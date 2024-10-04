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Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adan'da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğine katılıyor.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 16:15 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 16:52
Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te | CANLI YAYIN

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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün bir kez daha Adana'dayız. 10 Ağustos'ta Adana'ya gelmiş, muhteşem bir projenin açılışını yapmıştık. Adana'yla birlikte Mersin'in de gurur kaynağı olan uluslararası Çukurova Havalimanı'nı tüm bölgemizin hizmetine sunmuştuk. Şimdi de Şakirpaşa'dayız. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali için Adana'nın misafiriyiz. Her yıl milyonlarca vatandaşımızın akın ettiği, gençlerimizin heyecanla beklediği Teknofest Adana'ya hepiniz hoş geldiniz diyorum.

Bugün Adana gençlerimizin coşkusuyla maşallah bir başka güzel. Gözlerinin ışıltısında aydınlık yarınlarımızın müjdesi olan siz gençlerimizle Adana ve Şakirpaşa bugün çok farklı.

Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin göz kamaştıran ürünleri yok. Burada aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacak genç yüreklerimiz, parlak zihinlerimiz var.

Burada yarının Hezarfen Ahmet Çelebileri, Cezerileri, Ferganileri, Ali Kuşçuları, Aziz Sancarları var.

Bizim eksiklerimizi telafi edecek olanlar sizlersiniz. Unutmayın sizler, Türkiye'nin umudusunuz. Sizler, Türkiye'nin istikbali, Türkiye'nin aydınlık yarınlarısınız. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlerden isteğim, hayallerinizin peşinden gitmeyi asla bırakmamanızdır. Karşılaştığınız zorluklara aldırmadan sabırla, inançla hedeflerinize doğru yürümekten asla vaz geçmeyin.

"Yapamazsınız, başaramazsınız" diyen zihni köleleştirilmiş, iradesi esir alınmış felaket tellallarına kulak asmayın. Unutmayın; sabır acıdır, zordur, çetindir ama meyvesi daima tatlıdır. İnancın ve azmin elinden Allah'ın izniyle hiçbir şey kurtulamaz.

"TÜRKİYE, ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Tüm bunları söylerken, şu gerçeğin farkında olarak söylüyorum. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Türkiye, 22 yıl öncesinin Türkiye'si asla değil. Ekonomide, savunmada, eğitimde, teknoloji altyapısında 22 yıl öncesiyle kıyas dahi edilemeyecek bir Türkiye'de yaşıyoruz, yaşıyorsunuz.

Son 22 yılda sizinle hayalleriniz arasına girebilecek birçok engeli kaldırdık. Milli gelirde tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon dolar sınırını aştık. Nereden nereye… Savunma sanayiinde yerli ve milli üretimin payını yüzde 80'lere çıkardık. İnsansız Hava araçlarında dünyanın ilk 3 ülkesi arasındayız. Araştırma-Geliştirme merkezi sayımızı sıfırdan 1328'e çıkardık. Buralarda 66 bin 250 projeyi tamamladık, 14 bin 634 proje ise devam ediyor. 22 yıl önce sadece 2 teknopark vardı, bugün 104 teknoparkımız var. Tasarım merkezimiz yokken, bugün 332 tane tasarım merkezine sahibiz. Buralarda da 13 bin 101 proje tamamlandı, 2 bin 262 proje devam ediyor. Daha bunlar gibi saymaya kalksak saatler alacak güçlü bir altyapıyı son 22 yıl içerisinde ülkemize kazandırdık.

Detaylar gelecek...

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