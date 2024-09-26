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2025 Ramazan ayı günleri: Oruç ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

2025 Ramazan Ayı'nın başlangıç tarihi açıklandı. Milyonlarca Müslüman bu kutsal ayın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Şimdiden plan yapmak isteyenler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre detayları derledik. Peki, gelecek yıl oruç ne zaman başlayacak?

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 08:44 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 08:44
2025 Ramazan ayı günleri: Oruç ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

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Oruç Ramazan ayı boyunca devam edecek ve bu kutsal ay Müslümanların dua ve ibadetle geçirdikleri manevi bir yolculuk olarak önemini sürdürecek. İslam alemi için bu ay aynı zamanda işbirliği, dayanışma ve paylaşımın yoğun olarak yaşandığı bir dönemdir.

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Oruç Ne Zaman, Hangi Tarihte Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu. Ramazan'ın birinci günü 2025'de Mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

Ramazan Ayı'nın Son Günü

Ramazan ayı 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Bu tarihten sonra Müslümanlar Ramazan Bayramı sevincini yaşayacak.

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2025 Ramazan Bayramı Tarihleri

Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Bayram süresince aile ziyaretleri yapılacak, büyükler ve akrabalar bayramın manevi atmosferini paylaşmak için bir araya gelecek.

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Ramazan Ayı'nın Önemi ve Fazileti

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Bu ayda oruç tutmak, Kur'an okumak ve ibadet etmek manevi huzuru artırmada etkilidir. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur." Bu hadis, Ramazan ayının ne kadar önemli olduğunu ve ibadetle geçirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

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