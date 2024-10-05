E-5’te dehşet anları! Çok sayıda araca çarptı! Pikap çalıntı çıktı maganda tutuklandı

Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. (DHA)

NE OLMUŞTU?

Fas uyruklu Amerikan vatandaşı olduğu tespit edilen sürücü Darwich Nassım (36) dün Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir bayiden çaldığı araçla, yan yolda ters yöne girerek karşıdan gelen birçok araca çarpmıştı.

Olayda yaralanan H.K.A. isimli kadın ile A.S, Y.E. ve Y.A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.