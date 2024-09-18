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İBB'nin "metrekare" oyunu... Takvim'i yalanlamaya çalışırken itiraf ettiler: Boykot pankartına ceza!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri Pendik'te faaliyet gösteren bir esnafa "İsrail'i boykot afişi" astığı gerekçesiyle ceza kesti. Konuyu Takvim.com.tr'nin gündeme getirmesinin ardından bir açıklama yapan İBB, İsrail karşıtı pankarta ceza kestiklerini bunun için de metrekare oyununa giriştiklerini itiraf etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 13:35 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 13:35
İBB’nin metrekare oyunu... Takvim’i yalanlamaya çalışırken itiraf ettiler: Boykot pankartına ceza!

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Katil İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında soykırım suçu işlemeye devam ediyor. Türkiye her arenada Filistin'in haklarını savunurken vatandaşlar da İsrail ürünlerini boykot ederek Filistin'e destek veriyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BOYKOT DEDİ CHP'Lİ İBB VATANDAŞA CEZA KESTİ
Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze için anlamlı bir paylaşım yaptı. İsrail'in boykot edilmesini destekleyen bir video klip paylaşan Başkan Erdoğan, "Tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğandan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...Başkan Erdoğandan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...
Başkan Erdoğan'dan "boykot" şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze'nin yanındayız | İşte sözleri...

Erdoğan'ın İsrail'e karşı boykot çağrısı büyük yankı uyandırırken Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı skandal bir karar imza attı.

BOYKOT PANKARTINA CEZA KESTİLER
İBB ekipleri Pendik'te faaliyet gösteren bir esnafa "İsrail'i boykot afişi" astığı gerekçesiyle ceza kesti.

İBB'nin ceza kestiği pankartİBB'nin ceza kestiği pankart

TAKVİM GÜNDEME GETİRDİ İBB YALANLAMAYA ÇALIŞTI
Takvim İBB'nin İsrail'e karşı açılan pankarta ceza kesmesini gündeme getirdi.

İBB İsrail boykotundan rahatsız oldu! Pendikte esnafa afiş cezasıİBB İsrail boykotundan rahatsız oldu! Pendikte esnafa afiş cezası
İBB İsrail boykotundan rahatsız oldu! Pendik'te esnafa afiş cezası

Haberde İBB'nin kestiği cezanın belgesi ile gerekçesi yer aldı. İBB'nin sosyal medya hesaplarından "İBB Teyit" takvimi yalanlamak isterken itirafta bulundu.

İTİRAF ETTİLER
İBB'den yapılan açıklamada, "Pendik'te "İsrail Boykotu" için asılan pankarta İBB'nin ceza kestiği yönündeki haberler yanlıştır. Ceza, afişin tamamına değil; izinsiz şekilde dükkan isminin de pankarta eklenmesi nedeniyle dükkanın isminin yazıldığı m2'ye göre kesildi." denildi.

İBB yaptığı bu açıklama ile İsrail karşıtı pankarta ceza kestiklerini bunun için de metrekare oyununa giriştiklerini itiraf etti. İBB'nin savunması dalga konusu oldu.

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