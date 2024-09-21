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İstanbul'da peş peşe metrobüs kazaları: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çarpıştılar

İstanbul'un toplu ulaşım çilesi katlanarak büyüyor. 5 Temmuz Şehitler Köprüsüdurağında 2 metrobüsün karıştığı kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan sabah saatlerinde bir metrobüs kazası da Avcılar'da yaşanmıştı...

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 18:06 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 18:09
İstanbul’da peş peşe metrobüs kazaları: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çarpıştılar

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İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının karıştığı kazaların ardı arkası kesilmiyor.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜNDE METROBÜS KAZASI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki metrobüs çarpıştı (Fotoğraf: DHA)15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki metrobüs çarpıştı (Fotoğraf: DHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki metrobüs çarpıştı (Fotoğraf: DHA)15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki metrobüs çarpıştı (Fotoğraf: DHA)

Kaza nedeniyle köprüde yoğun trafik oluştu.

BİR KAZA DA AVCILAR'DA
Sabah saatlerinde bir kaza da Avcılar'da yaşandı.

Durakta bekleyen metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Avcılar’da metrobüs kazası! Yaralılar varAvcılar’da metrobüs kazası! Yaralılar var
Avcılar'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağına yanaşmaya çalışan metrobüs, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücü M.H.G'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine durakta yolcu almak için bekleyen M.K'nin kullandığı metrobüse çarptı.

Avcılar'daki kazada metrobüsün camı patlarken 2 kişi hafif yaralandı (Fotoğraf: DHA)Avcılar'daki kazada metrobüsün camı patlarken 2 kişi hafif yaralandı (Fotoğraf: DHA)

Kazada T.Y. ve M.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılar'daki kazanın görüntüsü ortaya çıktıAvcılar'daki kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametinde bir süre aksayan metrobüs seferleri, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

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