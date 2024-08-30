İETT’nin sicili ortaya döküldü! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı





Güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren İstanbul Valisi Davut Gül "Beyaz araçtan dolayı birbirlerine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden düşürmedi ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak" dedi. METROBÜS KAZASI KAMERADA! VİDEO EN NET GÖRÜNTÜ! METROBÜS KAZASI KAMERADA! (VİDEO) EN NET GÖRÜNTÜ!

İETT'den yapılan açıklamada, "İlk incelemelere göre kaza sebebi; metrobüs hattının yolunu tamamen yenilemek için yürütülmekte olan 'Beyaz Yol' çalışmaları sırasında, yol ayrım yerini şoförlere gösteren İETT denetim aracını ve diğer uyarıcı işaret ve dubaları ilgili metrobüs şoförünün geç fark etmesi ve ani ters manevra yapması olarak değerlendirilmektedir" denildi.



Metrobüsün sıyırdığı panelvandaki iki denetim amiri ise ölümden döndü. Çarpmadan saniyeler önce araçtan çıkan iki kişi son anda kendilerini kenara atabildi. Aracı sıyıran metrobüs ise karşı şeritten gelen diğer metrobüse çarparak durabildi. Şahısların son anda aracın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.



Kazada hayatını kaybeden Ferhat Uçar, Esenyurt Uhud Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının adından Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın ardından İBB iştiraki İETT'nin sicili de ortaya döküldü. İlk olarak Küçükçekmece'deki kazadan 1.5 saat sonra Zeytinburnu durağına yakın bir noktada metrobüs yangını meydana geldi.

Metrobüsün motor kısmında çıkan duman aynı güzergâhta seyreden başka metrobüs sürücüleri tarafından fark edildi.



Eyüpsultan'da ise saat 11.00 sıralarında Alibeyköy İETT Garajı'na giriş yapan bir otobüsün tekerleği patladı.

Sefaköy'deki metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar Kazalar ve ihamaller bununla da sınırlı değil. İşte Sabah'ın haberine göre; İETT'nin kronolojik olarak kaza geçmişi...



2023 YILI

29 Mayıs: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobilin çarpışması sonrasında otomobil sürücüsü hayatını kaybederken otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. 6 Haziran: Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan temizlik işçisine İETT otobüsü çarptı. 67 yaşındaki Abdurrahman Aydın kaza sonrasında hayatını kaybetti. 7 Haziran: Beykoz'da arıza yapan İETT otobüsünü tamir eden E.B. adlı İETT bakım personeli, otobüsün körüğünün sönmesi sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.