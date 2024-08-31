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Küçükçekmece'deki metrobüs kazasının ardından İBB'den geç gelen önlem: Yola tabela asıldı! 5 tutuklama kararı

Metrobüs, çalışma olan ve hiçbir uyarı levhası bulunmayan yoldan çıktı. Başka bir metrobüsle çarpıştı. 1 kişi ölürken 53 kişi yaralandı! İBB ise tedbiri yeni hatırladı! Facianın yaşandığı yola tabela astı!

Barış Savaş Barış Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
Küçükçekmece’deki metrobüs kazasının ardından İBB’den geç gelen önlem: Yola tabela asıldı! 5 tutuklama kararı

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İstanbul'da bir metrobüs, çalışma olan alandan yoldan çıktı. Başka bir metrobüsle çarpıştı. Ferhat Uçar ölürken, 53 kişi de yaralandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önlemi hatırladı. Beyaz yol çalışması nedeniyle metrobüs araçlarının D-100 karayoluna giriş yapmak zorunda kaldığı yol ayrımına işaret tabelası koydu.

Bunun yanı sıra şoförlerin uyarılması amacıyla 2 saha görevlisinin farları açık bekletilen doblo araç içerisinde aynı uygulamaya devam ettiği görüldü. 14 aydır bitirilemeyen ve İBB'nin ihmal sonucu 1 kişinin canına mal olan "Beyaz Yol" beton kaplama çalışması nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde tek şerit dubalarla kapatıldı.

YOL GENİŞLETİLDİ
Söz konusu kaza Sefaköy güzergahında yaşandı. Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, karşı yönden gelen metrobüse çarptı. İhmallerden biri de yolu ayıran dubaların yalnış dizilmesiydi. İBB'nin Kaza sonrasında D-100 Karayolu'na çıkış kısmına doğru dubaları eğimlediği gözlemlendi. "Beyaz Yol" çalışmasının yanı sıra Yenibosna mevkiindeki üst geçit çalışması nedeniyle metrobüs yolu genişletildi.

5 TUTUKLAMA KARARI
Metrobüs kazasının ardından soruşturma başlatıldı. Cuma günü yol bakım çalışmasında görevli olan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi, müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınan kişi sayısı 8'e yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerden metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y.'nin de içinde olduğu 5 kişi tutuklandı. D.M.Ç, "Bana yol çalışması olduğunu bildirmediler" dedi.

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