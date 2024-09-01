Özel’den İmamoğlu’na ‘teknik’ müdahale! Mansur Yavaş’ı oyunda tutuyor… CHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayı öncesi iç çekişme kızışmaya devam ediyor. Genel başkanlık için sürekli nabız yoklayan Ekrem İmamoğlu, bir yandan da Özgür Özel'i koltuktan indirmenin planları yapıyor.





DÖRT KOLLU SAVAŞ BÜYÜK GERİLİM!



CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'hançerlediği' Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı konumlanırken, Özgür Özel ise Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını belirterek, "Ben teknik direktörüm, en doğrusu kimse 90. dakikada penaltıyı ona attıracağım." ifadeleriyle Mansur Yavaş'ı çekişmenin içinde tuttu.





SARAÇHANE DÜĞMEYE BASTI: ANKARA'YA KULİS OPERASYONU



Tartışmalar sürmeye devam ederken Saraçhane operasyon düğmesine bastı.

Saraçhane güdümündeki Şaban Sevinç "Çok güçlü bir kulis" diyerek "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş da yardımcısı olacak" iddiasını ortaya attı.