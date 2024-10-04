İzmir'de eski HDP il yöneticisi 2 sanığın yargılanmasına başlandı! Tanık B.A. deşifre etti: "Berna Çelik PKK'nın kadın yapılanmasında"

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile avukatları katıldı. Savunması alanın sanıklardan Altan, iddianamede geçen gizli tanıkların ifadelerini ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi. İl Yöneticisi olan Çelik de suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Eski HDP İzmir İl Yöneticisi Berna Çelik (takvim.com.tr | arşiv)

TANIK B.A. ÇELİK'İ İFŞA ETTİ: KADIN YAPILANMASINDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Tanık B.A. ise Çelik'in PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyetlerinin olduğunu anlatarak, "Cezaevlerinin ideolojik anlamda ders alınacak yerler olduğunu söylerdi, eğitimler verirdi, onlar da ben de vardım." dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DAVA SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

Eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve il yöneticisi Berna Çelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 6 Ekim 2023'te İzmir'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.