"İSRAİL GÖZÜNÜ TÜRKİYE'YE DİKECEK" Başkan Erdoğan, "Vadedilmiş topraklar' hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerindedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı siyonist severlerin, gönüllü veya paralı siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur." dedi.

"ANTAKYA İLE GAZZE ARASI, ANKARA İLE AYDIN ARASI KADARDIR"

Erdoğan, Netanyahu hükümetinin, Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurduğunu ve ütopya peşinde koştuğunu kaydederek, "Bu niyetlerini çeşitli vesilelerle ifşa etmektedir. 7 Ekim'den beri yaşanan her gelişme, bu tehdidin boyutunu biraz daha artırmaktadır. İsrail'in, Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını çok yakından takip ederken, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, bölücü örgütü maşa olarak kullanmak suretiyle, nasıl birer küçük uydu yapı kurmak istediğini de çok net görüyoruz." diye konuştu.

Hatay'ın Yayladağ ilçesindeki Suriye sınırından Lübnan sınırının 170 kilometre uzaklıkta olduğunu; Türkiye-Lübnan arasındaki mesafenin ise sadece 2,5 saatte katedilebildiğini anlatan Erdoğan, "Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. 'Türkiye İsrail'in yanında dursun.', 'Türkiye bu işlere karışmasın.', 'Türkiye tarafsız olsun.' diyenlere sesleniyorum, özellikle 'Hamas bir terör örgütüdür.' diyenlere sesleniyorum, 360 gündür yaşanan barbarlığı 7 Ekim vakasıyla meşrulaştırmaya çalışanlara sesleniyorum: Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Bedeli her ne olursa olsun Türkiye, İsrail'in karşısında durmaya devam edecektir" dedi.

(Başkan Erdoğan'ın uyarısının tamamı için görsele tıklayınız)

ABD'NİN İTİRAFI AKILLARA GELDİ

Başkan Erdoğan, İsrail'in "vadedilmiş topraklar" hezeyanıyla Arzı Mevud peşinde koşmasına dikkat çekerken bu planın en büyük destekçisi ABD'nin içinden gelen bir itiraf yeniden hatırlandı...

Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve başarılı operasyonlar PKK'nın köşeye sıkışmasını sağlarken sözde müttefik ABD ise İsrail'in Orta Doğu'daki yayılmasına ön ayak olmak için PKK'yı kullanarak bir uydu devlet kurmanın peşinde koşuyor.

"TÜRKİYE'YE SALDIRMASI İÇİN PKK'YI HAZIRLIYORUZ"

ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda bu planı itiraf ederek, "Türkiye'ye saldırmasi için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." dedi.