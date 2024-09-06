Son dakika: İstanbul’da ’metrobüs’ yangını! Motor kısmı tutuştu alev topuna döndü

İstanbul'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü



MECİDİYEKÖY İSTİKAMETİNE GİDİYORDU

A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun canlı yayında aktardıkları şöyle:

"İstanbul'da yine bir metrobüs yangını ile karşı karşıyayız. Geride bıraktığımız günlerde de yine bir metrobüs kazası yaşamıştık ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şimdi ise Halıcıoğlu mevkiinde bir metrobüsün motorunda çıkan alevler giderek büyüdü ve arka kısmını kapladı. Metrobüs Mecidiyeköy istikametine gidiyordu.

Motor kısmında gelen yangına ekiplerin sevk edilmesiyle müdahale edildi ve alevlere kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Metrobüs yolunda ise tek şeritten akış yapıldı"