İsrail’in siber suikast geçmişi! O isimleri de cep telefonları ile öldürmüşlerdi

ÖNCEDEN YERLEŞTİRİP UZAKTAN PATLATTILAR

Hamshari 8 Aralık tarihinde telefonunu açtığında, yakında bulunan bir İsrail ekibi replika üssün içine yerleştirilmiş patlayıcıları uzaktan patlattı. Bir bacağını kaybeden Hamshari, kısa süre içinde hayatını kaybetti.

ŞİN BET'TEN HAMAS'A CEP TELEFONLU TUZAK

1996 yılına gelindiğinde ise İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin Bet, Hamas üyesi Yahya Ayyaş'ı Motorola Alpha cep telefonu ile öldürdü. Ayyaş, babasından gelen bir aramayı açması sonucunda patlayan bomba ile hayatını kaybetti.

50 GRAM PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER

İsrail'in Ayyaş'ın telefonuna yaklaşık 50 gram patlayıcı sakladığı bildirildi. Bu da telefonu kulağına tutan bir kişiyi öldürmeye yetecek bir miktar olarak kayda geçildi.

NETANYAHU'DAN KONUŞMA YASAĞI

Lübnan'da düzenlenen saldırının ardından gözler İsrail'e yönelirken Hizbullah da saldırının İsrail tarafından yapıldığını belirtti.

İsrail ordusu saldırı hakkında yorum yapmayı reddetti ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun salı akşamı patlamaların ardından üst düzey güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu ve bakanlarına basına röportaj vermelerini yasakladığı biliniyor.