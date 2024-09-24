CANLI | Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar

Buradaki dostlarımın izlediği krizleri biz anbean yaşıyor ve yönetmeye çalışıyoruz. Gerilimin tam kalbindeki ülke lideri olarak sizlere hitap ediyorum.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Burada bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Başkan Erdoğan, New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. (AFP)

BARIŞ VE GÜVENLİK 5 ÜLKENİN KEYFİNE BIRAKILAMAZ

Şuan çatısı altında bulunduğumuz BM 2. Dünya Savaşı sonrası barışı korumak için kuruldu. BM'den sonra istikrar ve huzura dair beklentiler yeniden yeşermişti. Ancak son yıllarda BM atıl bir yapıya dönüşüyor. Uluslararası barış ve güvenliği 5 ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu görüyoruz.

7 Ekim'den beri 41 bini aşkın filistinli hayatını kaybetti. 41 bin can acımasızca hayattan koparıldı. Çoğu çocuk 10 binden fazla Gazzelinin nerede olduğunu kimse bilmiyor. 172 gazeteci öldürüldü. Hayat kurtarmak için 500'ü aşkın sağlık görevlisi öldürüldü. İnsani yardım görevlileri, 210'dan fazla BM personeli öldürüldü. Cami ve kiliseleri vurdular. 130'dan fazla ambulansı vurdular. Utanmadan tüm dünyaya, buradan, bu kürsüden meydan okudular.

İsrail'in hapishanelerindeki görüntüler nasıl bir zulümle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. İsrail Gazze'de uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor.