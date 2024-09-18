Kurtlar Vadisi 85. bölüm 21 yıl sonrasını önceden görmüş! İsrail’in telefon patlatma sahnesi gündem oldu

İsrail'in Hizbullah'a yönelik siber saldırısı sonrası, 2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinin 85. bölümündeki patlama sahnesi yeniden hatırlandı. Sosyal medyada oldukça konuşulan bu benzerlik ise büyük ilgi gördü.
İsrail'in Hizbullah'a yönelik siber saldırısı sonrası, 2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinin 85. bölümündeki patlama sahnesi yeniden hatırlandı. Sosyal medyada oldukça konuşulan bu benzerlik ise büyük ilgi gördü.
İsrail'in Hizbullah'a yönelik gerçekleştirdiği son siber saldırı, dikkat çeken bir olayı yeniden gündeme taşıdı. Saldırıda Hizbullah'a ait çağrı cihazları hacklenerek uzaktan infilak ettirildi, bu saldırı sonucu Lübnan'da 9 kişi hayatını kaybederken, 3 binin üzerinde kişi yaralandı. Bu olayın ardından sosyal medya kullanıcıları, Kurtlar Vadisi dizisinin 2003 yılında yayınlanan bir sahnesi ile yaşananları karşılaştırmaya başladı.
KURTLAR VADİSİ'NİN 85. BÖLÜMÜ OLAY OLDU
2003 yılında yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinin 85. bölümünde, karakterlerden Samuel Vanunu'nun telefonuna gelen bir mesajın ardından patlama yaşanmıştı. Bu sahne, yıllar sonra İsrail'in Hizbullah'a gerçekleştirdiği bu saldırı ile benzerlik göstermesiyle tekrar gündeme geldi. Sosyal medyada, dizinin bu sahnesinin, günümüzde yaşanan olayları öngördüğüne dair birçok yorum yapıldı. Kullanıcılar, bu benzerliği "Türkiye'nin Simpsonlar'ı" gibi esprili ifadelerle değerlendirdi.
İSRAİL'İN SİBER OPERASYONU
İsrail'in Hizbullah'a yönelik bu siber operasyonunda, terör örgütünün kullandığı çağrı cihazları hedef alındı. Hacklenen cihazlar, uzaktan patlatılarak kullanıcılara büyük zarar verdi. Bu saldırı sonrası bölgedeki birçok kişi yaralanırken, geniş çaplı bir yıkım da meydana geldi.
SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU
İsrail'in gerçekleştirdiği bu operasyonun ardından sosyal medya platformlarında Kurtlar Vadisi'ne yönelik atıflar hızla yayıldı. Kullanıcılar, dizinin yıllar önce yayınlanan sahnesini hatırlatarak, olaylar arasındaki benzerliği tartışmaya başladı.
Birçok kişi, dizinin gelecekteki olayları önceden tahmin ettiğini ima eden paylaşımlar yaptı.
Kurtlar Vadisi gibi popüler diziler, zaman zaman işledikleri konuların yıllar sonra gerçek hayatta yaşanmasıyla gündeme geliyor. Bu olay, bir kez daha dizilerin öngörü kapasitesiyle ilgili tartışmaları ortaya çıkardı. Aynı zamanda dizinin etkileyici senaryo yapısını da hatırlattı.