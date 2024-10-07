İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldüren Semih Çelik'in "incel" bağlantısı! "İncel" nedir? Dünyada "incel" cinayeti var mı?

Semih Çelik geçen sene İkbal'i öldürme planını bu video ile duyurmuş (Takvim Foto Arşiv) KÜLTÜREL SEMBOLLERİ: MATRİX'TEN DÖVÜŞ KULÜBÜ'NE

Incel kültürü, doğası gereği, internet kültürünün bir parçası. İnternet meme'leri ve topluluğa özgü argo nitelemeler, onların iletişim kurma biçiminin ana yolu. Incel topluluğundaki en önemli sembollerden biri "kırmızı hap" veya "mavi hap" fikri. Bu metafor, Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo karakterinin, kendisini huzurlu bir cehalet halinde tutacak mavi hap ve onu rahatsız edici ama aydınlatıcı bir gerçekliğe uyandıracak kırmızı hap arasında seçim yapmak zorunda kaldığı 1999 yapımı "The Matrix" filminden geliyor. ABD'deki McCain Enstitüsü'nde Hedefli Şiddeti Önleme Kıdemli Direktörü Brette Steele, "Incel'ler için kırmızı hapın sunduğu gerçeklik, sevgi ve cinsel tatminin kadınların onlardan esirgediği metalar olduğu ve toplumun cinsel yönlerini erkeklerin değil, kadınların kontrol ettiğidir" diyor.

Semih Çelik'in evinden çıkanlar (Takvim Foto Arşiv) Üstelik incel'ler bu metafora filmde olmayan üçüncü bir seçenek daha eklemiş durumda: "Black pill" yani kara hap. Bu sembol de toplumsal hiyerarşilerin değişmez olduğunu ve bunlara dair hiçbir şey yapılamayacağını ifade ediyor. Euronews'te yer alan habere göre, Diğer bir deyişle kırmızı hapın nihilist bir versiyonu. Bu teoriye göre, seks ve cinsel çekim oyununun doğuştan hileli olduğunu fark eden tek kişiler kendileri. Incel topluluğunun en çok sahiplendiği kültürel öğelerden biri de 1999 yapımı Fight Club (Dövüş Kulübü) filmi. Topluluk bu filmi öyle sahiplendi ki yapımın yönetmeni David Fincher, kısa süre önce filmi erkekler için çekmediğini ve vermek istediği mesajın bu olmadığını söylemek zorunda kaldı.

Semih Çelik'in Fatih surlarına çıkarkenki görüntüsü (Sabah) DÜNYADA İNCEL SALDIRILAR • ELLİOT RODGER: Incel hareketinin sembollerinden biri olarak anılan Elliot Rodger, 2014 yılında Kaliforniya'daki Isla Vista'da 6 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaraladı. Ardından ise tıpkı Semih Çelik gibi intihar etti. Kan donduran saldırısından hemen önce yayınladığı manifestoda kadınların kendisiyle ilişki kurmayı reddettiği için "intikam" almak istediğini söylemişti. •ALEK MİNASSİAN: Toronto'da 2018 yılında Alek Minassian kiraladığı bir kamyonetle kalabalığa dalmış, 10 kişinin ölümüne 16 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Saldırının ardından yaptığı açıklamada kadınlara ve toplumun "alfa erkeklerine" karşı bir isyan olduğunu söylemişti. Minassian, sosyal medyada incel isyanına katıldığını açıklamıştı.

İkbal Uzuner'in Fatih surlarına çıkarkenki görüntüsü (Sabah) • SCOTT PAUL BEİERLE: Bir diğer katliam ise Florida'da 2018 yılında gerçekleşmişti. Scott Beierle, bir yoga stüdyosunda 2 kadını öldürüp 5 kişiyi yaralamıştı. Beierle, internette kendisini incel olarak tanımlıyordu. • CHRİS HARPER-MERCER: 2015 yılında Oregon'da da bir incel katliamı gerçekleşti. Harper-Mercer, düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişiyi katledip 8 kişiyi yaraladı. Saldırıdan hemen önce yazdığı mektupta kendisini dışlanmış hissettiğini belirtirken kadınlar tarafından reddedildiği için öfke duyduğunu söylmeişti. TÜRKİYE'DE İNCEL HAREKETİNE YAKIN TAKİP Semih Çelik'in işlediği cinayetlerden bir gün sonra internette yayılan ve bu görüşlere sahip kişilerin yer aldığı bir mesajlaşma uygulamasındaki gruptan alındığı belirlenen "destekleyici", "övücü" paylaşımlar üzerine polis, yurt genelinde büyük takip başlattı.