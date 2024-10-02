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Takvim.com.tr TEKNOFEST'te | Adana'da kapılar açıldı: Yoğun katılım, rekor başvuru! Bayraktar: Dünyanın geleceğini Türkiye'den inşaa edeceğiz

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivalin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in değişim ve umut olduğunu dile getirerek, rekorlarla dolu süreci anlattı. Bayraktar ayrıca, İsrail'in Gazze'de ve diğer bölgelerde gerçekleştirdiği katliamlara da çok sert tepki gösterdi. Öte yandan Takvim.com.tr festival alanında sizler için en özel görüntüleri kaydetti.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 10:01 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 14:00
Takvim.com.tr TEKNOFEST’te | Adana’da kapılar açıldı: Yoğun katılım, rekor başvuru! Bayraktar: Dünyanın geleceğini Türkiye’den inşaa edeceğiz

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kentte ilk kez organize edilen festivalde ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (AA)TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (AA)

SELÇUK BAYRAKTAR: DÜNYANIN GELECEĞİNİ TÜRKİYE'DEN İNŞAA EDECEĞİZ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2024"ün açılış töreninde konuştu. Selçuk Bayraktar, "Gençlerimiz üretiyor, TEKNOFEST gençlerimizin başarı hikayelerine zemin hazırlıyor. Daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye'den inşaa edeceğiz." dedi.

Selçuk Bayraktar açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "TEKNOFEST sadece festival değil, TEKNOFEST değişimidir, umuttur. 7. yılda gururla yeniden bir araya geldik. 2018'den bu yana farklı şehirlerde teknoloji yarışmaları düzenledik. Dost ve kardeş coğrafyalarda TEKNOFEST düzenleyerek bu hareketi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu yıl bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık. 2018'den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu. 10 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladık." ifadelerini kullandı.

Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"GAZZE'DE MASUMLAR KATLEDİLİYOR"

"Ülkemizin her bir köşesinden heyecanımıza ortak olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bir yanda bütün güzellikler olurken, maalesef insanlık da büyük bir karanlığa doğru savruluyor. Dünya kurulmaya çalışılan yeni bir düzenin sancılarını yaşıyor. Ne yazık ki bu düzen adalet, merhamet etrafında değil güç, şiddet, zulüm temelinde şekilleniyor. Gazze'de masum siviller katlediyor. Dünya ise bu soykırımı sadece izliyor. Barışı sağlaması gereken uluslararası kuruluşlar işlevsiz halde. İnsan Hakları Beyannamesi gibi insanlığın ortak mirası olan rehber metinler ayaklar altında. Adalet yok, adaletsizlik dünyada kol geziyor. Ne yöne baksak haksızlık, eşitsizlik görüyoruz."

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (AA)TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (AA)

"DÜNYANIN GELECEĞİNİ TÜRKİYE'DEN İNŞAA EDECEĞİZ"

"Teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız. Teknolojiyi insanlığa nefes olabilmek, refahı eşit dağıtmak için kullanacağız.

Gençlerimiz üretiyor, TEKNOFEST gençlerimizin başarı hikayelerine zemin hazırlıyor. Daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye'den inşaa edeceğiz."

Takvim.com.tr ekibi TEKNOFEST'te!
Adana'da TEKNOFEST coşkusu!




Editörümüz Nur Demir en özel görüntüleri ve etkinlik alanındaki büyük çoşkuyu sizler için görüntüledi.

Festivalde gökyüzüyle buluşacak HÜRKUŞ, SOLOTÜRK uçakları ve insansız hava araçları prova uçuşları yaptı. (AA)Festivalde gökyüzüyle buluşacak HÜRKUŞ, SOLOTÜRK uçakları ve insansız hava araçları prova uçuşları yaptı. (AA)

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK
Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar ve atak helikopterinin gökyüzüyle buluşacağı festivalde, üzüm salkımı ve paramotor gösterisi ile paraşüt atlayışı yapılacak.

Festival boyunca öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.

5 MİLYONA ULAŞACAK
Festival kapsamında düzenlenen 50 yarışmaya, 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Ziyaretçilerle birlikte bu sayının 5 milyona ulaşması bekleniyor.


4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak.

Festivalde son hazırlıklar yapıldı (AA)Festivalde son hazırlıklar yapıldı (AA)

TOPLAM ÖDÜL 31 MİLYONU BULACAK
Projelerini hayata geçirebilmeleri için 55 milyon lira destek alan takımlardan dereceye girenler, toplam 31 milyon lirayı bulan ödüllerini TEKNOFEST ana sahnesinde alacak.

ÖDÜL BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TEKNOFEST'e 4 Ekim Cuma günü katılarak yarışmada dereceye girenlere ödül vereceği öğrenildi.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in yapılacağı Şakirpaşa Havalimanı'nda incelemelerde bulundu ve gençlerle bir araya geldi. Sürprizlerle dolu bir TEKNOFEST gerçekleşeceğini ifade eden Bayraktar, "Çok büyük bir katılım bekliyoruz. Ziyaretçilerimizin hafta içi gelmelerini tavsiye ediyoruz. Bayraktar TB3 ve ANKA III'ün halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacağız" dedi.

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (AA)Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar (AA)


DİJİTAL YOLCULUĞA ÇIKILABİLECEK
TEKNOFEST 2024'te oluşturulacak "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

Festivalde katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

Açılış saatinden önce festival alanında yoğunluk yaşandı (AA)Açılış saatinden önce festival alanında yoğunluk yaşandı (AA)


Festival ana sahnesinde "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın etkinliği düzenlenecek.
Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yer alacak.

Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

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