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E-5'te dehşet anları! Çok sayıda araca çarptı! Pikap çalıntı çıktı maganda tutuklandı

Avcılar'da E-5 Karayolu yan yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle pikapla çok sayıda araca çarpan sürücü, diğer sürücülere adeta korku dolu anlar yaşattı. Ortalığı savaş alanına çeviren şahsın, Fas uyruklu Amerikan vatandaşı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli emniyete götürülürken, pikabı çalma görüntülerine de ulaşıldı. Kazada kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 15:57 Güncelleme Tarihi :05 Ekim 2024 , 16:45
E-5’te dehşet anları! Çok sayıda araca çarptı! Pikap çalıntı çıktı maganda tutuklandı

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İstanbul'da Avcılar'da bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarparak 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

1 kişinin ölümüne sebep olan Darwich Nassım tutuklandı (DHA)1 kişinin ölümüne sebep olan Darwich Nassım tutuklandı (DHA)

14 ARACA ÇARPTI BİR KİŞİYİ ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU
Cihangir Mahallesi'nde dün çaldığı araçla yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen 14 araca çarpıp 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü Darwich Nassım'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul - Avcılar'da cip araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi. (DHA)İstanbul - Avcılar'da cip araçlara çarpıp ortalığı savaş alanına çevirdi. (DHA)

Zanlı Darwich Nassım, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Burada savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheli Darwich Nassım'ın "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. (DHA)Kaçan şüpheli aracıyla birlikte Ataköy'de yakalandı. (DHA)

NE OLMUŞTU?
Fas uyruklu Amerikan vatandaşı olduğu tespit edilen sürücü Darwich Nassım (36) dün Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir bayiden çaldığı araçla, yan yolda ters yöne girerek karşıdan gelen birçok araca çarpmıştı.

Olayda yaralanan H.K.A. isimli kadın ile A.S, Y.E. ve Y.A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Şüphelinin aracı bayiden çaldığı anlar (DHA)Şüphelinin aracı bayiden çaldığı anlar (DHA)

Yaralılardan Yıldıray Erol yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

BAKIRKÖY'DE YAKALANMIŞTI
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü Bakırköy'de yakalamış, olayda 14 araçta hasar oluşmuştu.

Şahsın bayideki rahat tavırları kameraya yansıdı (DHA)Şahsın bayideki rahat tavırları kameraya yansıdı (DHA)

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin bayiden çaldığı pikapla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarpmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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"VURA VURA GELİYORDU"
Olaya tanık olan Ömer Faruk Çabuk, kaza öncesinde aracın korna çalıp kendisinden yol istediğini belirterek, "Arabamı sağa çektim, yol verdim. Arkasındaki araç da onu takip ediyordu. Aracın ön tamponu kırıktı, vura vura geliyordu. Araç benim önümde durdu, arkadaki araç da durdu, saldırdılar. Ellerindeki sopalarla camlarını indirdiler." şeklinde konuştu.

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