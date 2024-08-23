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Vaniköy'deki kaçak villadan İstanbul'da daha çok var!

CHP'li İBB'nin Rus oligarka ait Vaniköy'deki kaçak villaya göz yumması akıllara fondaş Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki kaçak villasını getirdi. Bilindiği gibi İBB Mahiroğlu'nun villasının yapımına da benzer şekilde göz yummuştu. İBB'nin 2019'daki seçim sonrası çivi bile çakılması yasak olan Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde birçok villanın 'basit onarım' adı altında yapımına göz yumduğu iddia edildi. İBB'nin bu inşaata nasıl verdiği ise merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024, 20:30 Güncelleme 23 Ağustos 2024, 21:18
Vaniköy’deki kaçak villadan İstanbul’da daha çok var!

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İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarında yükselen bir villa inşaatı vatandaşların dikkatini çekti.

BAKANLIK İNŞAATI DURDURDU
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı.

Vaniköy'deki kaçak villanın Ekim 2023'te çekilen görüntüsüVaniköy'deki kaçak villanın Ekim 2023'te çekilen görüntüsü

SEÇİMDEN ÖNCE SEÇİMDEN SONRA
Söz konusu villanın Ekim 2023'te ve seçimlerde Üsküdar'ın CHP yönetimine geçmesinden sonra yani Nisan 2024'te havadan çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Vaniköy'deki kaçak villanın Nisan 2024'te çekilen uydu görüntüsüVaniköy'deki kaçak villanın Nisan 2024'te çekilen uydu görüntüsü

İki görüntü arasındaki ağaç katliamı çok net bir şekilde gözler önüne serildi.

CHP'li İBB'nin fondaşı Halk TV'nin sahibi Cafer MahiroğluCHP'li İBB'nin fondaşı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu


Yaşanan bu gelişmeler CHP'li İBB'nin fondaşı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki kaçak villasını getirdi.

1 YILDAN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Geçtiğimiz günlerde Mahiroğlu'nun kaçak villasının inşaatına mahkemelik olmasına rağmen devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kaçak villasında hukuk tanımıyor! 2 kez mühür kırdı inşaata devam etti! Bilirkişi raporunda şok detayHalk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kaçak villasında hukuk tanımıyor! 2 kez mühür kırdı inşaata devam etti! Bilirkişi raporunda şok detay
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu kaçak villasında hukuk tanımıyor! 2 kez mühür kırdı inşaata devam etti! Bilirkişi raporunda şok detay

Kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 3 kişilik bilirkişi heyetiyle kaçak villa inşaatında keşif yapmış ve rapor hazırlamıştı.



KIŞ BAHÇESİNE BAŞLADI
4.5 milyon dolarlık villanın kapısındaki mührü iki kez kıran Mahiroğlu kış bahçesine bile başladı. Ek bilirkişi raporunda villanın son hali dikkat çekti.

İZİN BELGESİ BİLE YOK
Yapı tatil tutanağında bodrum katın iskanlı alanı ise 82.29 metre kare olarak belirlendi. Yapı tatil tutanağına aykırı ilave alanın 297 metre kare olduğu anlaşılmış olup, 82.29 metre kare olan iskanlı alanın 63 metre kare civarına ytong duvarla bölünerek indirildiği belirtildi. İzne tabi olan binanın taşıyıcı unsurlarını etkileyen bu inşaat faaliyetleri için dava dosyasında herhangi bir tasdikli ve onaylı proje veya izin belgesinin olmadığı hatırlatıldı

BAKANLIKTAN 2 AYRI SUÇ DUYURUSU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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