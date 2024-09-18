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Türkiye'de risk var mı? Bakan Uraloğlu'ndan Lübnan’da infilak ettirilen cihazlara ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarını patlatmasına ilişkin konuştu. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu cihazların nasıl patlatıldığıyla ilgili ihtimalleri de değerlendirdi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 10:21 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 11:22
Türkiye’de risk var mı? Bakan Uraloğlu’ndan Lübnan’da infilak ettirilen cihazlara ilişkin açıklama

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da İsrail'in saldırısıyla Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında yaşanan patlamalar patlamalara ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu Türkiye'de böyle bir riskin olmadığını açıkladı. Bakan Uraloğlu Narin Güran cinayetinde WhasApp mesajlarının geri getirilip getirilmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Uraloğlu şunları söyledi:

"Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim. İki türlü senaryo olabileceği üzerinde duruyor arkadaşlarımız; biri , İsrail bunların değişim yenileme sürecinde istedikleri gibi donattıkları bir patlayıcı yerleştirme ihtimalini de katarak söylüyorum, bu cihazları satın aldırıldığı şekilde aynı anda çok kısa aralıklarla patlatılabildiği, ikinci ihtimal bazı sinyallerle bataryaların kısa devreyle ısıtılması sonucu patlatılması. Buralarda ölümcül sonuç, önemli yaralanma olmadı onun için ilk söylediğimiz ihtimal biraz daha güçlü duruyor.

Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız.

Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarıLübnan'da patlatılan çağrı cihazları

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI
META şirketi WhatsApp mesajlarını kaydetmediğini söylüyor. META başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarıyla görüşmeye devam ediyoruz."

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Bakan Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli sorusuna ise "Platformlar Türkiye'nin kararlı olduğunu biliyor. Gerektiği zaman her türlü yaptırımı yapabilir olduğumuzu ortaya koyduk" yanıtını verdi.

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