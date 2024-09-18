SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İsrail’in siber suikast geçmişi! O isimleri de cep telefonları ile öldürmüşlerdi

Lübnan’da Hizbullah’a yönelik saldırısının ardından gözler İsrail’e dönerken Tel Aviv’den herhangi bir açıklama gelmedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bakanlarına röportaj yasağı getirdiği bilinirken İngiliz basını ise İsrail’in siber suikastlarının dosyasını açtı. İşte, İsrail’in Lübnan’daki saldırı ile benzer nitelikteki suikastları…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 12:42 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 12:42
İsrail’in siber suikast geçmişi! O isimleri de cep telefonları ile öldürmüşlerdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hizbullah'a yönelik Lübnan'da eş zamanlı düzenlenen siber saldırının ardından gözler İsrail'e döndü. İsrail saldırıyı üstlenmese de geçmişte benzer tarzda pek çok suikast düzenledikleri biliniyor.

İSRAİL'İN SİBER SUİKASTLARI

İngiliz Financial Times, İsrail'in uzun zamandır "düşmanlarını" takip etmek ve öldürmek için telefonları ve benzer cihazları kullandığını hatırlattı ve İsrail'in bu yolla işlediği cinayetlerin dosyasını açtı.

FKÖ TEMSİLCİSİNİN TELEFONUNA PATLAYICI

MOSSAD ajanları 1972 yılında Münih Olimpiyatları'nda 11 İsrailli sporcunun öldürülmesinin ardından Filistin Kurutuluş Örgütü'nden (FKÖ) intikam almak için Paris'teki FKÖ Temsilcisi Mahmud Hamshari'nin dairesinde kullandığı telefonun mermer tabanını değiştirmişti.

5 Eylül 1972'de Filistinli militanlar Münih'te İsrail Olimpiyat takımının 11 üyesini rehin aldı.5 Eylül 1972'de Filistinli militanlar Münih'te İsrail Olimpiyat takımının 11 üyesini rehin aldı.

ÖNCEDEN YERLEŞTİRİP UZAKTAN PATLATTILAR

Hamshari 8 Aralık tarihinde telefonunu açtığında, yakında bulunan bir İsrail ekibi replika üssün içine yerleştirilmiş patlayıcıları uzaktan patlattı. Bir bacağını kaybeden Hamshari, kısa süre içinde hayatını kaybetti.

ŞİN BET'TEN HAMAS'A CEP TELEFONLU TUZAK

1996 yılına gelindiğinde ise İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin Bet, Hamas üyesi Yahya Ayyaş'ı Motorola Alpha cep telefonu ile öldürdü. Ayyaş, babasından gelen bir aramayı açması sonucunda patlayan bomba ile hayatını kaybetti.

50 GRAM PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER

İsrail'in Ayyaş'ın telefonuna yaklaşık 50 gram patlayıcı sakladığı bildirildi. Bu da telefonu kulağına tutan bir kişiyi öldürmeye yetecek bir miktar olarak kayda geçildi.

Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Patlayıcılar nasıl yerleştirildi?Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Patlayıcılar nasıl yerleştirildi?

NETANYAHU'DAN KONUŞMA YASAĞI

Lübnan'da düzenlenen saldırının ardından gözler İsrail'e yönelirken Hizbullah da saldırının İsrail tarafından yapıldığını belirtti.

İsrail ordusu saldırı hakkında yorum yapmayı reddetti ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun salı akşamı patlamaların ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu ve bakanlarına basına röportaj vermelerini yasakladığı biliniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’den Hizbullah’a eş zamanlı siber saldırı! Patlayıcılar nasıl yerleştirildi? Başkan Erdoğan Mikati ile görüştü
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
Türk Telekom
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Patlayıcılar nasıl yerleştirildi?
Türkiye’de risk var mı? Bakan Uraloğlu’ndan Lübnan’da infilak ettirilen cihazlara ilişkin açıklama
Müge Anlı’daki Hatice Musaoğlu’nu oğlu mu öldürdü? Canlı yayında cinayeti ağzından kaçırdı! Tepkisi dikkat çekti
BUNU YAP 24 BİN TL PROMOSYON AL! Emekli, dul ve yetimlere ek gelir için son 13 gün! En yüksek promosyon veren banka hangisi
Kadınlar mı daha uzun yaşıyor erkekler mi? O istatistik açıklandı: Zirvedeki ile şaşıracaksınız
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan vergi kaçakçılığına geçit yok! 3 milyar liralık sahte fatura tespit edildi
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Uçakta hostese saldıran Dilan Çıtak Tatlıses’in polisle tartışma görüntüsü ortaya çıktı: Yerler seni koçum
Narin Güran cinayetinde son durum | Amca Salim’in oğlu ifadesinde ne dedi? Histopatoloji raporunda çıktı: Boynunda kanama var
Başkan Erdoğan’dan MYK’da kurmaylarına kılıçlı yemin talimatı: Takipçisi olacağız
Narin Güran cinayetinde kayıp 18 dakikalık sır perdesi aralandı! Nevzat Bahtiyar...
Cinayet çemberi: Narin Güran soruşturmasında kim neden tutuklandı? Gözaltına alınmayan tek isim!
SON DAKİKA