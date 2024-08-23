Vaniköy’deki kaçak villadan İstanbul’da daha çok var!

Kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 3 kişilik bilirkişi heyetiyle kaçak villa inşaatında keşif yapmış ve rapor hazırlamıştı.

1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR Geçtiğimiz günlerde Mahiroğlu'nun kaçak villasının inşaatına mahkemelik olmasına rağmen devam ettiği ortaya çıkmıştı.





KIŞ BAHÇESİNE BAŞLADI

4.5 milyon dolarlık villanın kapısındaki mührü iki kez kıran Mahiroğlu kış bahçesine bile başladı. Ek bilirkişi raporunda villanın son hali dikkat çekti.

İZİN BELGESİ BİLE YOK

Yapı tatil tutanağında bodrum katın iskanlı alanı ise 82.29 metre kare olarak belirlendi. Yapı tatil tutanağına aykırı ilave alanın 297 metre kare olduğu anlaşılmış olup, 82.29 metre kare olan iskanlı alanın 63 metre kare civarına ytong duvarla bölünerek indirildiği belirtildi. İzne tabi olan binanın taşıyıcı unsurlarını etkileyen bu inşaat faaliyetleri için dava dosyasında herhangi bir tasdikli ve onaylı proje veya izin belgesinin olmadığı hatırlatıldı



BAKANLIKTAN 2 AYRI SUÇ DUYURUSU



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."