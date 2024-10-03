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Takvim.com.tr TEKNOFEST'TE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldik

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak. Öte yandan Takvim.com.tr olarak biz de TEKNOFEST coşkusuna ortak olmaya devam ediyoruz. Hava savunma sistemleri yarışmasının birincisi Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Hangar takımı Editörümüz Nur Demir'e projelerini anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Ekim 2024 , 11:53 Güncelleme Tarihi :03 Ekim 2024 , 12:35
Takvim.com.tr TEKNOFEST’TE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldik

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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)

HER YAŞTAN KATILIMCI İÇİN ETKİNLİK PROGRAMI YER ALACAK

Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.

Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki hareketlerini takip edebilecek.


TAKVİM.COM.TR TEKNOFEST'TE

Takvim.com.tr olarak biz de TEKNOFEST coşkusuna ortak olmaya devam ediyoruz.

Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı (Takvim.com.tr)Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı (Takvim.com.tr)

BİRİNCİLER PROJELERİNİ TAKVİM.COM.TR'YE ANLATTI

Hava savunma sistemleri yarışmasının birincisi Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Hangar takımı Editörümüz Nur Demir'e projelerini anlattı.

Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı (Takvim.com.tr)Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı (Takvim.com.tr)

Birinciler şu ifadeleri kullandı:

Biz 2024 Hava Savunma Sistemleri Yarışması'na katıldık ve bu yarışmada 300 takım arasında ilk 20'ye kalıp bu 20 takıma arasında da tek başımıza birincilik ödülü aldık. Burada bütün şampiyonlar arasında düzenlenen bir yarışma olduğunu öğrendik ve bu yarışmaya da talibiz. Yaptığımız sistem hava savunma sistemleri. Lazerle otonom bir şekilde hedefleri yok eden bir sistem.

TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)

HÜRKUŞ, HÜRJET VE ANKA-III'DEN KOL UÇUŞU

İnsansız savaş uçağı ANKA III, TEKNOFEST Adana'da bir ilke imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III, ilk defa gösteri uçuşu gerçekleştirdi. ANKA-III, HÜRJET ve HÜRKUŞ ilk kez kol uçuşu gerçekleştirdi.

TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)

Kol uçuşunun ardından HÜRJET ve HÜRKUŞ gösteri uçuşu yapıp izleyenleri mest etti.

YARIŞMALAR SÜRECEK

Bu yıl 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla kişinin başvurduğu teknoloji yarışmalarında dereceye girenler, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Festivalde ayrıca, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF) yapılacak.

TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)

DİJİTAL YOLCULUĞA ÇIKILABİLECEK

TEKNOFEST 2024'te oluşturulan "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" deneyim alanı, katılımcıları Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuğa götürecek.

Katılımcılar, "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı"nda Mehmetçiğin Çanakkale cephesindeki zorlu mücadelesini simülasyonda yaşayacak, "TEKNOFEST Zaman Tüneli"nde de organizasyonun tarihini keşfedecek.

TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)

DİĞER ETKİNLİKLER

Festival ana sahnesinde, "Bilim Gösterisi", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali" ve "Keşif Kampüsü Mezuniyet Töreni" etkinlikleri düzenlenecek.

Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" ve "Tiyatro Gösterisi" etkinlikleri ile ödüllü bilgi yarışmaları yer alacak.

Katılımcılar gün boyunca "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Kara ve Hava Araçları Sergisi", "Hareketli Kara Araçları Sergisi", "Sıcak Hava Balonu", "Bigg Çadırı", "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

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