Discord’daki sapkınlık ifşa oldu! Mide bulandıran olay: Kız çocuklarına cinsel istismar ve şantaj skandalı | Katil Semih Çelik’e destek paylaşımları

Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i canice öldüren katil Semih Çelik surlardan atlayarak intihar etti.
Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i canice öldüren katil Semih Çelik surlardan atlayarak intihar etti.
DISCORD'DA SAPKINLIK İFŞA OLDU
Tüm Türkiye'de büyük bir infiale neden olan olayın ardından katil Semih Çelik'e Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında destek veren sapkınların olduğu ortaya çıktı.
MİDE BULANDIRAN OLAY
Bununla yetinmeyen sapkınların kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismar ve şantajda bulundukları belirlendi.
Kız çocuklarını adres ve ailelerinin bilgileriyle tehdit ederek mide bulandıran eylemlerde bulunduran ve paralarını gasp eden zanlılar, sosyal medyada ifşa edildi.
KIZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR
İfşa edilen görüntülerde çırılçıplak soyundurulan bir kızın ailesinin aranmaması karşılığında erkekler tarafından zorbalandığı görülürken, bir başka görüntüde ise 12 yaşında olduğu belirtilen bir kızın cinsel organına kolonya döktürülerek ateşle yaktırıldığı görüldü.
901 İLE BAŞLAYAN HESAPLARDAN PAYLAŞIYORLAR
Sapkınların, Discord üzerinden zorbaladığı çocukları '901' ile başlayan hesaplardan diğer sosyal medya platformlarında da paylaştıkları belirlendi.
KÜSTAHÇA MEYDAN OKUDU
Öte yandan kız çocuklarına şantaj yaptıklarını itiraf eden sapkınlar, küstahça meydan okudu. Söz konusu görüntülerde sapkının "Kralı gelsin bu işe devam edeceğiz. Şantaj ile paramızı kazanıyoruz. İnsanlara kendini kestirdik diye bunlar oldu" dediği görüldü.
ŞİKAYET YAĞMURU
Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı şikayet yağmuruna tuttu.