Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in Lübnan saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: "Bu yöntem yeni değil"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Türk dış politikasına ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasının yeni bir olay olmadığını ifade etti. Fidan, "Bu yöntemin bu kadar büyük bir çapta kullanımı yeni." dedi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Lübnan'da meydana gelen patlamalar, şu anda yaklaşık bir yıldır devam eden savaşın bir devamı, bir parçası. Bizim yani savaşın başından beri gördüğümüz bir İsrail stratejisine ilişkin bir gerçeklik vardı. O da şuydu, İsrail ilk önce Gazze ile ilgili hesaplarını görecek, ondan sonra Lübnan'a bu işi kaydıracak diye. Şimdi adım adım Lübnan'a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz.