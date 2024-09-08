Ya yanıyor ya da kaza yapıyor! Metrobüsler artık milli güvenlik sorunu

İstanbullunun en çok kullandığı toplu taşıma aracı olan metrobüs, gerek kazaları gerek seyir halindeyken yanması gerekse arızalarıyla gündemde çokça yer almaya başladı.
İstanbullunun en çok kullandığı toplu taşıma aracı olan metrobüs, gerek kazaları gerek seyir halindeyken yanması gerekse arızalarıyla gündemde çokça yer almaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Sefaköy metrobüs durağında bir kişinin hayatını kaybettiği 53 kişinin yaralandığı kazanın ardından metrobüsle yolculuk yapan vatandaşlar korku yaşıyor.
Özellikle beyaz yol çalışması nedeniyle metrobüs yolunda bulunan teknik araçlar ise felakete davetiye çıkarıyor.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Metrobüsler vatandaş için başlı başına bir güvenlik sorunu haline dönüştü" dedi.
İşte Aytuğ'un yazısından ilgili bölüm:
Korku tüneline buyurun!
Geçen hafta bir kişinin ölümü ve pek çok vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan metrobüs kazasının ardından "Bu kadarı fazla değil mi?" başlığı altında şöyle yazmıştım:
"Metrobüslerden sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eskiyen araçları yenileriyle değiştirmekte geç mi kaldı? Araçlar mı bakımsız? Şoförler mi eğitimsiz? Bir türlü bitmeyen yol çalışmaları mı sürücüleri zorluyor? Yoksa güzergahlarda teknik bir sorun mu var?
Neyse ne ama metrobüsler vatandaş için başlı başına bir güvenlik sorunu haline dönüştü. Belli ki aynı vurdumduymazlık devam ettiği sürece
İstanbul'da metrobüse binmek, korku tüneline girmekle eş anlamlı olacak."
Bu yazının ardından 4 gün içinde iki metrobüs daha cayır cayır yandı.
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