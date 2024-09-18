Barış Boyun hakkında rekor ceza talebi! İddianamede şok detaylar

RAPÇİLERDE ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI
Boyun'un İtalya'da tutuklu olmasına rağmen eylemlere devam ettiği anlatılan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Şarkıları 100 milyonun üzerinde dinlenen, çoğunlukla gençlerin takip ettiği "Heijan" lakaplı rapçi Doğan Tarda, "Muti" lakaplı Muhammet Nedim Doğan, "BIG" olarak bilinen Samet Işık, "CAC" olarak bilinen Şahan Terzioğlu iddianamede şüpheli olarak yer aldı.
ŞARKI SÖZLERİ BARIŞ BOYUN'DAN
İddianamede şüpheli olan rapçilerin yaptığı şarkılarda Barış Boyun örgütüne atıfta bulundukları, yapmış oldukları şarkılar aracılığıyla örgüte sosyal medya üzerinden sempati ve eleman sağlamaya çalıştıkları kaydedildi. Rapçilerin şarkıları için çektikleri kliplerde örgüt lideri Barış Boyun'un fotoğraf ve sözlerine yer verdikleri, liderinin evinin bulunduğu ve örgütün faaliyetlerini yürüttüğü yerleri ellerinde bulunan silahlı kişilerle birlikte normalleştirmeye çalıştıklarının tespiti yer aldı.
GENÇLERİN AĞZINDAN DÜŞMEYEN ŞARKILAR ÖRGÜTÜN TALİMATIYLA YAZILMIŞ
Muti ve Heijan'ın 100 milyonun üzerinden izlenen 'Aynen' ve 'Hokkabazlar' şarkılarını örgüt lideri Barış Boyun'un talimatıyla örgüte atfen yazdıkları, iki şarkının kliplerinde ellerinde silahlarla çekilmiş görüntülerle sürekli şiddet içeren söylemlerle halkı ve örgüt üyelerini suç işlemeye tahrik ettiği anlaşıldığı iddianamede belirtildi.
"BARIŞ İSTEYEN BOYUN EĞECEK"
"CAC" lakaplı Şahan Terzioğlu'nun ise yaklaşık 3 milyon dinlenen 'Daltonlar' isimli şarkıyı örgüt yöneticilerinden Beratcan Gökdemir'in talimatıyla örgütün silahlı kanadı olan Daltonlara sosyal medya üzerinden sempati ve eleman kazandırmayı hedefledikleri tespit edildi. Diğer bir rapçi olan "BIG" lakaplı Samet Işık'ın 'İntikam' isimli şarkıyı yine Barış Boyun'un talimatıyla örgüte sempati ve eleman kazanma amacıyla yazıldığı ve bu şarkının örgüt üyeleri tarafından paylaşıldığı iddianamede yer aldı. İddianamede yer alan şarkının "Barış isteyen Boyun eğecek. Boyun eğmeyen hesap verecek" sözleri dikkat çekti.
DİZİLERDEN ROL MODEL
İddianamede, örgütün üyelerini 15-20'li yaşlar aralığındaki gençlerden seçtiği, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden çok etkilendiği, bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri belirtildi. Ayrıca, bu gençlerin adeta ülke içerisinde 'Kamikaze Dronu' gibi kullanıldığı, söz konusu örgütünde küçük bir grupken başka gruplara taşeronluk ve tetikçilik yapmak suretiyle büyüdüğü ve büyük bir silahlı suç örgütüne dönüştüğü, örgüt lideri ve örgüt adına şarkılar yazdırıp klipler çektirerek örgütün toplum içerisindeki faaliyetlerini normal göstermeye çalıştıkları kaydedildi.
POLAT'LARIN İŞ YERLERİNE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ AKTARILDI
Örgütün özellikle uyuşturucu madde imal ve ticaretinin örgütün maddi geliri olarak kullandığının belirtildiği iddianamede, Engin Polat'a yönelik eylemlere de yer verildi. İddianamede, İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren Dilan Polat Güzellik Merkezine motosikletli iki şahıs tarafından 2023 Ekim'de uzun namlulu silahlarla, aynı ay Engin Polat For Men isimli iş yerine kasklı bir şahsın tabanca ile ateş ettiği, bu saldırıları gerçekleştirenlerin Barış Boyun silahlı suç örgütü üyesi oldukları ve örgütün silahlı eylem kanadında bulundukları kaydedildi. Ayrıca, Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat'a ait iş yerine de örgüt faaliyeti kapsamında silahlı saldırıda bulunulduğu, örgütünün korkutucu gücünden yararlanıldığı da belirtildi.
349 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Hazırlanan iddianamede örgüt lideri Barış Boyun'un 'suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'silahla vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma sokacak şekilde yaralama', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 4 kişiye karşı 'kasten öldürme', 'birden fazla kişi tarafından silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak tehdit', 'mala zarar verme', 'suç örgütünün korkutucu gücünden yararlanarak, örgüte yarar sağlamak amacıyla silahla, birden fazla kişiyle yağma ve yağmaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 4 kez müebbet hapis ile 165 yıl 10 aydan 349 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Öte yandan diğer şüphelilerin ise benzer suçlardan 13 yıldan 349 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.