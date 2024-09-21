İstanbul’da peş peşe metrobüs kazaları: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çarpıştılar

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının karıştığı kazaların ardı arkası kesilmiyor.
15 TEMMUZ KÖPRÜSÜNDE METROBÜS KAZASI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının karıştığı kazaların ardı arkası kesilmiyor.
15 TEMMUZ KÖPRÜSÜNDE METROBÜS KAZASI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle köprüde yoğun trafik oluştu.
BİR KAZA DA AVCILAR'DA
Sabah saatlerinde bir kaza da Avcılar'da yaşandı.
Durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağına yanaşmaya çalışan metrobüs, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücü M.H.G'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine durakta yolcu almak için bekleyen M.K'nin kullandığı metrobüse çarptı.
Kazada T.Y. ve M.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametinde bir süre aksayan metrobüs seferleri, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.