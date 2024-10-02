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Başkan Erdoğan'ın "İsrail" uyarısı sonrası akıllara ABD'nin itirafı geldi: Türkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyoruz

Gazze'de soykırım suçu işleyen ve ölüm kusan namlularını Lübnan'a çeviren işgalci İsrail, bir yandan da İran ile restleşiyor... Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yaptığı konuşmada bölgede yaşanan gerilime değinerek İsrail'in Arzı Mevud hezeyanı içinde olduğuna dikkat çekti. Başkan Erdoğan, "İsrail Gözünü Türkiye'ye dikecek" uyarısı yaptı. Erdoğan'ın tarihi uyarısı sonrası İsrail'in en büyük destekçisi ABD ordusundan emekli Albay Douglas McGregor'ın "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." itirafı akıllara geldi. İşte Erdoğan'ın o uyarısı ve ABD'nin o kirli planı...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 11:25 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:03
Başkan Erdoğan’ın İsrail uyarısı sonrası akıllara ABD’nin itirafı geldi: Türkiye’ye saldırması için PKK’yı hazırlıyoruz

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Filistin topraklarına göz diken İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım suçu işliyor.

Gazze'de 40 binden fazla Filistinliyi katleden cinayet şebekesi İran ve Lübnan'da gerçekleştirdiği üst düzey suikastlar ile gerilimi tırmandırıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ UYARI
Son olarak Lübnan'a karadan girmeyi deneyen İsrail'e karşı İran balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdi.

Bölge ateş çemberine dönerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında İsrail'in katliamlarına değinerek ve Arzı Mevud hezeyanına karşı uyarıda bulundu.

Başkan Erdoğan TBMM'de konuştu (AA)Başkan Erdoğan TBMM'de konuştu (AA)

"İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK"
Başkan Erdoğan, "Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı siyonist severlerin, gönüllü veya paralı siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur." dedi.

"ANTAKYA İLE GAZZE ARASI, ANKARA İLE AYDIN ARASI KADARDIR"
Erdoğan, Netanyahu hükümetinin, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurduğunu ve ütopya peşinde koştuğunu kaydederek, "Bu niyetlerini çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. 7 Ekim'den beri yaşanan her gelişme, bu tehdidin boyutunu biraz daha artırmaktadır. İsrail'in, Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle, nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz." diye konuştu.

Hatay'ın Yayladağ ilçesindeki Suriye sınırından Lübnan sınırının 170 kilometre uzaklıkta olduğunu; Türkiye-Lübnan arasındaki mesafenin ise sadece 2,5 saatte katedilebildiğini anlatan Erdoğan, "Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. 'Türkiye İsrail'in yanında dursun.', 'Türkiye bu işlere karışmasın.', 'Türkiye tarafsız olsun.' diyenlere sesleniyorum, özellikle 'Hamas bir terör örgütüdür.' diyenlere sesleniyorum, 360 gündür yaşanan barbarlığı 7 Ekim vakasıyla meşrulaştırmaya çalışanlara sesleniyorum: Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Bedeli her ne olursa olsun Türkiye, İsrail'in karşısında durmaya devam edecektir" dedi.

(Başkan Erdoğan'ın uyarısının tamamı için görsele tıklayınız)

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ABD'NİN İTİRAFI AKILLARA GELDİ
Başkan Erdoğan, İsrail'in "vadedilmiş topraklar" hezeyanıyla Arzı Mevud peşinde koşmasına dikkat çekerken bu planın en büyük destekçisi ABD'nin içinden gelen bir itiraf yeniden hatırlandı...

Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve başarılı operasyonlar PKK'nın köşeye sıkışmasını sağlarken sözde müttefik ABD ise İsrail'in Orta Doğu'daki yayılmasına ön ayak olmak için PKK'yı kullanarak bir uydu devlet kurmanın peşinde koşuyor.

Başkan Erdoğan uyardı: İsrailin gözü Türkiyede! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mevud planıBaşkan Erdoğan uyardı: İsrailin gözü Türkiyede! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mevud planı
Başkan Erdoğan uyardı: İsrail'in gözü Türkiye'de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev'ud planı

"TÜRKİYE'YE SALDIRMASI İÇİN PKK'YI HAZIRLIYORUZ"
ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda bu planı itiraf ederek, "Türkiye'ye saldırmasi için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." dedi.

ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor (X)ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor (X)

PKK'ya daha önce de destek verdiklerini itiraf eden ABD'li Albay şu skandal sözleri söyledi:

"Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. İsrail'e yönelik çok sert çıkışlar da yapsa ondan hiç haz etmese de ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Ekonomi konusunda çok hassas çünkü haksız da sayılmaz. Zira kırılgan bir ekonomiye sahipler. Erdoğan İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde bunun Lübnan'ı istikrarsızlaştıracağının da farkında. Bizi izleyenleri İsrail ve Amerika ile ilgili bilmeleri gereken bir şeyi de buradan haber edeyim.

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"PKK VE DİĞER ÖRGÜTLERİ SİLAHLANDIRIYORUZ"
Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. Kimleri mi kastediyorum PKK ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye karşı saldırmaları konusunda teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve rahatsızlar.

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Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. ancak bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da Kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası..."

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