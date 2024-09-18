İBB'nin "metrekare" oyunu... Takvim'i yalanlamaya çalışırken itiraf ettiler: Boykot pankartına ceza!

Katil İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Türkiye her arenada Filistin'in haklarını savunurken vatandaşlar da İsrail ürünlerini boykot ederek Filistin'e destek veriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN BOYKOT DEDİ CHP'Lİ İBB VATANDAŞA CEZA KESTİ
Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze için anlamlı bir paylaşım yaptı. İsrail'in boykot edilmesini destekleyen bir video klip paylaşan Başkan Erdoğan, "Tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.