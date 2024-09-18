İsrail’in siber suikast geçmişi! O isimleri de cep telefonları ile öldürmüşlerdi

Hizbullah'a yönelik Lübnan'da eş zamanlı düzenlenen siber saldırının ardından gözler İsrail'e döndü. İsrail saldırıyı üstlenmese de geçmişte benzer tarzda pek çok suikast düzenledikleri biliniyor.
Hizbullah'a yönelik Lübnan'da eş zamanlı düzenlenen siber saldırının ardından gözler İsrail'e döndü. İsrail saldırıyı üstlenmese de geçmişte benzer tarzda pek çok suikast düzenledikleri biliniyor.
İSRAİL'İN SİBER SUİKASTLARI
İngiliz Financial Times, İsrail'in uzun zamandır "düşmanlarını" takip etmek ve öldürmek için telefonları ve benzer cihazları kullandığını hatırlattı ve İsrail'in bu yolla işlediği cinayetlerin dosyasını açtı.
FKÖ TEMSİLCİSİNİN TELEFONUNA PATLAYICI
MOSSAD ajanları 1972 yılında Münih Olimpiyatları'nda 11 İsrailli sporcunun öldürülmesinin ardından Filistin Kurutuluş Örgütü'nden (FKÖ) intikam almak için Paris'teki FKÖ Temsilcisi Mahmud Hamshari'nin dairesinde kullandığı telefonun mermer tabanını değiştirmişti.
ÖNCEDEN YERLEŞTİRİP UZAKTAN PATLATTILAR
Hamshari 8 Aralık tarihinde telefonunu açtığında, yakında bulunan bir İsrail ekibi replika üssün içine yerleştirilmiş patlayıcıları uzaktan patlattı. Bir bacağını kaybeden Hamshari, kısa süre içinde hayatını kaybetti.
ŞİN BET'TEN HAMAS'A CEP TELEFONLU TUZAK
1996 yılına gelindiğinde ise İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin Bet, Hamas üyesi Yahya Ayyaş'ı Motorola Alpha cep telefonu ile öldürdü. Ayyaş, babasından gelen bir aramayı açması sonucunda patlayan bomba ile hayatını kaybetti.
50 GRAM PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER
İsrail'in Ayyaş'ın telefonuna yaklaşık 50 gram patlayıcı sakladığı bildirildi. Bu da telefonu kulağına tutan bir kişiyi öldürmeye yetecek bir miktar olarak kayda geçildi.
NETANYAHU'DAN KONUŞMA YASAĞI
Lübnan'da düzenlenen saldırının ardından gözler İsrail'e yönelirken Hizbullah da saldırının İsrail tarafından yapıldığını belirtti.
İsrail ordusu saldırı hakkında yorum yapmayı reddetti ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun salı akşamı patlamaların ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu ve bakanlarına basına röportaj vermelerini yasakladığı biliniyor.