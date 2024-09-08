SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ya yanıyor ya da kaza yapıyor! Metrobüsler artık milli güvenlik sorunu

Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı metrobüsler ya yanıyor ya da büyük kazalarla karşımıza çıkıyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği 53 kişinin yaralandığı korkunç kazadan bugüne 4 metrobüs seyir halindeyken yandı. Durumun vahametini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, metrobüslerin artık milli güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 09:40 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 09:42
Ya yanıyor ya da kaza yapıyor! Metrobüsler artık milli güvenlik sorunu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbullunun en çok kullandığı toplu taşıma aracı olan metrobüs, gerek kazaları gerek seyir halindeyken yanması gerekse arızalarıyla gündemde çokça yer almaya başladı.

Sefaköy'deki metrobüs kazasıSefaköy'deki metrobüs kazası

Geçtiğimiz günlerde Sefaköy metrobüs durağında bir kişinin hayatını kaybettiği 53 kişinin yaralandığı kazanın ardından metrobüsle yolculuk yapan vatandaşlar korku yaşıyor.

Halıcıoğlu'nda metrobüs yangınıHalıcıoğlu'nda metrobüs yangını

Özellikle beyaz yol çalışması nedeniyle metrobüs yolunda bulunan teknik araçlar ise felakete davetiye çıkarıyor.

İstanbul'da metrobüs yangını!

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Metrobüsler vatandaş için başlı başına bir güvenlik sorunu haline dönüştü" dedi.

Metrobüste alevlerin sebebi ne?

İşte Aytuğ'un yazısından ilgili bölüm:

Korku tüneline buyurun!
Geçen hafta bir kişinin ölümü ve pek çok vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasının ardından "Bu kadarı fazla değil mi?" başlığı altında şöyle yazmıştım:
"Metrobüslerden sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eskiyen araçları yenileriyle değiştirmekte geç mi kaldı? Araçlar mı bakımsız? Şoförler mi eğitimsiz? Bir türlü bitmeyen yol çalışmaları mı sürücüleri zorluyor? Yoksa güzergahlarda teknik bir sorun mu var?

Neyse ne ama metrobüsler vatandaş için başlı başına bir güvenlik sorunu haline dönüştü. Belli ki aynı vurdumduymazlık devam ettiği sürece

İstanbul'da metrobüse binmek, korku tüneline girmekle eş anlamlı olacak."

Bu yazının ardından 4 gün içinde iki metrobüs daha cayır cayır yandı.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Metrobüste yangın!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mansur Yavaş kurultayda CHP yönetimine sitem etti cevap Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: Adaylık kavgası büyük
Ayşenur Ezgi Eygi’nin amcası Yılmaz Eygi açıkladı: 15 gün önce Türkiye’deydi bizi ziyarete geldi
EMEKLİLİĞE YENİ SİSTEM | Orta Vadeli Program ile köklü değişiklik! İkinci emekliliğin yolu açılacak
Mama lobisinden hayvan sevgisi adı altında 500 milyarlık rant: Bu bir bio-güvenlik problemidir
Dışişleri Bakanlığı’ndan haddini aşan Katz’a sert tepki: Soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den Pazar uyarısı! İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış alarmı
Asgari ücrete enflasyon ayarı | En az 7 bin TL fark! Zam oranı ne kadar olacak? 24 bin TL aşılır mı?
Muğla’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale
Dilan ve Engin Polat çiftine CV yağıyor: Bize de iş verin | Tahliye sonrası Engin Polat’ın yüz ifadesi dikkat çekti
Narin Güran olayında 12 dakikalık muamma! Tutuklu amca Salim Güran ne dedi? Ön koltuktaki DNA örneği...
Başkan Erdoğan’dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda önemli açıklamalar
Vatandaş milli otomobiline sahip çıktı! TOGG satılan her üç elektrikli otomobilden biri oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’kılıç yeminine’ ilişkin flaş açıklama: İncelenecek gereği yapılacak
’Reklam aşkı’ diyenler bile inanamadı! Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir’in elini bir an olsun bırakmadı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş Engin Polat açıklaması: Suçsuz olduğu anlamına gelmez
SON DAKİKA