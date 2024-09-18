Türkiye’de risk var mı? Bakan Uraloğlu’ndan Lübnan’da infilak ettirilen cihazlara ilişkin açıklama

Lübnan 'da İsrail'in saldırısıyla Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında yaşanan patlamalar patlamalara ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu Türkiye 'de böyle bir riskin olmadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu Narin Güran cinayetinde WhasApp mesajlarının geri getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Uraloğlu şunları söyledi:

"Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim. İki türlü senaryo olabileceği üzerinde duruyor arkadaşlarımız; biri , İsrail bunların değişim yenileme sürecinde istedikleri gibi donattıkları bir patlayıcı yerleştirme ihtimalini de katarak söylüyorum, bu cihazları satın aldırıldığı şekilde aynı anda çok kısa aralıklarla patlatılabildiği, ikinci ihtimal bazı sinyallerle bataryaların kısa devreyle ısıtılması sonucu patlatılması. Buralarda ölümcül sonuç, önemli yaralanma olmadı onun için ilk söylediğimiz ihtimal biraz daha güçlü duruyor.

Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız.

Lübnan'da patlatılan çağrı cihazları