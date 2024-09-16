Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'nun Coca Cola'yı boykot ettiği görüntüler de yer aldı
Boykot şarkısının sözleri ise şu şekilde:
"Denizde bir kulaç atacaksın, İsrail bir bomba bırakacak: özgürce
Ronaldo gol atacak, alkışlar yükselecek, ama İsrail bir tane daha atacak, gece karanlığa gömülecek
Soğuk bir kola içeceksin, serinletici, ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan
Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla, sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak
Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç
Nasıl karşı koyarız? Gol gol
Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan
Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz
Boykot bize güç verir yükselmeye Musa gibi, yalanlara karşı durmaya
'Hayır' diyerek, sağlam bir duruş sergileriz
Boykot sayesinde toprağımızı korur sahip çıkarız
Soğuk bir kola içeceksin, serinletici
Ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan
Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla
Sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak
Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç/ Nasıl karşı koyarız? Gol gol/ Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan
Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz./ Boykot bize güç verir yükselmeye Musa gibi, yalanlara karşı durmaya
'Hayır' diyerek, sağlam bir duruş sergileriz
Boykot sayesinde toprağımızı korur sahip çıkarız
Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç / Nasıl karşı koyarız? Gol gol / Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan
Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz. / Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç / Nasıl karşı koyarız? Gol gol / Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan. Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz."
PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI
Başkan Erdoğan'ın Filistin için yaptığı paylaşım dakikalar içinde beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.