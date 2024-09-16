SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze için anlamlı bir paylaşım yaptı. İsrail'in boykot edilmesini destekleyen bir videoklip paylaşan Başkan Erdoğan, "Tüm imkanlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı. Erdoğan Filistinlilerin onurlu direnişine her zaman destek verileceğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 21:08 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 22:28
Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Katil İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarında soykırım suçu işliyor.

Dünyanın gözleri önünde Gazze'de 50 bine yakın Filistinli Müslümnanı katleden İsrail'e karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta ses yükseltiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "BOYKOT" PAYLAŞIMI: GAZZE'NİN YANINDAYIZ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in soykırımına maruz kalan Gazze için anlamlı bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, yapay zeka ile oluşturulan "Boykot" adlı şarkıyı paylaşarak Filistin'e destek verdi.

Erdoğan, paylaşımında AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosuna da yer verdi.

Videoda, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılar, patlamalardan kaçan Filistinli çocuklar, boykot çağrısı yapılan ürünler ile dünya genelinden Filistin'e destek yürüyüşlerinden kareler yer aldı.

Erdoğan Filistinlilerin onurlu direnişine her zaman destek verileceğini söyledi.

Başkan Erdoğan Filistin'de soykırım suçu işleyen İsrail'in boykot edilmesi için paylaşımda bulunduBaşkan Erdoğan Filistin'de soykırım suçu işleyen İsrail'in boykot edilmesi için paylaşımda bulundu

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz."

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'nun Coca Cola'yı boykot ettiği görüntüler de yer aldıBaşkan Erdoğan'ın paylaşımında dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'nun Coca Cola'yı boykot ettiği görüntüler de yer aldı

Boykot şarkısının sözleri ise şu şekilde:

"Denizde bir kulaç atacaksın, İsrail bir bomba bırakacak: özgürce

Ronaldo gol atacak, alkışlar yükselecek, ama İsrail bir tane daha atacak, gece karanlığa gömülecek

Soğuk bir kola içeceksin, serinletici, ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan

Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla, sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak

Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç

Nasıl karşı koyarız? Gol gol

Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan

Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz

Boykot bize güç verir yükselmeye Musa gibi, yalanlara karşı durmaya

'Hayır' diyerek, sağlam bir duruş sergileriz

Boykot sayesinde toprağımızı korur sahip çıkarız

Soğuk bir kola içeceksin, serinletici

Ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan

Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla

Sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak

Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç/ Nasıl karşı koyarız? Gol gol/ Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan

Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz./ Boykot bize güç verir yükselmeye Musa gibi, yalanlara karşı durmaya

'Hayır' diyerek, sağlam bir duruş sergileriz

Boykot sayesinde toprağımızı korur sahip çıkarız

Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç / Nasıl karşı koyarız? Gol gol / Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan

Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz. / Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç / Nasıl karşı koyarız? Gol gol / Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan. Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz."

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI
Başkan Erdoğan'ın Filistin için yaptığı paylaşım dakikalar içinde beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gazze’de yaşananların failleri de hesap verecektirBaşkan Recep Tayyip Erdoğan: Gazze’de yaşananların failleri de hesap verecektir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir
Başkan Erdoğan ve Sisiden basın toplantısında önemli açıklamalarBaşkan Erdoğan ve Sisiden basın toplantısında önemli açıklamalar
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbasın TBMMdeki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandıFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbasın TBMMdeki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı
Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail’e gerilim: Türkiye baskıyı artıracakBaşkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail’e gerilim: Türkiye baskıyı artıracak
Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında! İsrail'e gerilim: Türkiye baskıyı artıracak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! | 18 dakikalık sır | Melek Güran neden adliyeye çağrıldı?
Türk Telekom
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sivil anayasa mesajı: Artık zorunluluk! | İlk 4 madde tartışması yok | Özgür Özel’e tepki: İki hata yaptı
Başkan Erdoğan’dan Adaleti etkileşime kurban etmeyiz mesajı! ’Narin’ uyarı... Siyasi hesaba izin vermeyiz
Narin Güran’ın mezarı yapıldı: Türk bayrağı detayı
Premier Lig devinden Galatasaray’a Osimhen teklifi!
Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı
Dengeler değişecek! Putin emri verdi: Asker sayısı fırlayacak... Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada?
Almanya Türk vatandaşlarına kapıları mı kapattı? Schengen vizesi gerçeği
Narin’in annesi Yüksel Güran’dan itiraf dolu ağıtlar! Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni görüntü: Kızım biliyor, dayanamıyor
Ferdi Kadıoğlu’dan Jose Mourinho, Cocu ve Fenerbahçe sözleri!
İHA pazarına Türk damgası! Türkiye Çin ve ABD’yi geride bıraktı
Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk’tan sürpriz 11
Emekli aylığına tarih farkı: Dilekçe ne zaman verilmeli? Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek?
SON DAKİKA