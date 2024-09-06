SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: İstanbul'da 'metrobüs' yangını! Motor kısmı tutuştu alev topuna döndü

İstanbul Halıcıoğlu'nda arıza yapan bir metrobüs alev aldı. Metrobüsün motor kısmından tutuştuğu gözlemlenirken ekipler olay yerinde yangına müdahale etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 09:25 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 09:58
Son dakika: İstanbul’da ’metrobüs’ yangını! Motor kısmı tutuştu alev topuna döndü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da Halıcıoğlu'nda Mecidiyeköy istikametinde seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

İstanbul'da 'metrobüs' yangını!

Yangında oluşan yoğun duman bir anda çevreye yayıldı.

İstanbul'da metrobüs alev aldıİstanbul'da metrobüs alev aldı

HEM E-5 HEM DE METROBÜS... SEFERLER AKSADI, OLAN YİNE İSTANBULLUYA OLDU!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.

İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldüİstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü


D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

METROBÜS OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sonrası metrobüs olay yerinden kaldırıldı.

İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldüİstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü

MECİDİYEKÖY İSTİKAMETİNE GİDİYORDU

A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun canlı yayında aktardıkları şöyle:

"İstanbul'da yine bir metrobüs yangını ile karşı karşıyayız. Geride bıraktığımız günlerde de yine bir metrobüs kazası yaşamıştık ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şimdi ise Halıcıoğlu mevkiinde bir metrobüsün motorunda çıkan alevler giderek büyüdü ve arka kısmını kapladı. Metrobüs Mecidiyeköy istikametine gidiyordu.

Motor kısmında gelen yangına ekiplerin sevk edilmesiyle müdahale edildi ve alevlere kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Metrobüs yolunda ise tek şeritten akış yapıldı"

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İstanbul’da ’metrobüs’ yangını! Motor kısmı tutuştu alev topuna döndü
Kılıç kınına girdi! Teğmenlerin ’Atatürk’ maskeli korsan yemin merasiminde yanıt bekleyen sorular: Bir disiplinsizlikten daha fazlası...
Narin Güran’a ne oldu? Son sözleri arkadaşının ifadesinde ortaya çıktı: Çok yorgunum
CHP Tüzük Kurultayı’na gidiyor! Ekremciler huzursuz Kılıçdaroğlu hançerlerini hatırladı
Jose Mourinho’dan flaş Oğuz Aydın kararı! Listeye yazılmamıştı
MİT ve jandarmadan milyar dolarlık operasyon! Elebaşı İstanbul’da yakalandı
Karısını uyuşturup 83 erkeğin önüne attı! Fransa’da kan donduran tecavüz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan OVP açıklaması | OVP nedir? OVP kararları neler?
ÖZEL | Boca Juniors’tan Fenerbahçe’ye flaş Cristian Medina teklifi!
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’ten yeni açıklamalar! Nuri Alço annemin gerçek dostu değil
Fransa’da gözaltına alınmıştı! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ilk kez konuştu: İki ülke benden şifreleme anahtarlarını talep etti
İpucu OVP’den! Memurlar ve emekliler Ocak’ta ne kadar zam alabilecek? En az 42 bin 855 TL
Yunan basınında Mısır-Türkiye anlaşmaları rahatsızlığı | Arap basını tarihi diyerek duyurdu
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Osimhen’in ardından sıra onlarda
Emekliye yeni maaş OVP’den ipucu geldi! Ocak’ta kim, ne alacak? SSK ve Bağ-Kur’luların artışı ne kadar olacak?
SON DAKİKA