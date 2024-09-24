CANLI | Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14. kez kürsüye geldiği BM'nin 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Burada bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.
Atılan tarihi adımın Filsitin'in BM üyeliği adına son dönem olmasını temenni ediyorum. Filistin Devleti'ni bir an evvel tanımaya ülkeleri davet ediyorum.
Buradaki dostlarımın izlediği krizleri biz anbean yaşıyor ve yönetmeye çalışıyoruz. Gerilimin tam kalbindeki ülke lideri olarak sizlere hitap ediyorum.
Başkan Erdoğan, New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. (AFP)
BARIŞ VE GÜVENLİK 5 ÜLKENİN KEYFİNE BIRAKILAMAZ
Şuan çatısı altında bulunduğumuz BM 2. Dünya Savaşı sonrası barışı korumak için kuruldu. BM'den sonra istikrar ve huzura dair beklentiler yeniden yeşermişti. Ancak son yıllarda BM atıl bir yapıya dönüşüyor. Uluslararası barış ve güvenliği 5 ülkenin keyfine bırakılmayacak kadar önemli olduğunu görüyoruz.
7 Ekim'den beri 41 bini aşkın filistinli hayatını kaybetti. 41 bin can acımasızca hayattan koparıldı. Çoğu çocuk 10 binden fazla Gazzelinin nerede olduğunu kimse bilmiyor. 172 gazeteci öldürüldü. Hayat kurtarmak için 500'ü aşkın sağlık görevlisi öldürüldü. İnsani yardım görevlileri, 210'dan fazla BM personeli öldürüldü. Cami ve kiliseleri vurdular. 130'dan fazla ambulansı vurdular. Utanmadan tüm dünyaya, buradan, bu kürsüden meydan okudular.
İsrail'in hapishanelerindeki görüntüler nasıl bir zulümle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. İsrail Gazze'de uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor.
Başkan Erdoğan, New York'taki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya hitap etti. (REUTERS)
İSRAİL'İN HAMİSİ BATI'YA İSRAİL TEPKİSİ
Dünyamızın geldiği seviyeye, elimizin altındaki teknolojiye rağmen, 8 milyarlık insanlık ailesi olarak 6 yaşındaki kız çocuğunu maalesef kurtaramadık. Bir lokma kuru ekmek, bir tas çorba bulamadığı için yüzlerce Gazze'li çocuk öldürülüyor. Batı'nın savunduğu değerler ölüyor. Buradan açık açık soruyorum. İnsan hakları örgütleri, Gazze'deki, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Uluslarası basın kuruluşları, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi? Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
GAZZE'DE ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ
İsrail'in oyalama hamlelerine daha fazla izin verilmemelidir. İsrail müzakere ettiği muhatabını kalleşçe öldürdü.
70 YIL ÖNCE HİTLER'E YAPILAN YAPILMALI
Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de "insanlığın ittifakıyla" durdurulmalıdır.
ERDOĞAN BM BİNASINA YÜRÜYEREK GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için Türkevi'nden BM binasına yürüyerek geçti.
Başkan Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve diğer kurmaylarıyla birlikte çıktı.
Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Türkevi'nin karşısında bulunan BM binasına yürüdü.