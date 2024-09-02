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İstanbul'un arkasında devlet var! TOKİ megakenti depreme hazırlıyor... Kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşanlar duacı

CHP'li İBB kentsel dönüşümde yetersiz adımlar atarken; TOKİ İstanbul'u geleceğe 'sağlam' hazırlıyor. TOKİ’nin kentsel dönüşüm projesiyle inşaa edilen on binlerce konut İstanbul’u depreme hazırlıyor. Evlerine kavuşan vatandaşlar: Dairelerimiz sağlam, kaliteli ve ferah... Artık rahat uyuyoruz" diyerek dua ediyor. Öte yandan Esenler, Zeytinburnu Telsiz, Güngören, Bağcılar, Beyoğlu ve Küçükçekmece'de çalışmalar sürüyor.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 07:00 Güncelleme 02 Eylül 2024, 07:32
İstanbul’un arkasında devlet var! TOKİ megakenti depreme hazırlıyor... Kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşanlar duacı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) hayata geçirdiği 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul, sağlam temeller üzerinde yükseliyor.

27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesinde 14 bin 932'si vatandaşlara teslim edilirken 12 bin 631 konutun dönüşüm projesinin hazırlandığı, 5 bin 155 konutun ise inşaatının sürdüğü öğrenildi.
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'ARTIK RAHAT UYUYORUZ'

SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; Vatandaşlar depreme dayanıklı konutlara yerleşmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Gaziosmanpaşa'da 2 bin 165 konutun inşası tamamlanırken, 2 bin 747 konutun inşası devam ediyor.

Bağlarbaşı, Sarıgöl ve Yıldıztabya mahallelerinde vatandaşlar depreme dayanıklı yeni konutlarına kavuştu. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde ise çöken Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki sağlıksız yapılar yenilendi. Ayrıca Gaziosmanpaşa'da bulunan TOKİ içerisindeki peyzaj alanında vatandaşların sosyalleşebileceği yerler ve park alanları bulunuyor. Gaziosmanpaşa'daki dairesine yerleşen emekli Adem Vardar (77), "9 yaşımda geldim, ömrüm burada geçti. Evimi 2022 yılında teslim aldım. Çok memnunum. Gecekondudan siteye geldik. Binanın sağlamlığı da çok önemli. Yapılanları da görüyoruz, çok sağlam yapılıyor. Demiri, betonu ve tüm malzemeleri çok sağlam işçiliğiyle beraber. Devletimizden ve yapanlardan Allah razı olsun. Devletimiz sayesinde geleceğe sağlam basıyoruz" ifadelerini kullandı.

Evine 2 ay önce kavuşan ve 6 Şubat depremlerinden kaynaklı olarak güvenli evlerde oturmanın büyük rahatlık olduğunu dile getiren Cüneyt Erkan, "Kura çekildi, şansa da bize çıktı. Buraya yerleştiğimiz için mutluyuz. İyi ki gelmişiz, bizim için çok iyi oldu. Artık geceleri huzur içinde uyuyoruz. Daireler çok güzel, kalitesi üst düzey, geniş ve ferah. Havuzu, peyzaj alanı, spor salonu gibi birçok etkinlik alanı var" diye konuştu.
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50 BİN KONUT İNŞA EDİLECEK

TOKİ'nin Esenler'de az katlı yatay mimari anlayışı ve akıllı şehir planıyla devam eden projesiyle yaklaşık 50 bin konut inşa edilecek. 8.5 milyon metrekarelik rezerv alanda kurulan yeni yerleşimin inşasının etaplar halinde yapılacağı öğrenildi. Esenler Oruçreis'te yapımı tamamlanan 262 konut ev sahiplerine teslim edildi, 2 bin 258 konutun inşaatı ise hızla devam ediyor.

DEVAM EDEN PROJELER

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde ise 281 konutun yapımı devam ediyor. Güngören'in Gençosman Mahallesi'nde Şişecam Sitesi'nin bulunduğu alanda 300 konutluk dönüşüm projesi yapıldı. Bağcılar'da 822, Beyoğlu Sütlüce'de de 398 konut vatandaşlara teslim edildi. Bağcılar Ece Sitesi'nde 365 konut ile Küçükçekmece Güneş Sitesi'nde de 150 konutun inşaatına başlanacağı öğrenildi. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bin 49 konut dönüştürülecek.
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MALATYA'DA 1 YILLIK HEDEF

Asrın felaketinin ağır hasara yol açtığı Malatya'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Kent merkezinde rezerv alanı ilan edilen mahallerde hummalı çalışma sürerken, Zaviye Mahallesi'nde de ihaleyi alan firma çalışmalar başladı.

120 bin depremzedenin konteynerlerda kaldıı kentte TOKİ tarafından yapılan yapılan deprem konutları da bitme aşamasına geldi. Şehrin çeperlerine yapılan binlerce konutun yanı sıra rezerv alanı ilan edilen mahallelerde de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Geçtiğimiz ay ihalesi yapılan ve 2 etap şeklinde yapılacak olan Zaviye Mahallesi'nde de ihaleyi kazanan firmalar çalışmalara başladı. Zaviye Mahallesi Muhtarı Mesut Canbay, "ihaleyi kazanan firmaların 7 gün 24 saat mesai ile bir yıl içinde konut ve iş yerlerini bitirme hedefi bulunuyor" dedi.
Midyat'ta TOKİ tarafından yapılan 354 sosyal konutMidyat'ta TOKİ tarafından yapılan 354 sosyal konut


MİDYAT'TA SOSYAL KONUTLAR TAMAM

Mardin Midyat'ta TOKİ tarafından yapılan 354 sosyal konutun inşası tamamlandı.

Orta Çarşı Mahallesinde 2023 yılı ocak ayında yapımına başlanan 16 blok ve 354 daireden oluşan sosyal konutlar, yoğun bir tempoda çalışılması sonucu 18 ayda bitirilerek, geçici kabulü yapıldı. TOKİ'nin 'İlk Evim Konut, İlk İş yerim' proje kapsamında inşa edilen; net 70 metrekare alanı olan 2+1 nitelikli 226 adet konut ile net 90 metrekare alanı olan 3+1 nitelikli 128 adet konut Yüksek deprem güvenlikli perde kalıp ve perde tünelle inşa edildi. en daireler tamamen lüks olarak tasarlandı. Yöre mimarisine uygun inşa edilen konutlar bütün donatılarıyla dar ve orta gelirli aileleri için yepyeni bir yaşam alanı oldu.
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