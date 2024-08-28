Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı! Şaban Sevinç üzerinden olay mesajlar: Kararları kim veriyor?

CHP 'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'hançerlediği' Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı konumlandı. Özgür Özel ise Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını belirterek, "Ben teknik direktörüm, en doğrusu kimse 90. dakikada penaltıyı ona attıracağım." ifadeleriyle Mansur Yavaş'ın çekişmenin içinde tuttu.

Sevin, "Çok güçlü bir kulis" diyerek "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olacak. Mansur Yavaş da yardımcısı, bir kadın yardımcı daha olacak" iddiasında bulundu.

ŞABAN SEVİNÇ'TEN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ İDDİASI İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakınlığı bilinen CHP yandaşı Şaban Sevinç partideki adaylık savaşına ilişkin ilginç bir çıkış yaptı.

MANSUR YAVAŞ'TAN SERT KARŞILIK

Sevinç'in bu çıkışıyla Mansur Yavaş üzerinden baskı kurulurken Yavaş cephesi sert bir karşılık verdi. Yine başka bir CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan Mansur Yavaş böyle birşeyden bilgisi olmadığını savunarak Şaban Sevinç üzerinden İmamoğlu'na "Genel başkanın söyledikleri belli. Partinin kuralları ortada" mesajı verdi.

Mansur Yavaş

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok. Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli... Kimmiş bu beş kişi; açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti... Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok..."