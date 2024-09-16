Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında dünyaca ünlü yıldız Ronaldo'nun Coca Cola'yı boykot ettiği görüntüler de yer aldı

Boykot şarkısının sözleri ise şu şekilde:

"Denizde bir kulaç atacaksın, İsrail bir bomba bırakacak: özgürce

Ronaldo gol atacak, alkışlar yükselecek, ama İsrail bir tane daha atacak, gece karanlığa gömülecek

Soğuk bir kola içeceksin, serinletici, ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan

Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla, sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak

Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç

Nasıl karşı koyarız? Gol gol

Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan

Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz

Boykot bize güç verir yükselmeye Musa gibi, yalanlara karşı durmaya

'Hayır' diyerek, sağlam bir duruş sergileriz

Boykot sayesinde toprağımızı korur sahip çıkarız

Soğuk bir kola içeceksin, serinletici

Ama bir bebek ölecek, iz bırakmadan

Haksız yere hayatı son bulacak, derin bir acıyla

Sessiz çığlıklar içinde, bu acıya daha fazla dayanamayacak

Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç/ Nasıl karşı koyarız? Gol gol/ Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan

Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz./ Boykot bize güç verir yükselmeye Musa gibi, yalanlara karşı durmaya

'Hayır' diyerek, sağlam bir duruş sergileriz

Boykot sayesinde toprağımızı korur sahip çıkarız

Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç / Nasıl karşı koyarız? Gol gol / Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan

Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz. / Nasıl adım atarız? Kulaç kulaç / Nasıl karşı koyarız? Gol gol / Nasıl içmeyiz? Yavaşça, boğulmadan. Bu acıyı dindirmek için harekete geçmeliyiz."

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Başkan Erdoğan'ın Filistin için yaptığı paylaşım dakikalar içinde beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.