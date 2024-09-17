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İsrail'den Lübnan'a kitlesel siber saldırı! Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?

Lübnan'da kablosuz iletişim cihazları ve çağrı cihazlarında (pager) patlama meydana geldiği duyuruldu. Lübnan İç Güvenlik Servisi, patlamalar sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Peki Lübnan'da düzenlenen siber saldırıda çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü? Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Haber ekranlarında anlattı.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 22:34 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 23:02
İsrail’den Lübnan’a kitlesel siber saldırı! Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?

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Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıkladı.



İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığı bildirildi. İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.



HASTANELER ALARM DURUMA GEÇTİ

Hastanelerden alarm durumuna geçmeleri istenirken, kan bağışı çağrısında bulunuldu. Halktan kablosuz iletişim cihazlarından uzak durmaları istendi.



"ULUSAL EGEMENLİĞİ İHLALİ"

Lübnan hükümeti, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan çağrı cihazlarının patlatılmasını kınayarak bunun "İsrail'in suçu ve ulusal egemenliğin ihlali" olduğunu açıkladı.

Lübnan hükümetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in canice saldırısının Lübnan'ın egemenliğinin ciddi ihlali ve her anlamda suç olduğu" vurgulandı.



HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME MESAJI

Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "yürüttükleri araştırma ve ellerindeki bilgilerin ışığında ülke genelinde sivilleri de hedef alan çağrı cihazlarının patladığı saldırıdan tamamıyla İsrail'i sorumlu tuttuğunu" kaydetti.

Açıklamada, İsrail'in "bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacağı" belirtildi.



ÇAĞIRI CİHAZLARI NASIL BOMBAYA DÖNÜŞTÜ?

Peki Lübnan'da düzenlenen siber saldırıda çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü? Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın Haber ekranlarında anlattı.

İşte Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları:

Dün çok önemli şeyler konuşuluyordu. İsrail, Lübnan'a saldıracak. Geceleyin havadan bildiri atıldı. 2-3 gündür Lübnan'ı boşaltın, kalırsanız terörist ilan edilirsiniz denildi. Pentagon bunu sakıncalı buldu hatta İsrail Savunma Bakanı istifa etme durumuna geldi. Burada tıkanan bir İsrail var ama 7 Ekim'den bu yana bir istihbarat başarısızlığı var. Bu nedenle Netanyahu'nun beklenmedik bir çıkış yapması gerekiyor. Bu aslında bir dijital saldırı yöntemi.


Muharebe alanında telefon kullanmak yasaktır. Çünkü yerinizi belli ediyor. GPS ile sizin nerede olduğunuz belli oluyor. Yakın zamanda ABD'nin Karadeniz'de uçan uçakları, Rus generallerinin telefonla yerini tespit etti. Tugay komutanlarını vurdu. Peki acaba telefonlar bize bir hedef teşkil edebilir mi?



"EŞ ZAMANLI SİNYAL GÖNDERİLDİ"

Elektronik çağrı zamanlar eski zaman aletler. Bu yazılımın İsrail-Amerikan yazılımı olduğu belli. Burada iki husus var, eş zamanlı patlattığına göre tetikleme palsi gönderilmiş demek. Bütün bu cihazları patlatabilecek eş zamanlı bir sinyal, zaten önce bir ısınma olmuş. Bu da iki şekilde olur; ya bu cihazların içerisinde çok önceden yerleştirilmiş bir patlayıcı olabilir ya da kısa devre yapak suretiyle bataryayı patlatabilir.

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