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Ramazan Ayı'nın Önemi ve Fazileti

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Bu ayda oruç tutmak, Kur'an okumak ve ibadet etmek manevi huzuru artırmada etkilidir. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur." Bu hadis, Ramazan ayının ne kadar önemli olduğunu ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.