İsrail’den Lübnan’a kitlesel siber saldırı! Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?





"ULUSAL EGEMENLİĞİ İHLALİ"



Lübnan hükümeti, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan çağrı cihazlarının patlatılmasını kınayarak bunun "İsrail'in suçu ve ulusal egemenliğin ihlali" olduğunu açıkladı.

Lübnan hükümetinden yapılan açıklamada, "İsrail'in canice saldırısının Lübnan'ın egemenliğinin ciddi ihlali ve her anlamda suç olduğu" vurgulandı.