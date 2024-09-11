Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! O da Gamze Özçelik gibi bir anda maneviyata yöneldi! İşte Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır'ın kızı olarak tanındı Fatma Büşra Ayaydın. Şimdilerde ekranlarda görünmeyen Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ortaya çıktı. O da Gamze Özçelik gibi her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi. İşte Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali...