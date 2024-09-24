İkinci el araba satışında yeni zorunluluk! Bakanlık duyurdu

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç satışlarında yaşanan ödeme sorunlarını çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek sistem sayesinde, satış bedelinin ödenmemesi gibi ihtilaflar ortadan kalkacak.
Fotoğraflar: AA
🔒 GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?
📍 Sistemin işleyişi şu şekildedir:
🔶 Satıcı, güvenli ödeme sürecini başlatır.
🔶 Alıcı, notere gitmeden önce referans numarası ile satış bedelini aracı kuruluşa yatırır.
🔶 Satış onaylandığında, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer.
💸 Bu sistem sayesinde nakit taşıma riski, sahte para kullanımı ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kaldırılıyor. Para transferi, bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılacak.
💰 ÜCRETLENDİRME
💵 Her işlem için banka, satıcıdan 105 TL işlem ücreti alacaktır. Bu ücretin 52,5 TL'si Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacaktır.
🚫 Satış işleminden cayma durumunda ise başvuru iptal edilebilecek.