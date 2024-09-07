Yine metrobüs yine olay

Metrobüs hattı korku hattına döndü. Halıcıoğlu'nda metrobüs alev alev yandı. Yolcular büyük panik yaşadı. İstanbul ulaşımında olaysız gün yok. 28 Ağustos'ta kafa kafaya çarpışan metrobüslerden sonra dün de Halıcıoğlu'nda bir metrobüsün arka kısmının motor bölümünde yangın çıktı. Araç cayır cayır yandı. Yolcular şans eseri kurtuldu. Trafik felç oldu. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Bugüne kadar pek çok kazaya veya yangına sahne olan metrobüs hattında son olarak 28 Ağustos'ta Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpışmış, 1 kişinin öldüğü kazada 53 kişi de yaralanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN