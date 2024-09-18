İBB'nin "metrekare" oyunu... Takvim'i yalanlamaya çalışırken itiraf ettiler: Boykot pankartına ceza!

İTİRAF ETTİLER

İBB'den yapılan açıklamada, "Pendik'te "İsrail Boykotu" için asılan pankarta İBB'nin ceza kestiği yönündeki haberler yanlıştır. Ceza, afişin tamamına değil; izinsiz şekilde dükkan isminin de pankarta eklenmesi nedeniyle dükkanın isminin yazıldığı m2'ye göre kesildi." denildi.

İBB yaptığı bu açıklama ile İsrail karşıtı pankarta ceza kestiklerini bunun için de metrekare oyununa giriştiklerini itiraf etti. İBB'nin savunması dalga konusu oldu.