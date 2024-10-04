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İzmir'de eski HDP il yöneticisi 2 sanığın yargılanmasına başlandı! Tanık B.A. deşifre etti: "Berna Çelik PKK'nın kadın yapılanmasında"

İzmir'de, terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve İl yöneticisi Berna Çelik'in yargılanmasına başlandı. Tanık B.A. Çelik'in PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyetlerinin olduğunu anlatarak, "Cezaevlerinin ideolojik anlamda ders alınacak yerler olduğunu söylerdi, eğitimler verirdi, onlar da ben de vardım." dedi. Altan ve Çelik hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı.

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Giriş Tarihi :05 Ekim 2024 , 02:58 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 03:00
İzmir’de eski HDP il yöneticisi 2 sanığın yargılanmasına başlandı! Tanık B.A. deşifre etti: Berna Çelik PKK’nın kadın yapılanmasında

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İzmir'de, terör örgütü PKK üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında dava açılan eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve İl yöneticisi Berna Çelik'in yargılanmasına başlandı. Şüpheli sanıklar suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu.

Eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan (takvim.com.tr | arşiv)Eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan (takvim.com.tr | arşiv)

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDULAR!

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile avukatları katıldı. Savunması alanın sanıklardan Altan, iddianamede geçen gizli tanıkların ifadelerini ve suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi. İl Yöneticisi olan Çelik de suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini talep etti.

Eski HDP İzmir İl Yöneticisi Berna Çelik (takvim.com.tr | arşiv)Eski HDP İzmir İl Yöneticisi Berna Çelik (takvim.com.tr | arşiv)

TANIK B.A. ÇELİK'İ İFŞA ETTİ: KADIN YAPILANMASINDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Tanık B.A. ise Çelik'in PKK'nın kadın yapılanmasında faaliyetlerinin olduğunu anlatarak, "Cezaevlerinin ideolojik anlamda ders alınacak yerler olduğunu söylerdi, eğitimler verirdi, onlar da ben de vardım." dedi.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DAVA SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

Eski HDP İzmir İl Başkanı Vedat Çınar Altan ve il yöneticisi Berna Çelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen "Kahramanlar Operasyonu" kapsamında 6 Ekim 2023'te İzmir'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.



HER YERDEN ÖCALAN POSTERİ ÇIKTI!

Şüphelilerin ikametlerinde, HDP il ve ilçe başkanlıklarında yapılan aramalarda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterler, teröristlere ait fotoğraflar, yasaklanması ile toplatılması kararı bulunan ve terör örgütü propagandası içeren çok sayıda örgütsel dokümanın yanı sıra dijital materyal ele geçirilmişti.

Yapılan aramalarda terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterler ele geçirildi (takvim.com.tr | arşiv)Yapılan aramalarda terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterler ele geçirildi (takvim.com.tr | arşiv)

Altan ve Çelik hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı.

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