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İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i öldüren Semih Çelik'in "incel" bağlantısı! "İncel" nedir? Dünyada "incel" cinayeti var mı?

İstanbul Fatih’te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i vahşice katleden Semih Çelik’in bir mesajlaşma uygulamasında “incel” olarak adlandırılan kişilerle bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu detayın ardından emniyet “incel” grupların yanı sıra şiddet paylaşımı yapan tüm kişi ve siteleri de mercek altına aldı. Peki nedir bu “incel” hareketi? İşte incel ve dünyadaki incel cinayeti örnekleri...

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:27 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:57
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i öldüren Semih Çelik’in incel bağlantısı! İncel nedir? Dünyada incel cinayeti var mı?

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Türkiye İStanbul Fatih Surları'ndaki vahşeti konuşmaya devam ediyor. 19 yaşındaki Semih Çelik'in önce Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i öldürüp daha sonra İkbal Uzuner'i Fatih Surları'nda parçalayıp intihar etmesi kan dondurdu. Semih Çelik'in odasındaki eşyalar dikkat çekerken geçtiğimiz sene paylaştığı bir videoda İkbal Uzuner'i öldürme planını açıkladığı ortaya çıktı.

Katilin telefonunda yapılan incelemede, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. Peki nedir bu incel?

Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil (Takvim Foto Arşiv)Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil (Takvim Foto Arşiv)

İDEOLOJİYE DÖNÜŞTÜ

Doğuştan sahip olmadığı "çirkin", "yoksul" olmak gibi kimi özellikleri nedeniyle ilişkisi olmadığına inanan ve yine bu sebeplerle kadınların kendisine asla yüz vermeyeceğini düşünen, bu hissiyatlarını da kadın düşmanlığı, nefret söylemi, şiddet ve son yıllarda da cinayetlerle besleyen bir grup. "İncel" İngilizceden, "zorunlu bekârlar" anlamına gelen "involuntary celibate" kelimelerinin kısaltılması ile dilimize geçmiş bir tanım. İnandıkları hipergami teorisine göre kadınlar sadece "yakışıklı", "zengin", "statü sahibi" erkeklerle birlikte olur. Bu da dezavantajlı "ucube" erkeklerin yalnız kalmasına yol açar.

Semih Çelik (Takvim Foto Arşiv)Semih Çelik (Takvim Foto Arşiv)

Hürriyet'te yer alan habere göre, Tüm bu etkenler, "incel"lerin kadınlar ve buna sebep olan erkeklerden nefret etmesinin asıl nedenidir. Bir internet alt kültürü olarak, 1994'te Alana isimli genç bir kadının istemesine rağmen kimse ile beraber olamayan insanların birbirini desteklemesi için masumane hisle kurduğu "gönülsüz bekarlar" grubu, 2000 sonrasında özerkleşti, erkeklerin sahiplendiği ve de Facebook, X gibi sosyal medya Reddit, Discord gibi internet forumları ile yayılan bir ideolojiye dönüştü.

Semih Çelik geçen sene İkbal'i öldürme planını bu video ile duyurmuş (Takvim Foto Arşiv)Semih Çelik geçen sene İkbal'i öldürme planını bu video ile duyurmuş (Takvim Foto Arşiv)

KÜLTÜREL SEMBOLLERİ: MATRİX'TEN DÖVÜŞ KULÜBÜ'NE
Incel kültürü, doğası gereği, internet kültürünün bir parçası. İnternet meme'leri ve topluluğa özgü argo nitelemeler, onların iletişim kurma biçiminin ana yolu.

Incel topluluğundaki en önemli sembollerden biri "kırmızı hap" veya "mavi hap" fikri. Bu metafor, Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo karakterinin, kendisini huzurlu bir cehalet halinde tutacak mavi hap ve onu rahatsız edici ama aydınlatıcı bir gerçekliğe uyandıracak kırmızı hap arasında seçim yapmak zorunda kaldığı 1999 yapımı "The Matrix" filminden geliyor.

ABD'deki McCain Enstitüsü'nde Hedefli Şiddeti Önleme Kıdemli Direktörü Brette Steele, "Incel'ler için kırmızı hapın sunduğu gerçeklik, sevgi ve cinsel tatminin kadınların onlardan esirgediği metalar olduğu ve toplumun cinsel yönlerini erkeklerin değil, kadınların kontrol ettiğidir" diyor.

Semih Çelik'in evinden çıkanlar (Takvim Foto Arşiv)Semih Çelik'in evinden çıkanlar (Takvim Foto Arşiv)

Üstelik incel'ler bu metafora filmde olmayan üçüncü bir seçenek daha eklemiş durumda:

"Black pill" yani kara hap. Bu sembol de toplumsal hiyerarşilerin değişmez olduğunu ve bunlara dair hiçbir şey yapılamayacağını ifade ediyor. Euronews'te yer alan habere göre, Diğer bir deyişle kırmızı hapın nihilist bir versiyonu. Bu teoriye göre, seks ve cinsel çekim oyununun doğuştan hileli olduğunu fark eden tek kişiler kendileri.

Incel topluluğunun en çok sahiplendiği kültürel öğelerden biri de 1999 yapımı Fight Club (Dövüş Kulübü) filmi. Topluluk bu filmi öyle sahiplendi ki yapımın yönetmeni David Fincher, kısa süre önce filmi erkekler için çekmediğini ve vermek istediği mesajın bu olmadığını söylemek zorunda kaldı.

Semih Çelik'in Fatih surlarına çıkarkenki görüntüsü (Sabah)Semih Çelik'in Fatih surlarına çıkarkenki görüntüsü (Sabah)

DÜNYADA İNCEL SALDIRILAR

ELLİOT RODGER: Incel hareketinin sembollerinden biri olarak anılan Elliot Rodger, 2014 yılında Kaliforniya'daki Isla Vista'da 6 kişiyi öldürüp 14 kişiyi yaraladı. Ardından ise tıpkı Semih Çelik gibi intihar etti. Kan donduran saldırısından hemen önce yayınladığı manifestoda kadınların kendisiyle ilişki kurmayı reddettiği için "intikam" almak istediğini söylemişti.

ALEK MİNASSİAN: Toronto'da 2018 yılında Alek Minassian kiraladığı bir kamyonetle kalabalığa dalmış, 10 kişinin ölümüne 16 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Saldırının ardından yaptığı açıklamada kadınlara ve toplumun "alfa erkeklerine" karşı bir isyan olduğunu söylemişti. Minassian, sosyal medyada incel isyanına katıldığını açıklamıştı.

İkbal Uzuner'in Fatih surlarına çıkarkenki görüntüsü (Sabah)İkbal Uzuner'in Fatih surlarına çıkarkenki görüntüsü (Sabah)

SCOTT PAUL BEİERLE: Bir diğer katliam ise Florida'da 2018 yılında gerçekleşmişti. Scott Beierle, bir yoga stüdyosunda 2 kadını öldürüp 5 kişiyi yaralamıştı. Beierle, internette kendisini incel olarak tanımlıyordu.

CHRİS HARPER-MERCER: 2015 yılında Oregon'da da bir incel katliamı gerçekleşti. Harper-Mercer, düzenlediği silahlı saldırıda 9 kişiyi katledip 8 kişiyi yaraladı. Saldırıdan hemen önce yazdığı mektupta kendisini dışlanmış hissettiğini belirtirken kadınlar tarafından reddedildiği için öfke duyduğunu söylmeişti.

TÜRKİYE'DE İNCEL HAREKETİNE YAKIN TAKİP

Semih Çelik'in işlediği cinayetlerden bir gün sonra internette yayılan ve bu görüşlere sahip kişilerin yer aldığı bir mesajlaşma uygulamasındaki gruptan alındığı belirlenen "destekleyici", "övücü" paylaşımlar üzerine polis, yurt genelinde büyük takip başlattı.

Semih Çelik'in intiharı (Takvim Foto Arşiv)Semih Çelik'in intiharı (Takvim Foto Arşiv)

81 İl Emniyet Müdürlüğü'nün Siber devriye ekiplerince 7/24 usulüyle internet üzerinden yürütülen takip ve izleme çalışmalarında, "incel" akımı başta olmak üzere, cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteler gözlem altına alınmaya başlandı. Emniyet güçlerinin, ağustos ayında Eskişehir'de "aşırı sağcı" semboller kullanan bir saldırgan tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya da sahip çıkan yapı üzerindeki çalışmalarının operasyon ve gözaltılara dönüşmesi bekleniyor.

PEKİ NEDEN?

Son yıllarda yaşanan bu tip cinayetlerin ardında yatan sosyolojik ve psikolojik sebepler de merak konusu. Milliyet'te yer alan habere göre, Uzmanlar, sorunun sebeplerini, çözüm yollarını ve bu gibi cinayetlerin faillerinin özelliklerini anlattı.

"BU OLAYDA BİR PSİKOPAT SÖZ KONUSU"
Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel: Şu anda toplumumuzda maalesef şiddet normal görülüyor ve bir araç haline gelmeye başladı. İnsanlar uyuşturucu kullandıkları zaman bunlara daha eğilimli olabilirler. Ancak bu olayda bağımlılıktan ziyade bir psikopat söz konusu. Psikopatlar da uyuşturucu kullanır. Tabii hastanede nasıl bir tanı aldı, buna göre de yanıtlar değişebilir. Psikopatlar genelde çekici olurlar hatta psikopatlığın tanı kriterleri içinde yüzeysel çekicilik dediğimiz bir tanım vardır. Tarihte ve günümüzde bazı tarikatların (satanizm, incel vs.) liderleri aslında birer psikopattır. İnsanları çok kolay inandırırlar ve peşlerinden koşturabilirler.

Fatih surlarında dehşet (Takvim Foto Arşiv)Fatih surlarında dehşet (Takvim Foto Arşiv)

"PSİKOLOJİK SORUN ŞİDDETİ AÇIKLAYAMAZ"
Klinik Psikolog Aleyna Damla Özcan: Kişinin madde bağımlısı ya da farklı psikolojik sorunlarının varlığı üzerinde duruluyor. Fakat psikolojik sorunların varlığı kadına yönelik şiddeti açıklayamaz, açıklamamalı. Burada kadınlara yönelik koruyucu tedbirlerin yeteri kadar alınmaması, bu alanda kanunların yeteri kadar caydırıcı olmaması, bazı sorunlar var olduktan sonra değil, var olmadan önce de önlem alabilmek önemli. Kadına yönelik şiddetin en önemli sebeplerinden birisi, ataerkil toplum yapısı; kadına atfedilen roller ile erkeklere atfedilen rollerin eşitsizliği gibi...

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"TAKLİT EDİYORLAR"
Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan: Bu vahşi cinayetlerin son günlerde tekrar gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetiyle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekici bir durum. "Taklit davranışları" olarak adlandırabileceğimiz bir olgu var; suç işlemeye meyilli bireyler, kamuoyunda dikkat çeken bir suçu taklit etmeye çalışıyorlar. Bu konular konuşulurken ve bu tür suçlarla ilgili bilgilendirme yapılırken son derece dikkatli olunması gerekmektedir. Çünkü suç eğilimi olan kişilerin bu yöntemleri taklit etme olasılığı oldukça yüksektir. Z kuşağı olarak adlandırdığımız yaş grubunda, önceki kuşaklardan farklı olarak, şiddetin aşırı derecede banal hale geldiğini, hiçbir değere ya da ideolojiye dayandırılmadan yalnızca bir yaşam biçimi olarak benimsendiğini görüyoruz. Bu sorunun temelinde toplumsal yapının bozulması, değerlerin erozyona uğraması ve aile yapısının parçalanması gibi faktörler var. Ayrıca mevcut ekonomik ve sosyal düzen gençlere umut vermiyor. Yaşamdan ve gelecekten umudu olmayan bireyler, çevrelerine amaçsız şiddet saçarak haz alıyorlar. Bu sorunların çözümü için toplumsal yapının ve ekolojik çevrenin iyileştirilmesi gerekmektedir. Suç oranının yüksek olduğu mahallelerde sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilebilir.

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