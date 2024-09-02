Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaşanan saldırıyı kınadı BAKAN TUNÇ'TAN KINAMA



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti: "Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır." Savcı İşçimen'e saldıran zanlı teslim oldu İKİNCİ HAYATIMI YAŞIYORUM



Öte yandan sehir eşkıyalarının hedefi olan Savcı İşçimen, dehşet anlarını anlattı.





Sabah'ta yer alan habere göre, 2021 yılından bu yana nefes borusundaki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü anlatan İşçimen "Nefes borum kesildi. İki kere kalbim durdu. İkinci hayatımı yaşıyorum. Cuma günü hastaneden çıkmıştım. Bir yakınım maça gelir misin? diyerek davet üzerine gittim." dedi.

HASTA OLDUĞUMU SÖYLEDİM 'GEBER' DEDİ



3 yıldır sosyal ortamlarda bulunmadığı belirten İşçimen şunları kaydetti: "Gece yarısı maç bitimi otoparktan aracımı aldım. Gece 12'de otopark görevlileri Z raporu aldıklarını beklememiz gerektiğini söylediler. Bariyerin açılmasını bekliyordum. Arkadaki aracın sürücüsü sürekli kornaya basıp küfürler ediyordu. Sonra da arabama çarptı. Küfür ediyordu. Yanına gidip terbiyeli olmasını söyledim. Savcı olduğumu söyledim, küfür etmeye devam etti. Hasta olduğumu söyledim 'geber' dedi. Acımasızca vurdu. Taksicilere sığındım. Başıma çok sayıda darbe aldım. Anadolu Başsavcılığı yakalama kararı çıkarmış"

SAVCI İŞÇİMEN FETÖ İLE MÜCADELE ETMİŞTİ



FETÖ'nün darbe girişimi tüm hızıyla sürdüğü saatlerde cuntacılar hakkında soruşturma başlatıp yakalama kararı vererek ilk adımı atan, Ankara Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, 15 Temmuz'da 3 ayrı canlı yayına bağlanarak, cuntacılar hakkında soruşturma başlatıldığını ve yakalama kararı verildiğini açıklayan tek isim olmuştu. İşçimen'in başında olduğu süre boyunca Anayasal Büro'da, 20'si darbe girişimine ilişkin olmak üzere toplam 69 ayrı FETÖ davası açılmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN