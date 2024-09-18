Kurtlar Vadisi 85. bölüm 21 yıl sonrasını önceden görmüş! İsrail’in telefon patlatma sahnesi gündem oldu

İsrail'in Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği son siber saldırı, dikkat çeken bir olayı yeniden gündeme taşıdı. Saldırıda Hizbullah'a ait çağrı cihazları hacklenerek uzaktan infilak ettirildi, bu saldırı sonucu Lübnan'da 9 kişi hayatını kaybederken, 3 binin üzerinde kişi yaralandı. Bu olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, Kurtlar Vadisi dizisinin 2003 yılında yayınlanan bir sahnesi ile yaşananları karşılaştırmaya başladı.

85. bölümden bir kare

KURTLAR VADİSİ'NİN 85. BÖLÜMÜ OLAY OLDU

2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinin 85. bölümünde, karakterlerden Samuel Vanunu'nun telefonuna gelen bir mesajın ardından patlama yaşanmıştı. Bu sahne, yıllar sonra İsrail'in Hizbullah'a gerçekleştirdiği bu saldırı ile benzerlik göstermesiyle tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada, dizinin bu sahnesinin, günümüzde yaşanan olayları öngördüğüne dair birçok yorum yapıldı. Kullanıcılar, bu benzerliği "Türkiye'nin Simpsonlar'ı" gibi esprili ifadelerle değerlendirdi.