İsrail’e ambargo darbesi! Türkiye ticareti kesti pazar patladı: Fiyatlar her geçen gün artıyor

İsrail Filistin'de 7 Ekim'den bu yana soykırıma devam ederken Türkiye'nin Tel Aviv ile tüm ticari ilişkileri kesmesi İsrail'de darbe etkisi yarattı.

TÜRKİYE'DEN AMBARGO DARBESİ

Türkiye'nin ticareti durdurmasının ardından İsrail'de sebze-meyve fiyatları aylarca artış gösterdi.

7 Ekim'den sonra 54 ürün grubunun ihracatına kısıtlama getiren Türkiye, 2 Mayıs'ta ise tüm ticaret anlaşmalarını askıya aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise Türkiye'nin hamlesinden sonra ithalatta diğer ülkelere odaklanacağını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz

ÜRDÜN İLE İHRACATA KOLERA ENGELİ

İsrail'in ticaret yaptığı bir diğer ülke olan Ürdün ile ilişkilerini ise kolera yıktı. İsrail, Ürdün'den ithal ettikleri ürünlerde Yermuk Nehri sularında kolera bakterisinin pozitif çıkmasının ardından kolera olabileceğini tespit etmişti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Yarmuk Nehri sularından alınan kolera test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından Ürdün'den meyve ve sebze ithalatını durdurduğunu duyurdu.

İSRAİL BASINI DA KABUL ETTİ

Etkilenen başlıca ürünler ise İsrail pazarının temel gıda maddeleri olan salatalık ve domates oldu. Salatalık ve domatesteki krizin ardından İsrail basını, pazarı Ankara boykotunun vurduğunu belirtti.

İsrail durumu değerlendirmek ve sulamada kullanılan su kaynağını belirlemek amacıyla Ürdün makamlarıyla koordinasyon sağlandığını bildirdi.

Gazze'ye yönelik saldırılar ve Lübnan'dan gelen saldırılar dolayısıyla İsrail'de tarımsal üretimin sınırlı olduğu ve Türkiye'den ithalatın durdurulduğu mevcut koşullar göz önüne alındığında, bu sebzelerin fiyatlarının önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.

İsrail ekonomisi Gazze'deki savaş dolayısıyla sıkıntıdaydı ve durum, limanlara ve tedarik hatlarına uygulanan ablukalar ve engellerle daha da kötüleşiyordu. İsrail ekonomisinin günbegün daha da kötüleştiği belirtiliyor.

KOLOMBİYA DA İHRACATI KESTİ

Kolombiya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, bu ülkeye kömür ihracatını "resmen" durdurma kararı aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan İsrail'e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaştı.