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İşte Vaniköy'deki talanın en net görüntüsü... Nereden nereye geldi

Türkiye günlerdir İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında yapılan kaçak villayı konuşuyor. İBB'nin "Basit Onarım" kılıfıyla göz yumduğu bölgede sertifikalı 100 kayın ağacının kesildiği ortaya çıktı. Bölgenin havadan çekilen "öncesi ve sonrası" görüntüleri bölgedeki ağaç katliamını net olarak ortaya koydu. İşte o görüntüler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 11:13 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 11:29
İşte Vaniköy’deki talanın en net görüntüsü... Nereden nereye geldi

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İstanbul'da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde gerçekleştirilen "Vaniköy" talanı günlerdir Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor.

SERTİFİKALI 100 AĞAÇ KATLEDİLDİ
Boğazın çivi bile çakılması yasak olan bölgesinde sertifikalı yaklaşık 100 kayın ağacın kesildiği belirtildi.

Vaniköy'deki talanın en net görüntüsü

İNŞAAT DURDURULDU, 2 AYRI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kaçak villanın inşaat faaliyetlilerini durdurduğunu ve 2 ayrı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Vaniköy'deki talan Türkiye'nin gündeminden düşmüyorVaniköy'deki talan Türkiye'nin gündeminden düşmüyor

Daha önce suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu sonrasında Rus milyarder Roman Abramoviç ile bağlantılı Boris Borisenko'ya satıldığı iddia edilen bölgenin imar yetkisinin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait oldu ortaya çıkarken İBB "Basit onarım" kılıfına sarılarak tepkileri geçiştirmeye çalıştı.

İstanbulun sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHPli İBBnin Vaniköydeki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisiİstanbulun sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHPli İBBnin Vaniköydeki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi
İstanbul'un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP'li İBB'nin Vaniköy'deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi

TAKVİM.COM.TR YALANI ORTAYA ÇIKARDI
Öte yandan Takvim.com.tr İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir yalanını da belgesiyle ortaya çıkardı. 16 Ağustos'da suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan İBB'nin aslında denetimden sonra 22 Ağustos'ta suç duyurusunda bulunduğunu belgeledi.

İBB'nin yalanı belgelendiİBB'nin yalanı belgelendi

TALAN'IN EN NET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
İBB himayesinde gerçekleştirilen "ağaç" katliamının ve kaçak yapının en net görüntüleri de ortaya çıktı.

İBB himayesindeki talandan önceki görüntülerİBB himayesindeki talandan önceki görüntüler

Havadan çekilen görüntülerde bölgenin yapıdan önce ağaçlık olduğu yapılaşma sonrası ise betonlaştığı görüldü.

İBB himayesindeki talandan sonraki görüntülerİBB himayesindeki talandan sonraki görüntüler

Sözde çevreci geçinerek her büyük projeye "ağaçlar katlediliyor" diyerek karşı çıkan odakların İBB kontrolündeki ağaç katliamına sessiz kalması ise manidar bulundu.

İşte Vaniköy'deki talanın öncesi ve sonrası görüntüleri...

Faniköy! Ağaç katliamına sessiz kalan çevrecilere büyük tepkiFaniköy! Ağaç katliamına sessiz kalan çevrecilere büyük tepki
Faniköy! Ağaç katliamına sessiz kalan çevrecilere büyük tepki
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