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Dev derbi Cimbom'un! Galatasaray Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasındaki dev derbiden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar 20'inci dakikada Lucas Torreira'nın şutu ve Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 8 dakika sonra Victor Osimhen sahneye çıktı ve Dries Mertens'e golü attırdı. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devrede bu kez Gabriel Sara ağları sarsarak Kadıköy'deki şoku sürdürdü. 63'te Fred'in düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Edin Dzeko gole çevirdi. Karşılama 3-1 sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray 6'da 6 yapıp ezeli rakibiyle farkını 5'e yükseltirken Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Kanarya ilk mağlubiyetini aldı. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 19:15 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 22:31
Dev derbi Cimbom’un! Galatasaray Süper Lig’de Fenerbahçe’yi 3-1 yendi

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Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele sarı kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Sarı lacivertliler haftaya Antalyaspor'a konuk olurken Cimbom ise evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçında yaşananlar...

Barış Alper Yılmaz ile Jayden Ooserwolde sık sık karşı karşıya geldi. [EPA]Barış Alper Yılmaz ile Jayden Ooserwolde sık sık karşı karşıya geldi. [EPA]

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Fred'in pasında soldan ceza sahasına giren Dzeko, atağa katılan Szymanski'yi gördü. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

20. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e pasını verdi. Bu futbolcu da kale sahası önüne hareketlenen Sara'ya pasını aktardı. Sara'nın yakın mesafeden şutunda, kaleci Livakovic topu kornere gönderdi.

Aynı dakikada Galatasaray öne geçti. Fenerbahçe ceza sahasına gönderilen ortada önce Djiku, ardından İsmail Yüksek'in kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önündeki Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda yan direkten dönen top, kaleci Livakovic'in sırtına çarparak ağlara gitti: 0-1.

22. dakikada Fenerbahçe, önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Dzeko'nun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Szymanski, savunmanın arkasına hareketlenen Oosterwolde'yi topla buluşturdu. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Muslera gole izin vermedi.

28. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Yunus Akgün, kale sahası önündeki Osimhen'e doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun göğsüyle indirdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Mertens, kale sahası içinden aşırtma bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

33. dakikada Galatasaray yarı alanında kazanılan serbest vuruşta Fred, Saint-Maximin'e pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp uzaktan sert vurdu. Kaleci Muslera, topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Dries Mertens golü böyle kutladı. [Anadolu Ajansı]Dries Mertens golü böyle kutladı. [Anadolu Ajansı]

MERTENS İLK DEFA

Galatasaray ile bugüne kadar 21 gol atıp 25 kez asist yapan Dries Mertens özek bir akşam yaşadı.

Belçikalı futbolcu ilk kez Fenerbahçe ağlarını sarsmayı başardı. Tecrübeli futbolcu 28'inci dakikada ağları havalandırarak takımına 2 farklı üstünlüğü getirdi.

Lucas Torreira orta sahada en etkişi isimlerden biri olduLucas Torreira orta sahada en etkişi isimlerden biri oldu

TORREIRA ATTI LIVAKOVIC'E YAZILDI

Galatasaray'da ilk golü atarak perdeyi açan Lucas Torreira büyük sevinç yaşadı.

198 gün sonra gol seinvci yaşayan Uruguaylı futbolcunun sayısı Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı şeklinde yazılınca istatistiğine ekleme yapılamadı.

Victor Osimhen Galatasaray kariyerine çok etkili başladı. [Anadolu Ajansı]Victor Osimhen Galatasaray kariyerine çok etkili başladı. [Anadolu Ajansı]

OSIMHEN'DEN YİNE ASİST

Sarı kırmızılıların 100 milyon euroluk yıldızı Victor Osimhen ikinci maçında da skor katkısı yaptı.

İlk karşılaşmada Gaziantep FK karşısında Abdülkerim'in golünde kafayı vuran Nijeryalı dev golcü Kadıköy'de de Mertens'e servis yapan isim oldu..

Gabriel Sara ilk derbisinde gol sevinci yaşadı. [Anadolu Ajansı]Gabriel Sara ilk derbisinde gol sevinci yaşadı. [Anadolu Ajansı]

SARA AÇILIŞI YAPTI

Galatasaray'ın 18 milyon euro karşılığında transfer ettiği Gabriel Sara, Fenerbahçe ağlarını havalandırarak skor katkılarına bir yenisini daha ekledi.

Sambacı yıldız, Rizespor karşısında attığı golün ardından derbide de ağları havalandırmayı başardı.

Edin Dzeko gol sayısını 9'a yükselttiEdin Dzeko gol sayısını 9'a yükseltti

GOL SAYISINI 9 YAPTI

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

Deneyimli forvet 63'üncü dakikasında penaltı için topun başına geçti ve sonrasında Fernando Muslera'yı avlamayı bildi.

MOURINHO İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

Sezon başında büyük umutlarla Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Daha önce Göztepe karşısında 2 puan kaybeden Kanarya bu kez evinde galibiyet alamadı ve haftayı puansız kapattı.

Takvim kalplerin attığı o statta! Derbinin heyecanı buradaTakvim kalplerin attığı o statta! Derbinin heyecanı burada

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