'E SAYGISIZLIK
Sosyal medyadaki nefret söylemi ve zorbalık yaptığı videolarlar tanınan Tuzcu'nun İslam ve Kur'an-ı Kerim nefretini yayınlarında defalarca yer verdiği belirlendi. Omegle adlı platformdaki yayınını Discord'a yansıtan Tuzcu'nun karşısına çıkan bir vatandaşı kışkırtmak için İslam dininin kutsal metnini, "Kur'an-ı Kerim okursun" diyerek yatağa attığı ardından üstünde zıpladığı görülüyor.

Deha Tuzcu'nun Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği yayın

SAYGISIZ KÖPEK
Bu saldırgan tavır karşısında sinirlenen kişi ise Tuzcu'ya "Saygısız köpek" diyor.

Deha Tuzcu'nun 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğini ortaya çıkaran paylaşım (Sosyal medya)Deha Tuzcu'nun 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğini ortaya çıkaran paylaşım (Sosyal medya)

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ
Sosyal medyada bir ses kaydı paylaşılan Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıkarken milli değerlere küfür ettiği, kara para aklamak, kredi kartı dolandırıcılığı ve şantaj gibi birçok suçla ilişiği olduğu iddia edildi.

Deha Tuzcu 14 yaşındaki kızı taciz etti

DİNE VE MİLLİ DEĞERLERE NEFRET
Daha önce kurduğu gruplarda dini değerlere küfredilmesini talep ettiği iddia edilen Tuzcu'nun Discord grubu olan C7K'nın (Cehennemin 7 Katı) Spotify'daki şarkısı ortaya çıktı.

Deha Tuzcu (Sosyal medya)Deha Tuzcu (Sosyal medya)

Toplumsal değerleri hiç sayan rapçinin olduğu iddia edilen "C7K marşı" olarak adlandırılan şarkıda Allah'a, şehitlere, Eren Bülbül'e, Mersin'de katledilen Özgecan Aslan'a ve ülkede gündem olan pek çok olayda katledilen kişilere küfürler ettiği görüldü.

Deha Tuzcu'nun skandal marşı! Dine ve milli değerlere küfür etti



ŞARKIDA SKANDAL İFADELER
Vokali Ahmet Atilla Kirazoğlu olan şarkıda cinsiyetçi, ayrıştırıcı, islamofobik sözlerle birlikte, "Bayrağını yere indirdim, kitabının üstünden geçtim, İsrail benim vatanım, Türkiye'yi satarım" gibi skandal ifadeler yer alıyor.



SUÇLUYU ÖVEN ŞARKI
Tuzcu'nun 2021 yılında çıkan "Katana" isimli şarkısının sözleri de ayrıca dikkat çekti. Şarkı sözlerinde, "Sokakta gezerim, elimde makine… Manita yürüyor; sallana, sallana… Üstümde yok, boşuna arama… Sallama yok, sadece katana" ifadeleri yer alıyor.

Başak Cengiz sokakta yürürken tanımadığı 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz katana ile katledilmişti (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Başak Cengiz sokakta yürürken tanımadığı 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz katana ile katledilmişti (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ
Bilindiği gibi aynı yılın Kasım ayında mimar Başak Cengiz sokakta yürürken tanımadığı 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı olan katanayla öldürülmüştü.

İşte Tuzcu'nun suçluyu öven şarkısı:

Sokakta gezerim, elimde makina
Manita yürüyor; sallana, sallana
Üstümde yok, boşuna arama
Sallama yok, sadece katana
Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya)
Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya)
B-b-bi' dak'ka bekle, şarjörüm dolu mu?
İstersen sus, uzatma konuyu
İçine çekice'n bur'da tüm kokuyu
Ölümün olucak azıcık sorunlu
Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya)
Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya)
Elimde belimde makina (Ya, ya)
Dayi'ca'z birazdan kafana (Ya, ya)
Sıkıştım koca bi' kapana (Ya, ya)
Basıca'z tuzunu yarana (Ya, ya)
Adamı vurup atıca'z bagaja
Lazeri tut, sadece kafaya
Maskeyi tak, birazdan kafana
Hayaller kur, dumana bulan (Ah, ya)
Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya)
Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya)

CİNSEL İSTİSMAR VE SUÇU ÖVEN ŞARKILAR
"Kırılır Kod" isimli şarkısı da tartışma konusu olan Tuzcu'nun kadına yönelik cinsel istismar ve suçluyu öven sözlere yer verdiği ortaya çıktı. Şarkıda, "Sakın ha kaltağın üstüne işeme. Kimse çıkamaz önüme. Belime takılı siyah bi' makine Coinbase, Metamask içinde paralar deste deste, ya sürtük dedi Netflix. O***punun kalça tam bi' pankek. Yerim ben pankek her sabah durmadan yerim ben pankek, ah. Açıklama yok yerdeki kanı… Sonumuz herkes gibi yakın… Üç beş polis beni durduramaz" ifadeleri kullanıldığı belirlendi.

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVEN RAPÇİLER
Öte yandan suçu ve suçluyu öven müzik grupları yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi Barış Boyun'un silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen iddianamede 4 rapçi şüpheli olarak yer almıştı.

Suç örgütü lideri Barış Boyun (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Suç örgütü lideri Barış Boyun (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

'100 MİLYON DİNLENDİLER'
Şarkıları 100 milyonun üzerinde dinlenen, çoğunlukla gençlerin takip ettiği "Heijan" lakaplı rapçi Doğan Tarda, "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan, "BIG" olarak bilinen Samet Işık, "CAC" olarak bilinen Şahan Terzioğlu da iddianamede şüpheli olarak yer aldı. 33'er yıla kadar hapisleri istendi.

Rapçilerin kliplerinden bir kare (Sosyal medya)Rapçilerin kliplerinden bir kare (Sosyal medya)

'YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜ'
Rapçilerin yaptığı şarkılarda örgüte atıfta bulundukları, kliplerde silahlarla boy göstererek örgüte sosyal medya üzerinden sempati ve eleman sağlamaya çalıştıkları kaydedildi.

Rapçilerin kliplerinden bir kare (Sosyal medya)Rapçilerin kliplerinden bir kare (Sosyal medya)

Sosyal medyada 15-20 yaşlarındaki gençleri radarına alan suç örgütü yöneticileri ve üyeleri, devşirmeye çalıştı.


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