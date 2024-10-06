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Discord'daki sapkınlık ifşa oldu! Mide bulandıran olay: Kız çocuklarına cinsel istismar ve şantaj skandalı | Katil Semih Çelik'e destek paylaşımları

Fatih'te iki genç kızı canice katleden katil Semih Çelik'e, Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında destek veren sapkınların olduğu ortaya çıktı. Sapkınların bununla yetinmeyerek kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismar ve şantajda bulundukları belirlendi. Skandal sonrası vatandaşlar İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı şikayet yağmuruna tutarken, şantaj yaptıklarını itiraf eden sapkınlar küstahça meydan okudu.

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Giriş Tarihi :06 Ekim 2024 , 12:24 Güncelleme Tarihi :06 Ekim 2024 , 13:03
Discord’daki sapkınlık ifşa oldu! Mide bulandıran olay: Kız çocuklarına cinsel istismar ve şantaj skandalı | Katil Semih Çelik’e destek paylaşımları

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Geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i canice öldüren katil Semih Çelik surlardan atlayarak intihar etti.

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katleden katil Semih Çelik (İHA)Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katleden katil Semih Çelik (İHA)

DISCORD'DA SAPKINLIK İFŞA OLDU

Tüm Türkiye'de büyük bir infiale neden olan olayın ardından katil Semih Çelik'e Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında destek veren sapkınların olduğu ortaya çıktı.

Discord'da katil Semih Çelik'e destek veren sapkınlar (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Discord'da katil Semih Çelik'e destek veren sapkınlar (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

MİDE BULANDIRAN OLAY

Bununla yetinmeyen sapkınların kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismar ve şantajda bulundukları belirlendi.

Discord'daki sapkınlık ifşa oldu! Mide bulandıran olay


Kız çocuklarını adres ve ailelerinin bilgileriyle tehdit ederek mide bulandıran eylemlerde bulunduran ve paralarını gasp eden zanlılar, sosyal medyada ifşa edildi.

Discord'daki sapkınlık ifşa oldu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Discord'daki sapkınlık ifşa oldu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

KIZ ÇOCUKLARINA CİNSEL İSTİSMAR

İfşa edilen görüntülerde çırılçıplak soyundurulan bir kızın ailesinin aranmaması karşılığında erkekler tarafından zorbalandığı görülürken, bir başka görüntüde ise 12 yaşında olduğu belirtilen bir kızın cinsel organına kolonya döktürülerek ateşle yaktırıldığı görüldü.

Discord'daki sapkınlık ifşa oldu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Discord'daki sapkınlık ifşa oldu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

901 İLE BAŞLAYAN HESAPLARDAN PAYLAŞIYORLAR

Sapkınların, Discord üzerinden zorbaladığı çocukları '901' ile başlayan hesaplardan diğer sosyal medya platformlarında da paylaştıkları belirlendi.

Discord'daki sapkınlık ifşa oldu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Discord'daki sapkınlık ifşa oldu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

KÜSTAHÇA MEYDAN OKUDU

Öte yandan kız çocuklarına şantaj yaptıklarını itiraf eden sapkınlar, küstahça meydan okudu. Söz konusu görüntülerde sapkının "Kralı gelsin bu işe devam edeceğiz. Şantaj ile paramızı kazanıyoruz. İnsanlara kendini kestirdik diye bunlar oldu" dediği görüldü.

Discord'daki sapkınlık ifşa oldu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Discord'daki sapkınlık ifşa oldu (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
ŞİKAYET YAĞMURU

Vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı şikayet yağmuruna tuttu.

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Discord’daki sapkınlık ifşa oldu! Mide bulandıran olay: Kız çocuklarına cinsel istismar ve şantaj skandalı | Katil Semih Çelik’e destek paylaşımları
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