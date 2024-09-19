Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in Lübnan saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: "Bu yöntem yeni değil"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Türk dış politikasına ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulundu.
Fidan, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasının yeni bir olay olmadığını ifade etti. Fidan, "Bu yöntemin bu kadar büyük bir çapta kullanımı yeni." dedi.
Fidan'ın açıklamalarından satır başları:
Lübnan'da meydana gelen patlamalar, şu anda yaklaşık bir yıldır devam eden savaşın bir devamı, bir parçası. Bizim yani savaşın başından beri gördüğümüz bir İsrail stratejisine ilişkin bir gerçeklik vardı. O da şuydu, İsrail ilk önce Gazze ile ilgili hesaplarını görecek, ondan sonra Lübnan'a bu işi kaydıracak diye. Şimdi adım adım Lübnan'a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Tabii son iki günde olan patlamalar, elektronik cihazlarla ilgili, bunlar tabii istihbarat literatüründe fırsat operasyonu diye nitelendirilen operasyonlar. Belli ki Hizbullah'ın yapacağı satın almaları gerek teknik gerek insan istihbaratı kaynaklarıyla, İsrail önceden öğreniyor. Daha sonra bunlara paravan şirketler veya başka şekilde nüfuz ediyor, hulul ediyorlar. Ondan sonra bugünkü manzarayla karşılaşıyoruz.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
İSRAİL'İN YÖNTEMİ YENİ DEĞİL
Bu istihbarat örgütlerinin çok sık kullandığı bir şey ama burada tabii bir farklılık var. Bu büyük bir çapta kullanılıyor. Büyük bir hadise olunca çok yani binlerce insanı etkileyen bir operasyon. Ben ilk gün Lübnan Başbakan'ını da aradım. Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını da ileterek, her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu da söyledim. O esnada tabii onun da söyledikleri vardı.
Gerçekten şu anda bölgedeki tırmanma endişe verici. İsrail'in yürüttüğü bu operasyonların giderek daha büyük provokatif bir şekle dönüşmesi ve karşılığında da artık Hizbullah'ın, İran'ın ve diğer onlara yakın unsurların artık cevap verme dışında da bir seçenekle karşı karşıya kalmamaları gibi bir noktaya geldik artık.