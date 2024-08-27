İşte Vaniköy’deki talanın en net görüntüsü... Nereden nereye geldi

SERTİFİKALI 100 AĞAÇ KATLEDİLDİ Boğazın çivi bile çakılması yasak olan bölgesinde sertifikalı yaklaşık 100 kayın ağacın kesildiği belirtildi.

Daha önce suç örgütü elebaşı Adnan Oktar 'a ait olduğu sonrasında Rus milyarder Roman Abramoviç ile bağlantılı Boris Borisenko 'ya satıldığı iddia edilen bölgenin imar yetkisinin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait oldu ortaya çıkarken İBB "Basit onarım" kılıfına sarılarak tepkileri geçiştirmeye çalıştı.

İNŞAAT DURDURULDU, 2 AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kaçak villanın inşaat faaliyetlilerini durdurduğunu ve 2 ayrı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

TAKVİM.COM.TR YALANI ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan Takvim.com.tr İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yalanını da belgesiyle ortaya çıkardı. 16 Ağustos'da suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan İBB'nin aslında denetimden sonra 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunduğunu belgeledi.

İBB'nin yalanı belgelendi

TALAN'IN EN NET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İBB himayesinde gerçekleştirilen "ağaç" katliamının ve kaçak yapının en net görüntüleri de ortaya çıktı.