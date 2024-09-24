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İkinci el araba satışında yeni zorunluluk! Bakanlık duyurdu

İkinci el araç satışlarında güvenliği artırmak amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül 2024 tarihinden itibaren herkes için zorunlu hale gelecek. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle yürütülen bu sistem, nakit taşıma riski ve sahte para gibi sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 16:26 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 16:26
İkinci el araba satışında yeni zorunluluk! Bakanlık duyurdu

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Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, ikinci el araç satışlarında yaşanan ödeme sorunlarını çözüme kavuşturmayı amaçlıyor. 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale gelecek sistem sayesinde, satış bedelinin ödenmemesi gibi ihtilaflar ortadan kalkacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔒 GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

📍 Sistemin işleyişi şu şekildedir:

🔶 Satıcı, güvenli ödeme sürecini başlatır.

🔶 Alıcı, notere gitmeden önce referans numarası ile satış bedelini aracı kuruluşa yatırır.

🔶 Satış onaylandığında, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer.

💸 Bu sistem sayesinde nakit taşıma riski, sahte para kullanımı ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler ortadan kaldırılıyor. Para transferi, bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları aracılığıyla yapılacak.

💰 ÜCRETLENDİRME

💵 Her işlem için banka, satıcıdan 105 TL işlem ücreti alacaktır. Bu ücretin 52,5 TL'si Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacaktır.

🚫 Satış işleminden cayma durumunda ise başvuru iptal edilebilecek.

BAKANLIK DUYURDU

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin işbirliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geliyor. Bu sistemin amacı, alıcı ve satıcı arasında ödeme sürecinde yaşanan ihtilafları önleyerek, güvenli bir ticaret ortamı sağlamaktır. İşte 24 Eylül 2024 tarihinde bakanlık tarafından yapılan o paylaşım...

1. Güvenli Ödeme Sistemi Nedir?

İkinci el araç satışlarını daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen bir ödeme sistemidir.

2. Ne Zaman Zorunlu Olacak?

Şu ana kadar sadece oto galerileri için zorunlu olan sistem, 27 Eylül 2024'ten itibaren herkes için geçerli olacak.

3. Ödeme Süreci Nasıl İşliyor?

Satıcı, güvenli ödeme sürecini başlattıktan sonra alıcı, referans numarasıyla parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satış onaylandıktan sonra para satıcının hesabına aktarılacak.

4. Sistemin Amacı Nedir?

Sistem, nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

5. Tüketicileri Nasıl Etkileyecek?

Bu uygulama, alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları azaltarak, ikinci el araç piyasasında güven ortamı yaratacak.

6. Denetim Kim Tarafından Yapılacak?

Ticaret Bakanlığı, sistemin işleyişi ve denetiminden sorumlu olacak.

7. Sisteme Dahil Olan Bankalar Hangileri?

Türkiye Noterler Birliği ile anlaşmalı tüm banka, elektronik para ve ödeme kuruluşları sisteme dahil olacak.

8. Sistem Ücretli mi?

Her işlem için 105 TL işlem ücreti alınacak. Bu ücretin yarısı Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak.

9. Satıştan Cayılırsa Ne Olacak?

Satış işlemi iptal edildiğinde, alıcıya yatırılan tutar banka veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.

10. Satış Sonrası Bilgilerde Güncelleme Yapılabilir mi?

Başvuru oluşturulduktan sonra bilgilerde düzenleme yapılamaz. İptal edilip yeni bir başvuru yapılması gerekecek.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen bu uygulama, ikinci el araç satışlarını daha güvenli hale getirecek ve tüketicilerin mağduriyetini önleyecek.

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