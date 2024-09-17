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İBB İsrail boykotundan rahatsız oldu! Pendik'te esnafa afiş cezası

Pendik’te bir esnafa, İBB zabıta ekipleri tarafından “İsrail’i boykot afişi” astığı gerekçesiyle ceza kesildi. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, cezanın haksız olduğunu ve esnafın düşünce özgürlüğünün kısıtlandığını belirtti.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 19:52 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 19:52
İBB İsrail boykotundan rahatsız oldu! Pendik’te esnafa afiş cezası

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Pendik'te faaliyet gösteren bir esnafa İBB zabıta ekiplerinin "İsrail'i boykot afişi" astığı gerekçesiyle ceza kestiğini belirtti.

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pendik'imizin güzel ve yürekli esnaflarından birine İBB zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesilmiş. Kabahati neymiş? Boykot afişi asmak… İBB'nin tüm tesislerinde boykot ürünleri satılıyor, kendilerine yakışanı yapmışlar." ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, paylaşımında cezaya ilişkin zabıta tutanağına ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesine de yer verdi.

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