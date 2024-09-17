CANLI | İsrail’den Lübnan’a bombardıman! İsrail saldırıları sonrası Nasrallah’tan ’kırmızı çizgi’ açıklaması

BEŞ AY BEŞ BİN CİHAZ

Eski Lübnan Ordusu Generali Münir Şehade, Hizbullah'ın beş ay önce 5 bin çağrı cihazı ithal ettiğini ve "örgüt teslim almadan önce cihazların tuzaklandığının neredeyse kesin hale geldiğini" belirtti.

Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) koordinatörü olarak görev yapan Şehade, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bu cihazlar, tespit edilmesi zor olan birkaç gram patlayıcıyla tuzaklandı, sensörler ve tüm patlayıcı keşif araçları tarafından tespit edilemeyecek şekilde patlayıcılar batarya alanına yerleştirildi." dedi.

Lübnan'daki ilgili laboratuvarların halen üzerinde çalıştığı bu patlayıcıların türünün henüz netleşmediğini aktaran Şehade, "Sensörler tarafından tespit edilemeyen gelişmiş bir patlayıcı türü gibi görünüyor." diye konuştu.

Çağrı cihazlarının patlayıcılarla donatıldığının kanıtının "lityum pillerin alev alması veya patlaması halinde bu kadar zarar veremeyeceği" olduğunu söyleyen Şehade, şöyle konuştu:

Lübnan'da özellikle manav ve süpermarkette görülen çağrı cihazı patlaması görüntüleri, şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini gösteriyor. Ancak lityum piller çok hafif bir alev veya patlama üretirken bu kadar şiddetli bir patlamaya yol açmaz.

Şehade, "5 bin çağrı cihazı içeren bu sevkiyatın Lübnan'daki direniş güçlerine ulaşmadan önce tuzaklandığı artık neredeyse kesin." dedi.

Bunun hangi ülke tarafından ve nerede yapıldığına ilişkin soruya Şehade, "Bunu konuşmak için henüz çok erken ama bubi tuzağı operasyonunun şarj cihazının imalatı aşamasında ya da başka bir üretim aşamasında gerçekleşmiş olması mümkün." yanıtını verdi.

Şehade, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın perşembe akşamı 17.00'de yapacağı açıklamada, olayın ayrıntılarına ve cihazlara nasıl patlayıcı yerleştirildiğine ve Hizbullah'ın tepkisine ilişkin konuşmasının beklendiğini söyledi.