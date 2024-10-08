CANLI | Devlet Bahçeli’den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Muhterem arkadaşlarım, değerli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, haftalık toplantımızın başında sizleri en kalbi duygularımla birlikte hürmetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı hasretle selamlıyorum.
Nereye gideceğimizi bilmiyorsak yolun hiçbir ehemmiyeti yoktur.
Tehditlerin kol gezdiği bulanık dönemlerde karanlık niyetlilerin çevremizde sırayla nöbete girdiği zamanımızda, milli dayanışma ruhunu zinde tutmalıyı.
Bize göre doğru siyaset buluşturan, kavuşturan ahlaklı siyasettir. Doğru siyaset sorumluluk duygusunu ilke edinen siyasettir.
MHP Genel Balkanı Devlet Bahçeli, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, açılışın ardından Genel Kurul'dan ayrılırken CHP ve DEM Parti sıralarında oturan bazı milletvekilleriyle tokalaştı. (1 Ekim 2024/AA)
KONUŞUP ÇÖZEMEYECEĞİMİZ BİR ŞEY YOKTUR
Sınıflı toplum yapısını tamamıyla reddediyoruz. Hiçbir parti ile kategorik olarak alıp veremediğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur.
Kale duvarlarımızın önünde kuyu kazan siyonistleri nasıl yok sayalım? Kapımıza dayandıkları besbelli ortadayken hala birbirimizin açığını aramakla vakit mi kaybedelim?
MHP Genel Balkanı Devlet Bahçeli, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, açılışın ardından Genel Kurul'dan ayrılırken CHP ve DEM Parti sıralarında oturan bazı milletvekilleriyle tokalaştı. (1 Ekim 2024/AA)
DEM'E UZATTIĞIM EL MİLLİ BİRLİK MESAJI
DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el gelin Türkiye partisi olun, teröre cephe alın gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin temenni ve teklifidir.
SİYONİSTLERİN ARZ-I MEV'UD PLANINA SERT TEPKİ
Habis ve hain niyet sahiplerini uyarıyorum, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı aynı şekilde milyonlarca Türkiye sevdalısı al bayrağımıza kem gözle bakanların gözünü oyar.
MESELE BEYRUT DEĞİL ANKARA
Bugün mesela Beyrut değil Ankara'dır. Orta Doğu'da atılan bombaların bir sonraki hedefi kesin hesap merkezi Anadolu coğrafyasıdır. Hedef Tahran değil İstanbul'dur, gizli gündem Türk vatanıdır.
İsrail'in tehdidine karşı acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. BM katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır.