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Mansur Yavaş'tan Ekremci operasyona '5' kardeş! Her bir sözü İmamoğlu'na gönderme: "CHP'ye hakarettir" deyip adaylık sinyali verdi

CHP'de 4 ayaklı iç çekişme sürüyor. Mansur Yavaş "CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik ekip" iddialarına sert tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu ve ekibine göndermede bulunan Yavaş, "'5 kişi buna karar alacak' denmesi CHP'ye hakarettir. Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek" diyerek adaylık sinyali verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı oyunda tutup "Penaltıyı ben attırırım" diyerek süreci yürütüyor. İmamoğlu'nun hem Özel'in izlediği bu politikadan hem de Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsızlık duyduğu biliniyor.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 07:26 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 07:46
Mansur Yavaş’tan Ekremci operasyona ’5’ kardeş! Her bir sözü İmamoğlu’na gönderme: CHP’ye hakarettir deyip adaylık sinyali verdi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yine bir kurultay dönemi kaos ve iç çekişmelere sahne oldu.

OLAYLI KURULTAYDA KILIÇDAROĞLU KRİZİ: "HADDİNİ BİL ULAN"

Tüzük kurultayı olaylı başladı. CHP'nin sabık lideri Kemal Kılıçdaroğlu davetli olduğu kurultaya katılmadı. Bunun üzerine Özgür Özel talimat verip Kılıçdaroğlu'nun ismini koltuktan söktürdü.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un "Kılıçdaroğlu nerede?" sorusuna, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in "Haddini bil ulan" demesi salonu savaş alanına çevirdi.

CHP kurultayında Ekrem İmamoğlu ve Mansur YavaşCHP kurultayında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

MANSUR YAVAŞ VE İMAMOĞLU ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR...

Törende şu sıralar aralarında soğuk rüzgarlar esen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yan yana oturması dikkat çekti.

Yavaş'ın kendisine yöneltilen İmamoğlu sorusuna verdiği cevabın alt metninde yatan her bir satır ise gönderme niteliğinde idi...

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na gönderme: CHP'ye hakarettirMansur Yavaş'tan İmamoğlu'na gönderme: CHP'ye hakarettir


YAVAŞ'IN HER BİR SÖZÜ İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda her fırsatta irade beyan eden Yavaş, "Günü geldiği zaman bunun yolları da bellidir. '5 kişi buna karar alacak' denmesi CHP'ye hakarettir. Günü gelince partinin kurulları buna karar verecek. Bugünden bunları konuşmanın anlamı yok" diyerek Saraçhane'ye tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsız olduğu biliniyor.Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylık çıkışlarından rahatsız olduğu biliniyor.


Geçtiğimiz günlerde CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik bir ekipten söz edilmiş, "Ekrem İmamoğlu aday, Mansur Yavaş da yardımcısı olacak" denmişti.

Yavaş cephesi bu haberlere ateş püskürürken Ekremciler ve Mansurcular birbirine girmişti.

"Saraçhane Bülbülü" lakaplı iddia sahibi Şaban Sevinç, "Bu haberi CHP içerisinde önemli isimlerden aldım" diyerek topu parti içine attı.

Mansur Yavaş'ın "5 kişi buna karar alacak' denmesi CHP'ye hakarettir" sözlerinin altında bu gerçeklik yatıyor.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur YavaşEkrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş

"MANSUR YAVAŞ'A OPERASYON ÇEKİLDİ"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de "Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş operasyonu"nu köşesine taşımış, "Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek 5 kişilik bir ekipten söz ediliyor. Bu sanki CHP Genel Merkezi'nde 5 kişiden oluşan bir ekip gibi anlaşıldı. Ama öyle değil. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi çalışmalarını planlayan 5 kişilik 'Kurmay Takımı' var. İsimlerini zamanı gelince yazacağım. Onlar İmamoğlu adına siyasi mühendislik hesapları yapıyorlar. Mansur Yavaş ismi de bilinçli olarak ortaya atıldı. Daha doğrusu Mansur Yavaş'a operasyon çekildi" değerlendirmesinde bulunmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL İMAMOĞLU'NA KARŞI YAVAŞ'I OYUNDA TUTUYOR

Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş kozunu kullanıp, "Teknik direktör benim, penaltıyı da ben attırırım" diyerek Yavaş'ı oyunda tutuyor.

Yavaş'ın "Geçtiğimiz seçimlerde anketler yaptırdım, hepsinde Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla oy aldığım görülüyor" dediği öne sürüldü.

Mansur YavaşMansur Yavaş


ANKET BOMBASI... "İMAMOĞLU'NDAN ÖNDEYİM"

Fatih Altaylı konuya ilişkin "Bu yalanlanmaz, çünkü bu yalan değil. Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı konusunda hiç de isteksiz olmadığını hep gördüm. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı istiyor, ama bunu yüksek sesle dile getirmiyor biraz geride duruyor. Toplumun geneli açısından da Ekrem İmamoğlu daha aday gibi duruyor ama şu kesin ki; Mansur Bey de o görevi en az İmamoğlu kadar istiyor." şeklinde konuştu.

CHPde penaltı krizi! İmamoğlundan Özgür Özelin teknik direktörlüğüne itiraz: Günü geldiğinde deyip rest çektiCHPde penaltı krizi! İmamoğlundan Özgür Özelin teknik direktörlüğüne itiraz: Günü geldiğinde deyip rest çekti


CHP'DE 'PENALTI' KRİZİ


Gelelim CHP'deki 4 ayaklı iç çekişmenin Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel hattındaki yansımalarına...

İmamoğlu "Bu takımın teknik direktörü benim. Teknik direktör penaltı atmaz, en doğru oyuncuya attırır" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'teknik direktörlüğüne' itiraz etti.

'Takım arkadaşlığı' tarifi yaparak koltuğa vesayet kuran İmamoğlu "Öyle takımda da mevki belirlemeye gerek yok yani! Mevki işine de katılmam" dedi.

İmamoğlu'nun Özel'in izlediği politikalardan rahatsız olduğu biliniyor.

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