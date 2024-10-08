Dini ve milli değerlere hakaret eden Deha Tuzcu’nun dosyasını açtık: Çocuk tacizi, kredi kartı dolandırıcılığı | Skandal C7K marşı ortaya çıktı

Deha Tuzcu'nun 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğini ortaya çıkaran paylaşım (Sosyal medya) 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ

Sosyal medyada bir ses kaydı paylaşılan Tuzcu'nun 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ortaya çıkarken milli değerlere küfür ettiği, kara para aklamak, kredi kartı dolandırıcılığı ve şantaj gibi birçok suçla ilişiği olduğu iddia edildi. Deha Tuzcu 14 yaşındaki kızı taciz etti DİNE VE MİLLİ DEĞERLERE NEFRET

Daha önce kurduğu gruplarda dini değerlere küfredilmesini talep ettiği iddia edilen Tuzcu'nun Discord grubu olan C7K'nın (Cehennemin 7 Katı) Spotify'daki şarkısı ortaya çıktı.

Deha Tuzcu (Sosyal medya) Toplumsal değerleri hiç sayan rapçinin olduğu iddia edilen "C7K marşı" olarak adlandırılan şarkıda Allah'a, şehitlere, Eren Bülbül'e, Mersin'de katledilen Özgecan Aslan'a ve ülkede gündem olan pek çok olayda katledilen kişilere küfürler ettiği görüldü. Deha Tuzcu'nun skandal marşı! Dine ve milli değerlere küfür etti



ŞARKIDA SKANDAL İFADELER

Vokali Ahmet Atilla Kirazoğlu olan şarkıda cinsiyetçi, ayrıştırıcı, islamofobik sözlerle birlikte, "Bayrağını yere indirdim, kitabının üstünden geçtim, İsrail benim vatanım, Türkiye'yi satarım" gibi skandal ifadeler yer alıyor.





SUÇLUYU ÖVEN ŞARKI

Tuzcu'nun 2021 yılında çıkan "Katana" isimli şarkısının sözleri de ayrıca dikkat çekti. Şarkı sözlerinde, "Sokakta gezerim, elimde makine… Manita yürüyor; sallana, sallana… Üstümde yok, boşuna arama… Sallama yok, sadece katana" ifadeleri yer alıyor.

Başak Cengiz sokakta yürürken tanımadığı 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz katana ile katledilmişti (Takvim.com.tr fotoğraf servisi) BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ

Bilindiği gibi aynı yılın Kasım ayında mimar Başak Cengiz sokakta yürürken tanımadığı 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcı olan katanayla öldürülmüştü. İşte Tuzcu'nun suçluyu öven şarkısı: Sokakta gezerim, elimde makina

Manita yürüyor; sallana, sallana

Üstümde yok, boşuna arama

Sallama yok, sadece katana

Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya)

Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya)

B-b-bi' dak'ka bekle, şarjörüm dolu mu?

İstersen sus, uzatma konuyu

İçine çekice'n bur'da tüm kokuyu

Ölümün olucak azıcık sorunlu

Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya)

Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya)

Elimde belimde makina (Ya, ya)

Dayi'ca'z birazdan kafana (Ya, ya)

Sıkıştım koca bi' kapana (Ya, ya)

Basıca'z tuzunu yarana (Ya, ya)

Adamı vurup atıca'z bagaja

Lazeri tut, sadece kafaya

Maskeyi tak, birazdan kafana

Hayaller kur, dumana bulan (Ah, ya)

Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya)

Katana, katana, katana, katana, katana, katana, katana (Ya) CİNSEL İSTİSMAR VE SUÇU ÖVEN ŞARKILAR

"Kırılır Kod" isimli şarkısı da tartışma konusu olan Tuzcu'nun kadına yönelik cinsel istismar ve suçluyu öven sözlere yer verdiği ortaya çıktı. Şarkıda, "Sakın ha kaltağın üstüne işeme. Kimse çıkamaz önüme. Belime takılı siyah bi' makine Coinbase, Metamask içinde paralar deste deste, ya sürtük dedi Netflix. O***punun kalça tam bi' pankek. Yerim ben pankek her sabah durmadan yerim ben pankek, ah. Açıklama yok yerdeki kanı… Sonumuz herkes gibi yakın… Üç beş polis beni durduramaz" ifadeleri kullanıldığı belirlendi. SUÇU VE SUÇLUYU ÖVEN RAPÇİLER

Öte yandan suçu ve suçluyu öven müzik grupları yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi Barış Boyun'un silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen iddianamede 4 rapçi şüpheli olarak yer almıştı.