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Mansur Yavaş CHP ile ipleri kopardı...İstifa edip aday olacak! Belediyeyi bırakacağı isim bile belli

CHP'de devam eden savaş kızışarak büyüyor. Son olarak tüzük kurultayında kameralar önünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rest çeken ABB Başkanı Mansur Yavaş CHP ile köprüleri attı. Mansur Yavaş'ın 2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP’den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia edildi. Öte yandan Yavaş'ın belediyeyi bırakacağı ismi bile belirlediği öne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 09:56 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 10:26
Mansur Yavaş CHP ile ipleri kopardı...İstifa edip aday olacak! Belediyeyi bırakacağı isim bile belli

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizlerin ve savaşların sonu gelmiyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında devam eden savaş artık kameralar karşısında yaşanıyor.

MANSUR YAVAŞ İLE EKREM İMAMOĞLU KAMERALAR KARŞISINDA RESTLEŞTİLER
Son olarak 7 Eylül'de gerçekleştirilen Tüzük Kurultayı'ndan Mansur Yavaş kendisine tuzak kurulduğunu ima ederek Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

Ekrem İmamoğlu ile Mansur YavaşEkrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş

Yavaş, "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'siz de konuşun' dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine odun atmış oluyoruz." dedi. Daha sonra mikrofonu eline alan İmamoğlu, ise Yavaş'ı hedef aldı.

MANSUR YAVAŞ CHP'YE VEDA EDİYOR
Yaşananlar sonrası Mansur Yavaş'ın 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP'den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia edildi.

Mansur Yavaş kurultayda partiye ve Ekrem İmamoğlu'na rest çektiMansur Yavaş kurultayda partiye ve Ekrem İmamoğlu'na rest çekti

İddiayı köşesine taşıyan ve kulis bilgilerini aktaran Milliyet Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, "Henüz resmen değil ama fiilen CHP ile köprüleri attı Mansur Yavaş." ifadelerini kullandı.

Şahin şunları yazdı:
"Yavaş'ın CHP'nin 7 Eylül'deki Tüzük Kurultayında kurduğu şu cümle üstü kapalı bir veda mesajıydı: "Ben de Ekrem Başkanım gibi hazır bir şekilde sizlere konuşma yapmak isterdim. Ama bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz!"

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a yanıt verdiEkrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a yanıt verdi

Bu subliminal veda mesajının öncesi de var.. Tarih 2 Eylül 2024.. Yavaş, yanına HÜDAPAR'ı da katarak DEM Parti'yi eleştiriyor: "Milli bayramlarımız kutlanıyor, ancak bu bayramları kutlamayan iki parti var. Bunlara mesafe konulması gerektiğini düşünüyorum."

DEM CHP'YE ÜLTİMATOM
Türk siyasetinde DEM Parti'ye mesafe koymayan, tersine "Kent Uzlaşısı" diyerek birlikte yol yürüyen parti hangisi? Yavaş'ın son 10 yılda 3 kez Ankara adayı olduğu ve halen de siyaset yaptığı CHP…

Yani kendi partisine ültimatom veriyor. "DEM varsa ben yokum" diyor! Bu çıkışın iki muhatabı var: Özgür Özel ve İmamoğlu...

BELEDİYEYİ BIRAKACAĞI İSİM
Ankara kulislerinde Yavaş'ın 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP'den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor. Bu proje o kadar olgunlaşmış ki, belediyeyi bırakacağı isim bile bugünden belli: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan…

Yavaş ile Mesut ÖzarslanYavaş ile Mesut Özarslan

An itibariyle Yavaş'ı CHP'de tutacak tek siyasi aktör Kılıçdaroğlu.. Teşbihte hata olmaz. CHP'nin eski lideri okeyde aranan dördüncü gibi.

GÖZÜ KILIÇDAROĞLU'NDA
Kimin masasına oturursa onun oyunu oynanacak. Daha doğrusu önü açılacak. İmamoğlu'nun da Yavaş'ın da gözü tam da bu yüzden Kılıçdaroğlu'nun üzerinde.

2028'de 3 adaylı bir Cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olun."

Mansur Yavaştan Ekremci operasyona 5 kardeş! Her bir sözü İmamoğluna gönderme: CHPye hakarettir deyip adaylık sinyali verdiMansur Yavaştan Ekremci operasyona 5 kardeş! Her bir sözü İmamoğluna gönderme: CHPye hakarettir deyip adaylık sinyali verdi
Mansur Yavaş'tan Ekremci operasyona '5' kardeş! Her bir sözü İmamoğlu'na gönderme: "CHP'ye hakarettir" deyip adaylık sinyali verdi

TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr CHP içinde yaşanan savaşı defalarca gündeme getirdi. İki ismin arka planda çekiştiği ancak savaşın son dönemde açık açık yaşandığı görüldü. Geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç'in "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş yardımcısı." iddiasına Mansur Yavaş tepki göstererek, "Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek" diyerek adaylık sinyali vermişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor. İmamoğlu'nun hem Özel'in izlediği bu politikadan hem de Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.

Vay Şaban Sevinç vay... Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı: Kararları kim veriyor?Vay Şaban Sevinç vay... Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı: Kararları kim veriyor?

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