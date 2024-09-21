Dev derbi Cimbom’un! Galatasaray Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendi

Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele sarı kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Sarı lacivertliler haftaya Antalyaspor'a konuk olurken Cimbom ise evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında yaşananlar...

Barış Alper Yılmaz ile Jayden Ooserwolde sık sık karşı karşıya geldi. [EPA]

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Fred'in pasında soldan ceza sahasına giren Dzeko, atağa katılan Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e pasını verdi. Bu futbolcu da kale sahası önüne hareketlenen Sara'ya pasını aktardı. Sara'nın yakın mesafeden şutunda, kaleci Livakovic topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen ortada önce Djiku, ardından İsmail Yüksek'in kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önündeki Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda yan direkten dönen top, kaleci Livakovic'in sırtına çarparak ağlara gitti: 0-1.

22. dakikada Fenerbahçe, önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Dzeko'nun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, savunmanın arkasına hareketlenen Oosterwolde'yi topla buluşturdu. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Muslera gole izin vermedi.

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Yunus Akgün, kale sahası önündeki Osimhen'e doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun göğsüyle indirdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Mertens, kale sahası içinden aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

33. dakikada Galatasaray yarı alanında kazanılan serbest vuruşta Fred, Saint-Maximin'e pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vurdu. Kaleci Muslera, topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.