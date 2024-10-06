Discord’daki sapkınlık ifşa oldu! Mide bulandıran olay: Kız çocuklarına cinsel istismar ve şantaj skandalı | Katil Semih Çelik’e destek paylaşımları

Discord'daki sapkınlık ifşa oldu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



KIZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR



İfşa edilen görüntülerde çırılçıplak soyundurulan bir kızın ailesinin aranmaması karşılığında erkekler tarafından zorbalandığı görülürken, bir başka görüntüde ise 12 yaşında olduğu belirtilen bir kızın cinsel organına kolonya döktürülerek ateşle yaktırıldığı görüldü.

Discord'daki sapkınlık ifşa oldu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü) 901 İLE BAŞLAYAN HESAPLARDAN PAYLAŞIYORLAR



Sapkınların, Discord üzerinden zorbaladığı çocukları '901' ile başlayan hesaplardan diğer sosyal medya platformlarında da paylaştıkları belirlendi.

Discord'daki sapkınlık ifşa oldu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



KÜSTAHÇA MEYDAN OKUDU



Öte yandan kız çocuklarına şantaj yaptıklarını itiraf eden sapkınlar, küstahça meydan okudu. Söz konusu görüntülerde sapkının "Kralı gelsin bu işe devam edeceğiz. Şantaj ile paramızı kazanıyoruz. İnsanlara kendini kestirdik diye bunlar oldu" dediği görüldü.