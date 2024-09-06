Son dakika: İstanbul’da ’metrobüs’ yangını! Motor kısmı tutuştu alev topuna döndü

İstanbul'da Halıcıoğlu'nda Mecidiyeköy istikametinde seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yangında oluşan yoğun duman bir anda çevreye yayıldı.
İstanbul'da Halıcıoğlu'nda Mecidiyeköy istikametinde seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Yangında oluşan yoğun duman bir anda çevreye yayıldı.
HEM E-5 HEM DE METROBÜS... SEFERLER AKSADI, OLAN YİNE İSTANBULLUYA OLDU!
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.
D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.
METROBÜS OLAY YERİNDEN KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sonrası metrobüs olay yerinden kaldırıldı.
MECİDİYEKÖY İSTİKAMETİNE GİDİYORDU
A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun canlı yayında aktardıkları şöyle:
"İstanbul'da yine bir metrobüs yangını ile karşı karşıyayız. Geride bıraktığımız günlerde de yine bir metrobüs kazası yaşamıştık ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şimdi ise Halıcıoğlu mevkiinde bir metrobüsün motorunda çıkan alevler giderek büyüdü ve arka kısmını kapladı. Metrobüs Mecidiyeköy istikametine gidiyordu.
Motor kısmında gelen yangına ekiplerin sevk edilmesiyle müdahale edildi ve alevlere kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Metrobüs yolunda ise tek şeritten akış yapıldı"