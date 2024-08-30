SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İETT'nin sicili ortaya döküldü! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı

İstanbul Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti 53 kişi ise yaralandı.Kazanın ardından İBB iştiraki İETT'nin sicili de ortaya döküldü. Son 1 yılda İETT'nin kusurlu olduğu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği 356 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 08:29 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 10:08
İETT’nin sicili ortaya döküldü! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün, başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 53 kişi yaralandı.

Yeni görüntü! METROBÜSÜN İÇİNDEN VAHİM KAZA ANI VİDEOSU!Yeni görüntü! METROBÜSÜN İÇİNDEN VAHİM KAZA ANI VİDEOSU!
Yeni görüntü! METROBÜSÜN İÇİNDEN VAHİM KAZA ANI VİDEOSU!

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler uzun süre aksadı. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.Kazanın görüntüleri ortaya çıktı.



Kaza dün sabah saat 08.30 sıralarında Sefaköy mevkiinde Küçükçekmece Adliyesi önünde yaşandı. Metrobüs hattında bir süredir devam eden "beyaz yol" çalışmalarının olduğu bölgede, geçici olarak inşa edilen yan yola girmesi gereken metrobüs şoförü, metrobüs yolunda seyrine devam etmeye kalkıştı.

Metrobüs Kazasında Can Pazarı Kamerada!Metrobüs Kazasında Can Pazarı Kamerada!
Metrobüs Kazasında Can Pazarı Kamerada!

CAN PAZARI YAŞANDI
Tam yol ayrımında iki yol denetim amirinin içerisinde olduğu ticari araç da duruyordu. Beylikdüzü istikametine doğru giden bu metrobüs, yan yolu kaçırınca önünde park halindeki panelvana çarpmamak için ani manevra yaptı fakat karşı şeritte seyreden metrobüse orta kısımdan hızla çarptı.

İki metrobüs de ağır hasar alırken tam bir can pazarı yaşandı. Kazada, bir otelde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Ferhat Uçar (22) öldü, 2'si ağır 53 kişi yaralandı.

İŞLEMLER SÜRÜYOR
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 2 metrobüsün şoförü ile panelvandaki 2 denetim amiri gözaltına alındı. Aracına çarpılan metrobüs şoförü ile bir denetim amiri serbest bırakıldı. Metrobüs şoförü M.Ç ile denetim amiri Ş.Y'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren İstanbul Valisi Davut Gül "Beyaz araçtan dolayı birbirlerine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden düşürmedi ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak" dedi.

METROBÜS KAZASI KAMERADA! VİDEO EN NET GÖRÜNTÜ!METROBÜS KAZASI KAMERADA! VİDEO EN NET GÖRÜNTÜ!
METROBÜS KAZASI KAMERADA! (VİDEO) EN NET GÖRÜNTÜ!


İETT'den yapılan açıklamada, "İlk incelemelere göre kaza sebebi; metrobüs hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan 'Beyaz Yol' çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT denetim aracını ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları ilgili metrobüs şoförünün geç fark etmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir" denildi.


Metrobüsün sıyırdığı panelvandaki iki denetim amiri ise ölümden döndü. Çarpmadan saniyeler önce araçtan çıkan iki kişi son anda kendilerini kenara atabildi. Aracı sıyıran metrobüs ise karşı şeritten gelen diğer metrobüse çarparak durabildi. Şahısların son anda aracın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Kazada hayatını kaybeden Ferhat Uçar, Esenyurt Uhud Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının adından Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazanın ardından İBB iştiraki İETT'nin sicili de ortaya döküldü.

İlk olarak Küçükçekmece'deki kazadan 1.5 saat sonra Zeytinburnu durağına yakın bir noktada metrobüs yangını meydana geldi.

Metrobüsün motor kısmında çıkan duman aynı güzergâhta seyreden başka metrobüs sürücüleri tarafından fark edildi.

Eyüpsultan'da ise saat 11.00 sıralarında Alibeyköy İETT Garajı'na giriş yapan bir otobüsün tekerleği patladı.

Sefaköy'deki metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat UçarSefaköy'deki metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar

Kazalar ve ihamaller bununla da sınırlı değil. İşte Sabah'ın haberine göre; İETT'nin kronolojik olarak kaza geçmişi...

2023 YILI
29 Mayıs: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpışması sonrasında otomobil sürücüsü hayatını kaybederken otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

6 Haziran: Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı. 67 yaşındaki Abdurrahman Aydın kaza sonrasında hayatını kaybetti.

7 Haziran: Beykoz'da arıza yapan İETT otobüsünü tamir eden E.B. adlı İETT bakım personeli, otobüsün körüğünün sönmesi sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

9 Eylül: Avcılar'da 4 metrobüs zincirleme kaza yaptı. 99 yolcu yaralandı.

12 Eylül: Ümraniye'de kontrolden çıkan İETT otobüsü duvara çarptı. 2 kişi yaralandı.

6 Ekim: Gaziosmanpaşa Meydanı İETT peronlarında otobüsün radyatörüne su dolduran şoföre, perona yanaşırken bilinmeyen bir nedenle kayan başka bir belediye otobüsü çarptı. İki aracın arasında sıkışan şoför, hayatını kaybetti.

5 Aralık: Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtinde sabah saatlerinde tramvay ile otobüsle çarpıştı. Kazada 33 kişi yaralandı.

20 Aralık: Kabataş - Bağcılar seferini yapan tramvay, Karaköy istikametine giderken yan taraftaki hatta geçmek için makas attı. Fakat tramvayın hızla giderken makas atması sonucu raydan çıkarak yola girip ortada bulunan enerji direğine çarptı. Kazada 6 yolcu yaralandı.



2024 yılı
7 Ocak: İETT yön levhasına çarptı. 8 kişi yaralandı.

11 Mart: Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybederken, hafif yaralanan tır sürücüsü gözaltına alındı.

20 Mart: Beykoz'da İETT otobüsü yayaya çarptı. 79 yaşındaki kadın hastaneye sevk edildi.

12 Temmuz: Sultangazi'de İETT otobüsü park halinde TIR'a arkadan çarptı 8 yaralı.

27 Ağustos: Şişli'de otomobile çarpan İETT otobüsünde 3 kişi yaralandı.

27 Ağustos: Bakırköy'de alt geçide çarpan tır, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. 8 yolcu yaralandı.

Sefaköyde metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralı | Ön rapor ortaya çıktı: Kazanın nedeni beyaz yol çalışmasıSefaköyde metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralı | Ön rapor ortaya çıktı: Kazanın nedeni beyaz yol çalışması
Sefaköy'de metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralı | Ön rapor ortaya çıktı: Kazanın nedeni beyaz yol çalışması

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı: Bugün dünden daha güçlüyüz
MİT’ten bir operasyon daha! Suç örgütü elebaşı Binali Camgöz Türkiye’ye getirildi
Koza altın
FETÖ’cü Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti | Cihat Yıldız’ın ifadesi ortaya çıktı: Rastlantı sonucu bir aradaydık
İETT’nin sicili ortaya döküldü! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı
Kerkük’te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri’nden SİHA açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Birden fazla iz var...
EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ! İki yeni tahmin geldi hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.77’lik zam hesabı
Esnafa vergi kolaylığı! Cirosu 50 milyonun altındaki esnaf enflasyon muhasebesinden muaf tutulacak! Detayları Bakan Mehmet Şimşek açıkladı
Merkez Bankası’ndan TL adımı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi
MEMURA 2025 HESABI | Yeni tahmin anketi geldi! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı! Kim ne kadar alacak?
TAKVİM Galatasaray’daki kötü futbolun nedenlerini masaya yatırdı! Florya’da neler oluyor? Okan Buruk, Erden Timur, maaş adaletsizliği...
İsrail’in Gazze katliamına aşı arası... DSÖ duyurdu
Galatasaray’da yıldız isimle yollar ayrılıyor! Görüşmeler son aşamaya geldi
İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve yıldırım tehlikesi | HAVA DURUMU
SON DAKİKA