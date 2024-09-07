Mansur Yavaş'tan Ekremci operasyona '5' kardeş! Her bir sözü İmamoğlu'na gönderme: "CHP'ye hakarettir" deyip adaylık sinyali verdi

Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsız olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde CHP 'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik bir ekipten söz edilmiş, "Ekrem İmamoğlu aday, Mansur Yavaş da yardımcısı olacak" denmişti. Yavaş cephesi bu haberlere ateş püskürürken Ekremciler ve Mansurcular birbirine girmişti. "Saraçhane Bülbülü" lakaplı iddia sahibi Şaban Sevinç, "Bu haberi CHP içerisinde önemli isimlerden aldım" diyerek topu parti içine attı. Mansur Yavaş 'ın " 5 kişi buna karar alacak' denmesi CHP'ye hakarettir" sözlerinin altında bu gerçeklik yatıyor.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş



"MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON ÇEKİLDİ"



Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de "Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş operasyonu"nu köşesine taşımış, "Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik bir ekipten söz ediliyor. Bu sanki CHP Genel Merkezi'nde 5 kişiden oluşan bir ekip gibi anlaşıldı. Ama öyle değil. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi çalışmalarını planlayan 5 kişilik 'Kurmay Takımı' var. İsimlerini zamanı gelince yazacağım. Onlar İmamoğlu adına siyasi mühendislik hesapları yapıyorlar. Mansur Yavaş ismi de bilinçli olarak ortaya atıldı. Daha doğrusu Mansur Yavaş'a operasyon çekildi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL İMAMOĞLU'NA KARŞI YAVAŞ'I OYUNDA TUTUYOR



Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş kozunu kullanıp, "Teknik direktör benim, penaltıyı da ben attırırım" diyerek Yavaş'ı oyunda tutuyor.

Yavaş'ın "Geçtiğimiz seçimlerde anketler yaptırdım, hepsinde Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" dediği öne sürüldü.