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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in Lübnan saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: "Bu yöntem yeni değil"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasının yeni bir olay olmadığını ifade etti. Fidan, "Bu yöntemin bu kadar büyük bir çapta kullanımı yeni." dedi. Fidan, müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili Başkan Erdoğan'ın talimat verdiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 11:17 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 11:54
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in Lübnan saldırılarıyla ilgili flaş açıklama: Bu yöntem yeni değil

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Türk dış politikasına ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasının yeni bir olay olmadığını ifade etti. Fidan, "Bu yöntemin bu kadar büyük bir çapta kullanımı yeni." dedi.

Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Lübnan'da meydana gelen patlamalar, şu anda yaklaşık bir yıldır devam eden savaşın bir devamı, bir parçası. Bizim yani savaşın başından beri gördüğümüz bir İsrail stratejisine ilişkin bir gerçeklik vardı. O da şuydu, İsrail ilk önce Gazze ile ilgili hesaplarını görecek, ondan sonra Lübnan'a bu işi kaydıracak diye. Şimdi adım adım Lübnan'a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

Tabii son iki günde olan patlamalar, elektronik cihazlarla ilgili, bunlar tabii istihbarat literatüründe fırsat operasyonu diye nitelendirilen operasyonlar. Belli ki Hizbullah'ın yapacağı satın almaları gerek teknik gerek insan istihbaratı kaynaklarıyla, İsrail önceden öğreniyor. Daha sonra bunlara paravan şirketler veya başka şekilde nüfuz ediyor, hulul ediyorlar. Ondan sonra bugünkü manzarayla karşılaşıyoruz.

Dışişleri Bakanı Hakan FidanDışişleri Bakanı Hakan Fidan

İSRAİL'İN YÖNTEMİ YENİ DEĞİL
Bu istihbarat örgütlerinin çok sık kullandığı bir şey ama burada tabii bir farklılık var. Bu büyük bir çapta kullanılıyor. Büyük bir hadise olunca çok yani binlerce insanı etkileyen bir operasyon. Ben ilk gün Lübnan Başbakan'ını da aradım. Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını da ileterek, her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu da söyledim. O esnada tabii onun da söyledikleri vardı.

Gerçekten şu anda bölgedeki tırmanma endişe verici. İsrail'in yürüttüğü bu operasyonların giderek daha büyük provokatif bir şekle dönüşmesi ve karşılığında da artık Hizbullah'ın, İran'ın ve diğer onlara yakın unsurların artık cevap verme dışında da bir seçenekle karşı karşıya kalmamaları gibi bir noktaya geldik artık.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ! MÜSTAKİL SİBER TEŞKİLAT KURULUYOR
Siber güvenlikle ilgili aslında ülkemizde kurumlarımızda büyük bir farkındalık var. Burada biliyorsunuz Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlüğümüz var aslında bu konuyla ilgilenen. Diğer taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı siber güvenlikle ilgili konularda oldukça yetkin kabiliyetleri var. Emniyet Teşkilatımızda yetenek var. Şimdi esas itibarıyla müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu, hükümetimizin de gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız Milli Güvenlik Kurulu'nda da yapılan tartışmalar neticesinde, yani bunun artık olması gerektiği konusunda bir irade koydular. İnşallah çok yakın zamanda bunun hayata geçeceğini göreceğiz.

Başkan Erdoğan ve EsadBaşkan Erdoğan ve Esad

ESAD'LA GÖRÜŞME NE ZAMAN?
Esad ile görüşmeye hazırız. Zaten bir süredir görüşmeler dolaylı olarak sürüyor. Türkiye'nin istediği tarzda bir çözümün olması halinde diğer sorunları da Suriye'nin daha rahat çözeceğine inanıyorum.

AVRUPA'DA YÜKSELEN AŞIRI SAĞ
Türkiye'yle ilişkilerinde Avrupa ülkeleri aşırı sağ iktidardaymış gibi davrandı. Dolayısıyla aşırı sağ iktidara gelse bizim için değişen bir şey olmaz.

BRICS ÜYELİĞİ
AB ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı, belki biz birçok konuda bu türden bir arayışta olmayacaktık.

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