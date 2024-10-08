CANLI | Devlet Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

Bize göre doğru siyaset buluşturan, kavuşturan ahlaklı siyasettir. Doğru siyaset sorumluluk duygusunu ilke edinen siyasettir.

Nereye gideceğimizi bilmiyorsak yolun hiçbir ehemmiyeti yoktur.

Muhterem arkadaşlarım, değerli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, haftalık toplantımızın başında sizleri en kalbi duygularımla birlikte hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı hasretle selamlıyorum.

MHP Genel Balkanı Devlet Bahçeli, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, açılışın ardından Genel Kurul'dan ayrılırken CHP ve DEM Parti sıralarında oturan bazı milletvekilleriyle tokalaştı. (1 Ekim 2024/AA)

KONUŞUP ÇÖZEMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOKTUR

Sınıflı toplum yapısını tamamıyla reddediyoruz. Hiçbir parti ile kategorik olarak alıp veremediğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur.

Kale duvarlarımızın önünde kuyu kazan siyonistleri nasıl yok sayalım? Kapımıza dayandıkları besbelli ortadayken hala birbirimizin açığını aramakla vakit mi kaybedelim?