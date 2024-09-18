Soykırımcıya yağmurlu havada su yok! Ticaret Bakanlığı bir kez daha duyurdu... "İsrail için gümrük sistemi kapalıdır"

Terör devleti İsrail , ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de sistematik bir soykırıma imza atıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 binden fazla Filistinli şehadet şerbeti içti, 85 bin Filistinli yaralandı. Türkiye sürecin başından bu yana mazlum Filistin halkının yanında durup siyonist terörün karşısında konumlandı. İsrail'le diplomatik ilişkiler kesildi, kapsamlı ve etkili bir ambargo uygulandı. "TÜRKİYE İSRAİL'LE TİCARETE DEVAM EDİYOR" YALANI Ancak birtakım kirli odaklar "Türkiye İsrail'le ticarete devam ediyor" yalanını sistematik hale getirip dezenformasyon yaydı. Gelişme üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.





BAKANLIK DUYURDU: TÜM SİSTEMLER KAPALI TİCARET YOK

Bakanlığın yazılı açıklamasında, İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin tamamen durdurulduğu hatırlatıldı.

Kararın, İsrail Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes ilan edene, Gazze'deki halkın ihtiyaçları için yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye ve Gazze'de yeniden imar faaliyetlerinin başlamasına müsaade edilinceye kadar kararlı bir şekilde uygulanacağının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi;

İhracat ve ithalat rakamları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından da şeffaf olarak yayınlanmaktadır. Diğer taraftan, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının onay verdiği ve Filistin topraklarındaki ihtiyaçlara yönelik sevkiyat, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının kontrolünde ve Filistin varışlı olduğu teyit edilerek gerçekleşmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da müteaddit defalar açıklanmış bulunmaktadır. Söz konusu malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin davasındaki pozisyonu, özellikle İsrail ile ticareti kesmiş olması, bütün dünya tarafından bilinmekte ve vicdan ve ahlak sahibi tüm kesimlerce takdir edilmektedir. Ülkemizin Filistin'e yönelik desteği, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve halkımızın cansiperane çabaları için, son olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 16 Ağustos 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Özel Oturumdaki konuşmasında defalarca ülkemize teşekkür etmiştir. Sayın Abbas konuşmasında, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na dahil olma kararını ve "İsrail ile 10 milyar dolarlık ticareti Filistin halkına destek için durdurduğunu" şükranla ifade etmiştir.