Barış Boyun hakkında rekor ceza talebi! İddianamede şok detaylar

Silahlı suç örgütü lideri olan ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun 'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında Engin Polat 'ın da bulunduğu 136 kişinin 'müşteki' olarak yer aldığı iddianamede, örgütün karşılarında duranları öldürdüğü ya da kendi saflarına çektiği, böylece ülkenin en büyük suç örgütü olmak amacında oldukları aktarıldı. İddianamede, Barış Boyun'un 349 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Silahlı suç örgütü liderliğini yaptığı öne sürülen ve İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun'un örgüt aracılığıyla gerçekleştirdiği eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 578 sayfalık iddianamede 8 kişi 'maktul', aralarında Engin Polat ile kardeşi Alper Kürşat Polat'ın da bulunduğu 136 kişi 'müşteki', 6 kişi 'müşteki-şüpheli' ve aralarında örgütün lideri olduğu değerlendirilen Barış Boyun'un da bulunduğu 305 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Barış Boyun'un çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu ve örgütünün lideri olduğu, kurmuş olduğu örgüt suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunduğu, örgüt içerisinde yer alan örgüt yöneticilerine suç işleme kastıyla talimatları verdiği, bu talimatların ise yöneticisi sıfatıyla bulunan şüpheliler Beratcan Gökdemir, Bahadır Akdağ, Zafer Boyun, Tolga Gültepe ve Bayram Demir aracılığıyla örgüt üyelerine iletildiği ve şüpheli Barış Boyun'un örgütü bu şekilde yöneterek ayakta tuttuğu aktarıldı.