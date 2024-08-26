Açtığı pankartla Başkan Erdoğan’dan yardım isteyen Ada, İstanbul’da tedavi edilecek

Bitlis'te düzenlenen "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde", açtığı pankartla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan göz ameliyatı için destek isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit İstanbul'daki Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilecek.

Açtığı pankartla Başkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada, İstanbul'da tedavi edilecek

KOÇYİĞİT AİLESİ TÖRENDE YARDIM İÇİN PANKART AÇTI

2018 yılında geçirdiği bir kaza sonucu gözünde kayma ve denge bozukluğu yaşayan Ada, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeni ile tedavisine devam edememişti. Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl dönümü kutlaması için Bitlis'e gelen Başkan Erdoğan'a seslerini duyurmak isteyen Koçyiğit ailesi, açılış töreninde pankart açarak yardım talebinde bulundu.

Başkan Erdoğan törende konuşma yaptığı sırada babasının omuzunda ʺGöz ameliyatıma destek ol Tayyip dedeʺ yazılı pankartı açan küçük Ada'yı fark etti

Başkan Erdoğan, pankartı fark ederek Ada'nın tedavisi için gerekli desteği sağlayacağını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da aile ile ilgilenerek tedavi süreci için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Başkan Erdoğan küçük kız çocuğu ile ilgilenmesi için doktorunu gönderdi

AMELİYAT İÇİN İSTANBUL'A GELECEK

Ada Koçyiğit, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Tayyip dede, 'Sana yardımcı olacağız, gözlerinden ameliyat olmanı sağlayacağım' dedi. "Ameliyat için İstanbul'a çağırıldım, inşallah iyileşirim" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin yaptığı görüşmeler sonrasında Küçük Ada gelecek hafta İstanbul'daki Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi edilecek

"KIZIM TEDAVİ OLACAK "

Baba Koçyiğit de 2018'de kafasının arkasını çarpması sonucu kızında göz kayması oluştuğunu, bunu fark ettikten sonra kızlarını Bitlis Devlet Hastanesine götürdüklerini söyledi.

Baba Koçyiğit de 2018'de kafasının arkasını çarpması sonucu kızında göz kayması oluştuğunu, bunu fark ettikten sonra kızlarını Bitlis Devlet Hastanesine götürdüklerini söyledii

"1,5 yıl süren tedavinin ardından göz kaymasından dolayı İstanbul'da ameliyat edildi. Maddi imkanımız iyi olmadığından 3 yıl belediye başkanımızın ve o dönemki valimizin sunduğu yardımlarla kontrole gidip geliyorduk. 2022 yılında tekrar gittik ve tekrar ameliyat yapılacağını söylediler. Mecburen kızımın sağlığı için gözlerinin ameliyat edilmesini istiyoruz. İşsizim ve ekonomik durumum iyi olmadığından pankart açmaya karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldiğinde kızımla pankartı açtık. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı'mız buna sessiz kalmadı. İlk önce doktoru, sonra Sağlık Bakanımız benimle iletişime geçti. Cumhurbaşkanı'mızın doktorunun sekreteri beni arayarak kızımın bilgilerini istedi. Bakanlık yetkilileri de İstanbul'daki hastaneden veya kızımın eski doktorundan randevu almak için benimle iletişime geçti. Bu aşamadan sonra raporlarımızı hazırlayacağız. İstanbul'daki hastanede kızım tedavi olacak."

Ada’nın babası Musa Koçyiğit ise kızının tedavi sürecinin İstanbul’da devam edeceğini ve Başkan Erdoğan’a minnettar olduklarını belirtti

Koçyiğit desteğinden dolayı Başkan Erdoğan'a minnettar olduklarını belirtti.