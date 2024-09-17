Mansur Yavaş CHP ile ipleri kopardı...İstifa edip aday olacak! Belediyeyi bırakacağı isim bile belli

Şahin şunları yazdı:

"Yavaş'ın CHP'nin 7 Eylül'deki Tüzük Kurultayında kurduğu şu cümle üstü kapalı bir veda mesajıydı: "Ben de Ekrem Başkanım gibi hazır bir şekilde sizlere konuşma yapmak isterdim. Ama bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Maalesef biz de buradan fitne ateşine odun atmış oluyoruz!"

Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'a yanıt verdi

Bu subliminal veda mesajının öncesi de var.. Tarih 2 Eylül 2024.. Yavaş, yanına HÜDAPAR'ı da katarak DEM Parti'yi eleştiriyor: "Milli bayramlarımız kutlanıyor, ancak bu bayramları kutlamayan iki parti var. Bunlara mesafe konulması gerektiğini düşünüyorum."

DEM CHP'YE ÜLTİMATOM

Türk siyasetinde DEM Parti'ye mesafe koymayan, tersine "Kent Uzlaşısı" diyerek birlikte yol yürüyen parti hangisi? Yavaş'ın son 10 yılda 3 kez Ankara adayı olduğu ve halen de siyaset yaptığı CHP…

Yani kendi partisine ültimatom veriyor. "DEM varsa ben yokum" diyor! Bu çıkışın iki muhatabı var: Özgür Özel ve İmamoğlu...