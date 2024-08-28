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Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı! Şaban Sevinç üzerinden olay mesajlar: Kararları kim veriyor?

CHP yine iç çekişme ile gündemde... Özgür Özel, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında süren dört kollu savaş bu kez daha görünür yaşandı. Saraçhane güdümünde olduğu bilinen Şaban Sevinç'in "Çok güçlü bir kulis" diyerek "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş da yardımcısı olacak" iddiasını ortaya atmasına Mansur Yavaş sert bir karşılık verdi. Mansur Yavaş böyle bir şeyden bilgisinin olmadığını savunarak Şaban Sevinç üzerinden Ekrem İmamoğlu'na "Partinin kuralları belli" mesajı verdi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 12:18 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 12:18
Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı! Şaban Sevinç üzerinden olay mesajlar: Kararları kim veriyor?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel, Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki dört kollu savaş kızışıyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'hançerlediği' Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı konumlandı. Özgür Özel ise Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını belirterek, "Ben teknik direktörüm, en doğrusu kimse 90. dakikada penaltıyı ona attıracağım." ifadeleriyle Mansur Yavaş'ın çekişmenin içinde tuttu.

Şaban Sevinç ile Ekrem İmamoğluŞaban Sevinç ile Ekrem İmamoğlu

ŞABAN SEVİNÇ'TEN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ İDDİASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı bilinen CHP yandaşı Şaban Sevinç partideki adaylık savaşına ilişkin ilginç bir çıkış yaptı.

Sevin, "Çok güçlü bir kulis" diyerek "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olacak. Mansur Yavaş da yardımcısı, bir kadın yardımcı daha olacak" iddiasında bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN SERT KARŞILIK
Sevinç'in bu çıkışıyla Mansur Yavaş üzerinden baskı kurulurken Yavaş cephesi sert bir karşılık verdi. Yine başka bir CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Mansur Yavaş böyle birşeyden bilgisi olmadığını savunarak Şaban Sevinç üzerinden İmamoğlu'na "Genel başkanın söyledikleri belli. Partinin kuralları ortada" mesajı verdi.

Mansur YavaşMansur Yavaş

Yavaş şu ifadeleri kullandı:
"Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok. Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli... Kimmiş bu beş kişi; açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti... Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok..."

MANSUR YAVAŞ'IN EKİBİ İLE ŞABAN SEVİNÇ KAPIŞTI: TERBİYESİZ
Şaban Sevinç ile Mansur Yavaş kontrolündeki sosyal medya hesapları da birbirilerine girdi.

"Ankara Yazıyor" isimli hesap, "Gazeteci Şaban'a soruyoruz" diyerek CHP'de kararları kimin aldığını ve bu haberleri kimlerin yaptırdığını sorguladı. Sevinç ise, "Terbiyesizlik yapma" karşılığını verdi.

TAKVİM YAZMIŞTI
CHP'deki koltuk kavgası ile eş zamanlı olarak CHP medyasında da tasfiye süreci başlamıştı. Takvim.com.tr Mansur Yavaş'ı eleştiren NOW spikeri Gülbin Tosun'un ekrandan uzaklaştırılması ve Sözcü TV'ye yapılan Erol Mütercimler baskısının altında Saraçhane olduğu yazmış ve karşılıklı açıklamalar taşları yerine oturmuştu.

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