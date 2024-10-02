Kentte ilk kez organize edilen festivalde ileri teknoloji simülasyonlarından, bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar (AA)



SELÇUK BAYRAKTAR: DÜNYANIN GELECEĞİNİ TÜRKİYE'DEN İNŞAA EDECEĞİZ



TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2024"ün açılış töreninde konuştu. Selçuk Bayraktar, "Gençlerimiz üretiyor, TEKNOFEST gençlerimizin başarı hikayelerine zemin hazırlıyor. Daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye'den inşaa edeceğiz." dedi.

Selçuk Bayraktar açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "TEKNOFEST sadece festival değil, TEKNOFEST değişimidir, umuttur. 7. yılda gururla yeniden bir araya geldik. 2018'den bu yana farklı şehirlerde teknoloji yarışmaları düzenledik. Dost ve kardeş coğrafyalarda TEKNOFEST düzenleyerek bu hareketi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu yıl bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık. 2018'den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu. 10 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladık." ifadelerini kullandı.



Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"GAZZE'DE MASUMLAR KATLEDİLİYOR"

"Ülkemizin her bir köşesinden heyecanımıza ortak olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bir yanda bütün güzellikler olurken, maalesef insanlık da büyük bir karanlığa doğru savruluyor. Dünya kurulmaya çalışılan yeni bir düzenin sancılarını yaşıyor. Ne yazık ki bu düzen adalet, merhamet etrafında değil güç, şiddet, zulüm temelinde şekilleniyor. Gazze'de masum siviller katlediyor. Dünya ise bu soykırımı sadece izliyor. Barışı sağlaması gereken uluslararası kuruluşlar işlevsiz halde. İnsan Hakları Beyannamesi gibi insanlığın ortak mirası olan rehber metinler ayaklar altında. Adalet yok, adaletsizlik dünyada kol geziyor. Ne yöne baksak haksızlık, eşitsizlik görüyoruz."