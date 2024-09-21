İstanbul’da peş peşe metrobüs kazaları: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çarpıştılar

BİR KAZA DA AVCILAR'DA

Sabah saatlerinde bir kaza da Avcılar'da yaşandı.

Durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağına yanaşmaya çalışan metrobüs, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücü M.H.G'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine durakta yolcu almak için bekleyen M.K'nin kullandığı metrobüse çarptı.

Avcılar'daki kazada metrobüsün camı patlarken 2 kişi hafif yaralandı (Fotoğraf: DHA)