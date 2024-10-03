Takvim.com.tr TEKNOFEST’TE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldik

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.
TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)
HER YAŞTAN KATILIMCI İÇİN ETKİNLİK PROGRAMI YER ALACAK
Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.
Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki hareketlerini takip edebilecek.
TAKVİM.COM.TR TEKNOFEST'TE
Takvim.com.tr olarak biz de TEKNOFEST coşkusuna ortak olmaya devam ediyoruz.
Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı (Takvim.com.tr)
BİRİNCİLER PROJELERİNİ TAKVİM.COM.TR'YE ANLATTI
Hava savunma sistemleri yarışmasının birincisi Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Hangar takımı Editörümüz Nur Demir'e projelerini anlattı.