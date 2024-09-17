Mansur Yavaş CHP ile ipleri kopardı...İstifa edip aday olacak! Belediyeyi bırakacağı isim bile belli

Şahin şunları yazdı:
"Yavaş'ın CHP'nin 7 Eylül'deki Tüzük Kurultayında kurduğu şu cümle üstü kapalı bir veda mesajıydı: "Ben de Ekrem Başkanım gibi hazır bir şekilde sizlere konuşma yapmak isterdim. Ama bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz!"
Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a yanıt verdi
Bu subliminal veda mesajının öncesi de var.. Tarih 2 Eylül 2024.. Yavaş, yanına HÜDAPAR'ı da katarak DEM Parti'yi eleştiriyor: "Milli bayramlarımız kutlanıyor, ancak bu bayramları kutlamayan iki parti var. Bunlara mesafe konulması gerektiğini düşünüyorum."
DEM CHP'YE ÜLTİMATOM
Türk siyasetinde DEM Parti'ye mesafe koymayan, tersine "Kent Uzlaşısı" diyerek birlikte yol yürüyen parti hangisi? Yavaş'ın son 10 yılda 3 kez Ankara adayı olduğu ve halen de siyaset yaptığı CHP…
Yani kendi partisine ültimatom veriyor. "DEM varsa ben yokum" diyor! Bu çıkışın iki muhatabı var: Özgür Özel ve İmamoğlu...
BELEDİYEYİ BIRAKACAĞI İSİM
Ankara kulislerinde Yavaş'ın 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP'den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor. Bu proje o kadar olgunlaşmış ki, belediyeyi bırakacağı isim bile bugünden belli: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan…
Yavaş ile Mesut Özarslan
An itibariyle Yavaş'ı CHP'de tutacak tek siyasi aktör Kılıçdaroğlu.. Teşbihte hata olmaz. CHP'nin eski lideri okeyde aranan dördüncü gibi.
GÖZÜ KILIÇDAROĞLU'NDA
Kimin masasına oturursa onun oyunu oynanacak. Daha doğrusu önü açılacak. İmamoğlu'nun da Yavaş'ın da gözü tam da bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun üzerinde.
2028'de 3 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olun."
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr CHP içinde yaşanan savaşı defalarca gündeme getirdi. İki ismin arka planda çekiştiği ancak savaşın son dönemde açık açık yaşandığı görüldü. Geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç'in "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş yardımcısı." iddiasına Mansur Yavaş tepki göstererek, "Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek" diyerek adaylık sinyali vermişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor. İmamoğlu'nun hem Özel'in izlediği bu politikadan hem de Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.