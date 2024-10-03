Takvim.com.tr TEKNOFEST’TE | Hava savunma sistemleri yarışmasının birincileri projelerini anlattı: Tam bağımsız Türkiye için bir araya geldik

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Adana 'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ( TEKNOFEST ) ikinci gününde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına çok sayıda etkinlik yapılacak.

TEKNOFEST Adana'da ikinci gün etkinlikleri başladı (AA)

HER YAŞTAN KATILIMCI İÇİN ETKİNLİK PROGRAMI YER ALACAK



Festivalin ikinci gününde, akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer alacak.



Ziyaretçiler, dün olduğu gibi bugün de Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, atak helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki hareketlerini takip edebilecek.

"Tam bağımsız Türkiye ve milli teknoloji hamlesini düşünerek bir araya geldik!"



🚀 #Teknofest'te hava savunma sistemleri yarışmasının birincisi Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Hangar takımı projelerini anlattı!



🎙️ https://t.co/xDH5MUYKCt | Nur Demir pic.twitter.com/QjKdCTAolL — Takvim (@takvim) October 3, 2024



TAKVİM.COM.TR TEKNOFEST'TE



Takvim.com.tr olarak biz de TEKNOFEST coşkusuna ortak olmaya devam ediyoruz.