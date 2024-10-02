Mehmet Fatih Kacır'dan TEKNOFEST'te TAKVİM'e özel açıklamalar! Gözünü Türkiye'ye diken siyonistlere sert uyarı: "Hazır ol cenge istiyorsan sulh-ü salah"

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'a saldırması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asıl hedefin Türkiye olduğunu açıklamıştı. TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan Erdoğan artan Arz-ı Mev'ud tehlikesine dikkat çekip, "Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan TBMM'de konuştu (AA)

"Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır" diyen Erdoğan, bedeli her ne olursa olsun İsrail'in karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi.

BAKAN KACIR TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU

Konuya ilişkin Takvim.com.tr'den Nur Demir'in sorusunu Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gözü bu topraklarda olan her kim varsa bilsinler ki Türkiye kendi milli kabiliyetleri ile işte bu milli teknoloji hamlesi eserleriyle projeleriyle Allah'ın izniyle bu coğrafyada bu topraklarda ilelebet hür ve bağımsız yaşamını sürdürecek bir ülkedir." dedi.