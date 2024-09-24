İkinci el araba satışında yeni zorunluluk! Bakanlık duyurdu

BAKANLIK DUYURDU Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği'nin işbirliğiyle uygulamaya alınan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geliyor. Bu sistemin amacı, alıcı ve satıcı arasında ödeme sürecinde yaşanan ihtilafları önleyerek, güvenli bir ticaret ortamı sağlamaktır. İşte 24 Eylül 2024 tarihinde bakanlık tarafından yapılan o paylaşım... Ticaret Bakanlığı ve Noterler Birliği Tarafından Kurulan Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül 2024 Tarihinde Zorunlu Hale Geliyor



(24.09.2024) pic.twitter.com/kcnjXNqFIJ — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) September 24, 2024

Yapılan paylaşım 1. Güvenli Ödeme Sistemi Nedir? İkinci el araç satışlarını daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen bir ödeme sistemidir. 2. Ne Zaman Zorunlu Olacak? Şu ana kadar sadece oto galerileri için zorunlu olan sistem, 27 Eylül 2024'ten itibaren herkes için geçerli olacak.

3. Ödeme Süreci Nasıl İşliyor? Satıcı, güvenli ödeme sürecini başlattıktan sonra alıcı, referans numarasıyla parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satış onaylandıktan sonra para satıcının hesabına aktarılacak. 4. Sistemin Amacı Nedir? Sistem, nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 5. Tüketicileri Nasıl Etkileyecek? Bu uygulama, alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları azaltarak, ikinci el araç piyasasında güven ortamı yaratacak.

6. Denetim Kim Tarafından Yapılacak? Ticaret Bakanlığı, sistemin işleyişi ve denetiminden sorumlu olacak. 7. Sisteme Dahil Olan Bankalar Hangileri? Türkiye Noterler Birliği ile anlaşmalı tüm banka, elektronik para ve ödeme kuruluşları sisteme dahil olacak. 8. Sistem Ücretli mi? Her işlem için 105 TL işlem ücreti alınacak. Bu ücretin yarısı Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak.