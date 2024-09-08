Ya yanıyor ya da kaza yapıyor! Metrobüsler artık milli güvenlik sorunu

Neyse ne ama metrobüsler vatandaş için başlı başına bir güvenlik sorunu haline dönüştü. Belli ki aynı vurdumduymazlık devam ettiği sürece

İstanbul'da metrobüse binmek, korku tüneline girmekle eş anlamlı olacak."

Bu yazının ardından 4 gün içinde iki metrobüs daha cayır cayır yandı.

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