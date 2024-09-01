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Özel’den İmamoğlu’na ‘teknik’ müdahale! Mansur Yavaş’ı oyunda tutuyor… CHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu

CHP'deki tüzük kurultayı öncesi 4 kollu savaş kızışmaya devam ediyor.  "Ben teknik direktörüm, en doğrusu kimse 90. dakikada penaltıyı ona attıracağım." ifadeleriyle Mansur Yavaş'ı çekişmenin içinde tutan Özgür Özel, Ankara'da dizayn masasını kurdu. Özgür Özel ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Mogan ABB Tesisi'nde bir araya geldi. Görüşmeye CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik etti.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 22:10 Güncelleme 01 Eylül 2024, 22:10
Özel’den İmamoğlu’na ‘teknik’ müdahale! Mansur Yavaş’ı oyunda tutuyor… CHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayı öncesi iç çekişme kızışmaya devam ediyor. Genel başkanlık için sürekli nabız yoklayan Ekrem İmamoğlu, bir yandan da Özgür Özel'i koltuktan indirmenin planları yapıyor.

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DÖRT KOLLU SAVAŞ BÜYÜK GERİLİM!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'hançerlediği' Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı konumlanırken, Özgür Özel ise Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını belirterek, "Ben teknik direktörüm, en doğrusu kimse 90. dakikada penaltıyı ona attıracağım." ifadeleriyle Mansur Yavaş'ı çekişmenin içinde tuttu.

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SARAÇHANE DÜĞMEYE BASTI: ANKARA'YA KULİS OPERASYONU

Tartışmalar sürmeye devam ederken Saraçhane operasyon düğmesine bastı.

Saraçhane güdümündeki Şaban Sevinç "Çok güçlü bir kulis" diyerek "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş da yardımcısı olacak" iddiasını ortaya attı.

ABB Başkanı Mansur YavaşABB Başkanı Mansur Yavaş

YAVAŞ CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Sevinç'in bu çıkışıyla Mansur Yavaş üzerinde baskı kurulurken Yavaş cephesi sert bir karşılık verdi.

Yine başka bir CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Mansur Yavaş böyle bir şeyden bilgisi olmadığını savunarak Şaban Sevinç üzerinden İmamoğlu'na "Genel başkanın söyledikleri belli. Partinin kuralları ortada" resti çekti.

CHP’yi dizayn masasında onur konuğu KılıçdaroğluCHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA 'TEKNİK' MÜDAHALE

4 kollu savaş kızışmaya devam ederken, "Teknik direktörüm adayı ben seçerim" diyen Özgür Özel, Ankara'da CHP'yi dizayn masasını kurdu.

CHP’yi dizayn masasında onur konuğu KılıçdaroğluCHP’yi dizayn masasında onur konuğu Kılıçdaroğlu

ONUR KONUĞU KEMAL KILIÇDAROĞLU

Özgür Özel ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Mogan ABB Tesisi'nde bir araya geldi.

Görüşmeye CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur YavaşİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş

İMAMOĞLU'NUN 'YAVAŞ' HUZURSUZLUĞU

Yavaş'ın da cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açık açık irade beyan etmesi Ekrem İmamoğlu'nu bir hayli huzursuz etmişti.

Hatırlanacağı üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Eğer partiniz sizi aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusuna "Elbette bu yükün altına girerim, cumhurbaşkanı adayı olurum" yanıtını vermişti.

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